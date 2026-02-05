Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei

11:10

Verificarea de către cetățeni a documentelor tehnice ale cadastrului, afișate timp de 60 de zile la primărie și pe site-ul ANCPI, este una dintre cele mai importante etape ale procesului de înregistrare sistematică. Timp de 60 de zile cetățenii pot depune cereri de rectificare, în cazul în care consideră că datele afișate nu sunt corecte. […]