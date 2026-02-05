Amazon lansează oficial Alexa+, disponibil acum pentru toţi utilizatorii din SUA
News.ro, 5 februarie 2026 05:50
Amazon a anunţat miercuri că noul său asistent vocal bazat pe inteligenţă artificială, Alexa+, devine disponibil pentru toţi utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat, relatează CNBC.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
06:30
Eli Lilly depăşeşte estimările trimestriale, impulsionată de vânzările Zepbound şi Mounjaro, şi publică o perspectivă solidă pentru 2026 # News.ro
Grupul farmaceutic american Eli Lilly a raportat miercuri rezultate peste aşteptările analiştilor pentru trimestrul al patrulea, susţinute de cererea puternică pentru medicamentele sale vedetă pentru slăbit, Zepbound, şi pentru diabet, Mounjaro. Compania a prezentat, totodată, o prognoză optimistă pentru 2026, relatează CNBC.
Acum 10 minute
06:20
Administraţia Trump provoacă o „eroziune democratică” în America Latină, avertizează Human Rights Watch # News.ro
Abuzurile comise de administraţia Trump în America Latină, inclusiv „execuţia extrajudiciară” a 120 de persoane în timpul atacurilor asupra ambarcaţiunilor din Caraibe, au agravat soarta populaţiilor care trăiesc sub guverne opresive în regiune, a avertizat miercuri Human Rights Watch.
Acum 30 minute
06:00
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră „astăzi, la miezul nopţii (GMT)”, marcând „un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”.
Acum o oră
05:50
Amazon a anunţat miercuri că noul său asistent vocal bazat pe inteligenţă artificială, Alexa+, devine disponibil pentru toţi utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat, relatează CNBC.
05:40
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, admite că a greşit când a spus că tarifele ar putea genera inflaţie # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri, în timpul audierii din Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanţilor, că evaluarea sa din ianuarie 2024 privind impactul tarifelor comerciale a fost eronată, transmite Reuters.
Acum 2 ore
05:20
Trimişii UE au convenit asupra detaliilor unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Care sunt paşii următori # News.ro
Ambasadorii ţărilor Uniunii Europene au aprobat miercuri detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o iniţiativă convenită de liderii UE în decembrie pentru a veni în întâmpinarea nevoilor financiare ale Kievului în perioada 2026-2027 şi pentru a continua lupta împotriva invaziei Rusiei, relatează Reuters şi POLITICO.
05:10
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petrol rusesc în cadrul unui nou acord comercial cu Statele Unite,transmite CNBC.
05:00
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA # News.ro
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului, discuţiile urmând să continue joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii, relatează Reuters.
Acum 6 ore
02:30
SUA şi Iranul confirmă oficial că au convenit să poarte discuţii vineri în Oman, dar încă nu s-au pus de acord asupra agendei # News.ro
Statele Unite şi Iranul au convenit să organizeze vineri negocieri în Oman, au confirmat miercuri oficiali ai ambelor părţi, chiar dacă acestea rămân în dezacord cu privire la agenda discuţiilor - în timp ce Washingtonul insistă ca negocierile să includă arsenalul de rachete al Teheranului, Iranul promite că va discuta doar despre programul său nuclear, relatează Reuters şi AFP.
02:10
Consilierul diplomatic al lui Emmanuel Macron a fost marţi la Moscova şi a vorbit cu Iuri Uşakov - surse # News.ro
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru a purta discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reuters o sursă care a avut cunoştinţă despre întâlnire şi două surse diplomatice.
01:00
FT: Două vehicule spaţiale ruse au desfăşurat activităţi de spionaj în apropierea sateliţilor europeni # News.ro
Oficialii europeni responsabili cu securitatea consideră că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi cheie deasupra continentului european. Oficialii consideră că aceste posibile interceptări riscă nu numai să compromită informaţiile sensibile transmise de sateliţi, ci ar putea permite Moscovei să manipuleze traiectoriile acestora sau chiar să le provoace prăbuşirea, scrie Financial Times.
Acum 8 ore
00:10
Echipa Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Torino, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Nerazzurrii s-au calificat în semifinale.
00:10
Cupa Spaniei: Real Sociedad a revenit de la 1-2 cu Alaves şi merge în semifinale, scor 3-2 # News.ro
Echipa Real Sociedad a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Deportivo Alaves, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Real Sociedad s-a calificat în semifinale.
