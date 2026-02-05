Omul cu Şobolani a lansat nou single şi videoclip: "Trăim într-o societate în care agresorul este gratificat, irealul a devenit banal" - VIDEO

22:20

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vizat de o moţiune simplă, le transmite iniţiatorilor că acesta este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, iar folosirea abuzivă, pentru un subiecgt despre care spune că este inventat, ”e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”.