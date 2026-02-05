Serbia caută acorduri energetice cu UE, pe măsură ce reduce dependenţa de gazele ruseşti, afirmă preşedintele Vucic

20:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului, el arătând că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector. El a afirmat că vor avea loc discuţii în zilele următoar şi speră să găsească o formulă în care, pe de o parte, să pună în practică referendumul pe care l-au votat bucureştenii, sau să se găsească o formulă tranzitorie.