00:00
Constanţa: Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi în maşinile unor suporteri înainte de meciul Farul – Dinamo / Mai mulţi suporteri ai Farului au vrut să meargă spre sectorul oaspeţilor şi au fost împiedicaţi de jandarmi # News.ro
Mai multe materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi în maşinile unor suporteri înainte de meciul de fotbal dintre Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, iar în timpul meciului, forţele de ordine au împiedicat mai mulţi suporteri ai Farului să meargă spre sectorul fanilor oaspeţilor. Jandarmii au precizat că nu au folosit forţa în niciun moment.
00:00
Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra.
00:00
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. El avertizează că Putin vrea să umilească Europa şi că se teme numai de Trump # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să umilească Europa”, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron afirmase marţi că reluarea dialogului cu preşedintele rus „este în curs de pregătire”, relatează Le Figaro.
4 februarie 2026
23:40
Poliţist înjunghiat în spate de un tânăr de 16 ani, în Baia Mare / Amplă operaţiune de căutare a suspectului # News.ro
Un poliţist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate, miercuri, şi a fost transportat la spital. Incidentul s-a produs pe o stradă din oraş, în timp ce agentul era în timpul liber. Făptaşul a fugit, fiind derulată o amplă operaţiune pentru căutarea sa.
23:30
„N-am mai văzut niciodată aşa ceva”: Furtuna Leonardo paralizează Andaluzia şi face o victimă în Portugalia # News.ro
Depresiunea Leonardo, a şaptea furtună de la începutul anului, a lovit miercuri Peninsula Iberică cu precipitaţii de peste 400 de litri pe metrul pătrat, provocând moartea unei persoane în Portugalia şi ducând la evacuarea a mii de persoane, precum şi la paralizarea traficului feroviar şi rutier în Andaluzia, în sudul Spaniei, relatează AFP.
23:00
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia a fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.
23:00
Adrian Pană: La noi, o parte din pacienţii cu cancer se pierd între specialişti extraordinari. Nu că nu am avea acei specialişti, ci pentru că ei sunt atât de ocupaţi încât nu pot să comunice unul cu altul # News.ro
Dr. Adrian Pană, medic primar de sănătate publică şi management în cadrul INSP, susţine că o parte dintre bolnavii de cancer nu au un traseu clar şi se pierd între specialişti ”extraordinari”, dar care sunt atât de ocupaţi încât nu comunică unul cu altul pentru a evalua situaţia bolnavului.
22:50
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia au fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.
22:40
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Superligă.
22:40
Medicul Adrian Pană: Întotdeauna veţi auzi: ”Eu am avut un bunic care a trăit 100 de ani şi a fumat până la 80 de ani”. Nu are absolut nicio relevanţă / Un sfert din toate decesele prin cancer la bărbaţi sunt atribuite cancerului bronho-pulmonar # News.ro
Dr. Adrian Pană, medic primar de sănătate publică şi management în cadrul INSP, a declarat că un sfert din decesele provocate de cancer la bărbaţi sunt cazuri de cancer bronho-pulmonar, cauzate în principal de fumat.
Acum 12 ore
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec dramatic după prelungiri cu liderul Hapoel Ierusalim, în grupa A din BKT EuroCup # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare şi după prelungiri, scor 114-104 (48-33, 96-96), de formaţia Hapoel Ierusalim, liderul grupei A din BKT EuroCup. Pentru a fi sigură de calificarea în optimi, echipa lui Mihai Silvăşan este obligată să invingă Aris Salonic, în ultima etapă a sezonului regulat.
22:30
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut în Statele Unite, în cadrul unei anchete pentru crime împotriva umanităţii, invocând principiul jurisdicţiei universale înscris în Constituţia argentiniană, relatează AFP.
22:20
Radu Miruţă: Moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o foloseşti pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vizat de o moţiune simplă, le transmite iniţiatorilor că acesta este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, iar folosirea abuzivă, pentru un subiecgt despre care spune că este inventat, ”e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”.
22:20
Medicul Adrian Pană: Cu cât speranţa de viaţă creşte, cu atât probabilitatea de a avea cancer creşte şi ea. Alegerile noastre, stilul nostru de viaţă, se întâmplă cu mulţi zeci de ani înainte să apară boala # News.ro
Dr. Adrian Pană, medic primar de sănătate publică şi management în cadrul INSP, susţine că mare parte dintre decesele cauzate de cancer pot fi evitate, fie prin măsuri preventive, fie prin tratamente administrate la timp.
22:00
Autorul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump pe un teren de golf din Florida a fost condamnat la închisoare pe viaţă # News.ro
Un bărbat găsit vinovat pentru tentativa de asasinare asupra preşedintelui Donald Trump în 2024, pe un teren de golf din Florida, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă, după ce un procuror federal a declarat că infracţiunea sa este inacceptabilă „în această ţară sau oriunde altundeva”, relatează AP şi AFP.
21:50
FRF: Biletele pentru meciul Turcia – România se pun în vânzare vineri. Un tichet costă 145 lei # News.ro
Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.
21:40
Bolojan, despre coaliţie: Sunt convins că am putea să funcţionăm mult mai bine, dar pentru asta ar însemna să ne respectăm mai mult între noi / Am încercat să evit conflictele, să nu le potenţez # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că este convins că ar putea funcţiona mult mai bine coaliţia, dar pentru asta ar fi nevoie de mai mult respect reciproc, să fie respectate programul de guvernare şi înţelegerile. El a explicat că a încercat în permanenţă să evite conflictele şi să nu le potenţeze.
21:40
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, după întâlnirea cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: România îşi confirmă statutul în regiune şi îşi securizează sprijinul american # News.ro
Preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean, a transmis, miercuri seară, că România îşi confirmă statutul în regiune şi îşi securizează sprijinul american. El a avut o întâlnire, în cadrul vizitei pe care o face în Staele Unite ale Americii, cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA, Mike Johnson.
21:30
Ministrul Energiei: Îi asigur pe români că preţurile la gaz nu vor creşte de la 1 aprilie / O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că preţul la gaz nu va creşte de la 1 aprilie 2026. Potrivit ministrului, o liberalizare treptată a pieţei de gaz va proteja românii de creşterile necontrolate de preţuri şi în paralel ajută mediul privat să rămână competitiv.
21:30
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri în semifinalele turneului WTA Transylvania Open, după ce a dispus de Kaja Juvan, în optimi.
21:20
Bolojan: Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii / Vom putea face o evaluare cel puţin după o lună, să vedem dinamica acestei măsuri. Este una tranzitorie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii şi a explicat că o evaluarea a impactului acestei măsuri va putea fi făcută după cel puţin o lună. El a precizat că măsura este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale.
21:10
PSD: Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan # News.ro
PSD a transmis, miercuri seară, că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus, considerându-l vinovat de indecizie şi tergiversare pe pemierul Ilie Bolojan.
21:10
Bolojan: Indiferent cine va fi în guvernare, nu vom putea să nu contractăm credite de pe o zi pe alta, deci România va lua în continuare credite. Foarte important este să ne reducem dobânzile. Stabilitatea politică, un element de bază # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că indiferent cine va fi în guvernare, nu vom putea să nu contractăm credite de pe o zi pe alta, deci România va lua în continuare credite, el adăugând că foarte important este să ne reducem dobânzile iar stabilitatea politică este un element de bază, care-ţi generează costul dobânzilor.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri seară, că săptămâna viitoare va numi un nou ministru al Educaţiei şi a precizat că pe parcursul ultimelor săptămâni, de când a preluat acest portofoliu, a avut ca obiectiv deblocarea absorbţiei de fonduri europene.
21:00
Bolojan: Consider că demnitarii, cei care deţin funcţii de mare răspundere, n-au niciun motiv să nu completeze declaraţia de avere şi să asigure transparenţa acesteia / Personal, voi completa declaraţia de avere # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că el consideră că demnitarii, cei care deţin funcţii de mare răspundere, n-au niciun motiv să nu completeze declaraţia de avere şi să asigure transparenţa acesteia şi a adăugat că el, personal, va completa declaraţia de avere.
21:00
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie de moral în FIBA Europe Cup cu liderul Pallacanestro Reggiana # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a bifat miercuri, pe teren propriu, a doua victorie din grupa L a FIBA Europe Cup, scor 81-77 (34-37), cu liderul Pallacanestro Reggiana. CSM Oradea a ratat anterior calificarea în sferturile de finală.
21:00
Volei feminin: CSO Voluntari, a doua victorie cu Radomka Radom şi se califică în sferturile CEV Cup # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, echipa poloneză Moya Radomka Radom, scor 3-1, în manşa retur din faza play-off a CEV Cup şi se califică în sferturile competiţiei.
20:50
Ilie Bolojan: În proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului. Trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului, el arătând că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector. El a afirmat că vor avea loc discuţii în zilele următoar şi speră să găsească o formulă în care, pe de o parte, să pună în practică referendumul pe care l-au votat bucureştenii, sau să se găsească o formulă tranzitorie.
20:50
Mihai Covaliu despre cazul Bărbosu: Cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României / Şeful COSR încă nu a vorbit cu Bărbosu despre noua situaţie # News.ro
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, în contextul în care Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului medaliei de la JO a Anei Bărbosu spre rejudecare la TAS, că el crede că lucrurile “vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice”. “Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României, pentru că noi am avut două sportive care au fost în lupta pentru această medalie”, a precizat el.
20:50
„Încearcă să-i supravieţuiască lui Donald Trump”. The Washington Post, deţinut de Jeff Bezos, începe concedieri în masă reducând drastic acoperirea mediatică # News.ro
Renumita publicaţie „The Washington Post”, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a început miercuri concedieri masive, renunţând la aproape unu din trei angajaţi din întreaga companie, ceea ce loveşte din nou puternic o redacţie ce ajunsese deja la limita rezistenţei, relatează CNN şi Reuters.
20:40
Bolojan: Consider că în această perioadă şi în perioada următoare, cu cât înţelegerile politice sunt respectate, cu atât perspectiva României este mai bună şi avem o mare responsabilitate, fiecare dintre noi, pentru această situaţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, întrebat despre rotativa premierilor, că el consider că în această perioadă şi în perioada următoare, cu cât înţelegerile politice sunt respectate, cu atât perspectiva României este mai bună şi au o mare responsabilitate, fiecare dintre ei, pentru această situaţie.
20:40
Raportul Comisiei interministeriale pentru clarificarea situaţiei plajelor pe litoral: Deficienţe sistemice legate de lipsa unei delimitări unitare a zonei costiere, întârzieri în actualizarea cadastrelor şi absenţa unor demersuri judiciare coerente # News.ro
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor a publicat, miercuri, raportul final al Comisiei interministeriale pentru clarificarea situaţiei terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român, document care vorbeşte despre ”deficienţe sistemice legate de lipsa unei delimitări unitare a zonei costiere”. Potrivit acestui raport, sunt terenuri ce ar fi trebuit să facă parte din domeniul public al statului, dar care nu au fost delimitate şi intabulate corespunzător. De asemenea, au fost găsite hotărâri ale autorităţilor locale care au permis schimbarea regimului juridic al unor suprafeţe de teren.
20:20
Premierul Bolojan: Am discutat cu Kelemen Hunor, astăzi, despre problema impozitelor pe proprietate. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema este una destul de complexă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că a discutat cu liderul UDMR Kelemen Hunor, astăzi, despre problema impozitelor pe proprietate iar răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă. El a arătat că pot să analizeze în ce măsură se poate aduce o corecţie, prin legislaţie, ca primăriile se poată să revină asupra acestor impozite şi să le scadă sub nivelul minim stabilit de lege, lucru care nu e permis în prezent.
20:10
Un specialist în neuroştiinţe arată adevăratul efect al TikTok asupra creierului de copil. Generaţia care nu rezistă la efort mental susţinut # News.ro
Dezbaterea privind interzicerea smartphone-urilor şi a reţelelor sociale în viaţa copiilor şi adolescenţilor nu mai este una pur morală sau educaţională, ci una care ţine de neuroştiinţă. Impactul noilor tehnologii asupra creierului aflat în dezvoltare este profund şi, în multe cazuri, subestimat, avertizează conferenţiarul universitar doctor Dragoş Cîrneci, specialist în neuroştiinţe, invitat în emisiunea „Viitor pentru România” de la Prima News.
20:10
Echipa CFR Cluj a învins miercuri, în deplasare, scor 1-0, gruparea arădeană UTA, în etapa a 25-a din Superligă.
20:10
Bolojan: 2027 - un an mai potrivit pentru a face liberalizarea, când vom avea o supraproducţie de gaz / De la 1 aprilie 2026 şi până în martie 2027, o perioadă tranzitorie, cu un preţ, care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, anul 2027 este cel mai potrivit pentru a face liberalizarea preţului la gaz, deoarece vom avea o supraproducţie de gaz odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. Bolojan a explicat că, de la 1 aprilie 2026 şi până în martie 2027, o să avem o perioadă tranzitorie, cu un preţ care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici. Această administrare se va vedea pe întreg lanţul - producători, distribuitori şi furnizori.
20:10
Volei feminin: Volei Alba Blaj, victorie cu Volero Le Cannet în Liga Campionilor şi va continua în sferturile CEV Cup # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj şi-a încheiat miercuri, pe teren propriu, parcursul din Liga Campionilor, cu prima victorie din grupa A, scor 3-1, cu formaţia Volero le Cannet. Volei Alba Blaj încheie pe locul 3 şi va continua în sferturile CEV Cup.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.