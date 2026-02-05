Elon Musk: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
Elon Musk a scris pe platforma sa, X, că „cine a zis ca banii nu cumpara fericirea avea dreptate”. Amintim că magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic” procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar acesta a fost citat pentru […]
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“ # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Doru Bușcu, au analizat prezența României la Washington, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare. Deși s-a lăudat cu un succes de răsunet, delegaţia țării noastre a fost aşezată pe ultimele rânduri la eveniment, iar ministrul de Externe […]
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete a anunțat că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile va fi nuanțată și adaptată pentru a proteja pacienții vulnerabili. Ministrul Sănătății a transmis că a avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți și au fost analizate situațiile sensibile: ”Am spus încă de la începutul […]
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că un ansamblu imobiliar construit la Craiova fără respectarea regulilor face ineficient radarul militar de la Cârcea. Este vorba despre complexul Satina Park, unde blocurile au ajuns la nouă etaje, peste nivelul permis. Potrivit ministrului, ansamblul nu respectă nici distanța legală față de depozitele de muniție din zonă. Din […]
Astăzi începe ediția cu numărul 132 (a 27-a în formatul actual) a celui mai prestigios turneu de rugby din lume: Six Nations. Turneul este competiția dintre cele mai puternice echipe europene. Restul națiunilor europene se întrec în Rugby Europe Championship, competiție ce se dispută într-un sistem de divizii. Azi începe Six Nations! Cine transmite la […]
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“ # Gândul
Primul ministrul britanic, Keir Starmer, și-a cerut scuze, joi, victimelor infractorului sexual american Jeffrey Epstein. Starmer a spus că regretă numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite și pentru că „a crezut minciunile acestuia”, relatează Sky News. „Victimele lui Epstein au trăit o traumă pe care majoritatea dintre […]
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud # Gândul
Marina franceză a confiscat 4,25 de tone metrice de cocaină de pe o navă din Pacificul de Sud. Nava, care provenea din America Centrală și despre care se credea că se îndreaptă spre Africa de Sud, a fost interceptată în Polinezia Franceză, a precizat înaltul comisariat al țării. Întreaga încărcătură de cocaină a fost distrusă […]
Cum a trecut un cuplu britanic de la confortul chiriei de 3.500 de euro la un trai cu doar 800 de euro: „Simţeam că înnebunesc” # Gândul
Renae Wasik, în vârstă de 43 de ani, soțul său, Pawel, alături fiica lor cea mică, în vârstă de 2 ani au luat o decizie care le-a schimbat radical percepția asupra vieții. Au renunțat la confortul și cheltuielile uriașe ale vieții din Regatul Unit și au început o viață simplă și relaxată pe o insulă […]
Marina Dina a făcut declarații despre eliminarea sa de la show-ul de televiziune ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”, a afirmat aceasta. Marina Dina a fost asistenta lui Mihai Morar la emisiunea „Răi, da’ buni”, pe care acesta a moderat-o ani de zile la postul de televiziune la Antena Stars. În ceea ce privește viața pesonală, în […]
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri” # Gândul
Sorin Grindeanu a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis că preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur. Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului În același timp, Grindeanu susține că acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului […]
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei” # Gândul
La Vorbește lumea, Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru prima săptămână a lunii februarie, o perioadă marcată de evenimente astrale importante, cu impact asupra deciziilor, relațiilor și zonei financiare. Săptămâna începe sub influența unei Luni Pline în zodia Leu, care aduce mai multă strălucire, curaj și dorință de afirmare. Energia acestei perioade îi încurajează pe […]
Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat de Gândul despre plata impozitelor de către veteranii de război. Miruță a precizat că Guvernul nu a anulat niciun beneficiu, ci a lăsat la latitudinea autorităților locale decizia de a-l acorda sau nu. Ministrul a spus că Guvernul poate menține acest cadru legal, însă decizia finală aparține autorităților […]
Ministrul Finanțelor habar nu are ce se întâmplă cu fondurile europene. Întrebat dacă aceste sume sunt transformate în lei și plasate în bănci, pentru câștiguri din dobânzi, ministrul a spus că nu știe # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu are habar ce se întâmplă cu fondurile europene. După ședința de joi, în care a prezentat măsurile din pachetul de relansare economică, oficialul a fost întrebat despre situația în care fonduri europene de 1,7 miliarde de euro, gestionate de Ministerul Energiei, au fost plasate, în decembrie 2024, la depozitele CEC […]
Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei # Gândul
Industriile de energie verde din China au determinat peste 90% din creșterea investițiilor țării în anul 2025, ceea ce face ca aceste sectoare să fie mai mari decât majoritatea economiilor lumii. Pentru a doua oară în decurs de doar trei ani, fabricarea, instalarea și exportul de baterii, mașini electrice, energie solară, eoliană și tehnologii conexe […]
ChatGPT, noul consilier prezidențial?! Gândul a verificat ultima postare a lui Nicușor Dan, referitoare la raportul american de anulare a alegerilor din România. Primul rezultat este categoric: 100% scris cu inteligență artificială # Gândul
Un text ordonat, bine structurat, dar totuși neconvingător. Deși România a fost menționată de 113 ori în raportul Congresului SUA, Nicușor Dan susține în postarea de pe Facebook că „România nu este subiectul” acestui raport. Ultimul argument atrage atenția prin „limbajul de lemn” folosit, unul care este foarte familiar generatoarelor de texte A.I., precum ChatGPT. […]
Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic # Gândul
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, însă sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii. Astfel, instanţa cu sediul la Luxemburg a confirmat legalitatea interdicţiei impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810. Aceasta este implementată printr-o procedură care permite Comisiei Europene, […]
Pisica birmaneză a lui Karl Lagerfeld și-ar putea pierde averea. Testamentul creatorului de modă a fost contestat. Cine sunt principalii beneficiari # Gândul
În urmă cu șapte ani, vestea că regretatul designer Karl Lagerfeld i-a lăsat o parte din averea de 200 de milioane de euro pisicii sale Choupette și nimic pentru singurele sale rude, a uimit o lume întreagă, relatează The Times. Testamentul său, finalizat în aprilie 2016, prevedea ca cea mai mare parte a averii sale […]
ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are # Gândul
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea unui debitor. Licitația va avea loc pe 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș, informează observatornews.ro. Așadar, Agenția Națională […]
Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă # Gândul
În martie 2011, Japonia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată. Zeci de mii de oameni au murit, un tsunami uriaș a lovit coasta, iar centrala nucleară de la Fukushima a fost avariată grav. Potrivit unui nou studiu publicat de Science, cutremurul a fost amplificat de un strat moale de […]
Un gest simplu poate aduce o schimbare benefică pentru fiecare persoană. Iată de ce ar trebui să țină cont fiecare persoană în funcție de semnul zodiacal în care s-a născut pentru a-și îmbunătăți viața. Nu este vorba despre o schimbare majoră, ci de formarea unui obicei care, pus în aplicare în 2026, poate schimba starea […]
Cod portocaliu de inundații pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea # Gândul
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHG) a emis un cod portocaliu, valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 – 6 februarie, ora 12:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore. Avertizarea va afecta anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova. De asemenea, rămâne […]
Europa se confruntă cu dificultăți în integrarea tinerilor pe piața muncii, arată Eurostat. Statisticile analizează rata de ocupare a tinerilor care nu mai urmează un program de educație sau formare profesională, în funcție de nivelul studiilor și de perioada scursă de la finalizarea acestora. În topul statelor cu cele mai mari rate de ocupare a […]
Uniunea Europeană finanțează războiul din Ucraina în întregime, spune ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu pentru CBS # Gândul
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a acordat recent un interviu pentru CBS News, în care a discutat despre dinamica relațiilor dintre Statele Unite, rolul Poloniei în NATO, dar I negocierile secrete ruso-americane privind Ucraina. În cadrul acestui interviu, Radosław Sikorski a precizat că, în prezent, Uniunea Europeană finanțează în întregime războiul din Ucraina, […]
Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina # Gândul
Președintele Nicușor Dan se laudă printr-o postare pe Facebook cu tancurile Abrams care au venit în România și spune că acestea reprezintă un semnal clar al angajamentului SUA pentru securitatea regiunii. Nicușor Dan afirmă că exercițiile militare desfășurate în poligonul de la Smârdan, la care participă militarii români și americani, demonstrează consolidarea Parteneriatului Strategic dintre […]
Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri dintr-un pachet amplu de relansare economică. Oficialul a transmis că acest plan are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii și a sublinat că proiectul urmează să fie publicat în curând pe site-ul instituției. Printre […]
Experții în curățenie susțin că oțetul poate fi un aliat ideal atunci când vine vorba de igienizare. Otețul are numeroase calități. Una dintre acestea este igenizarea. Potrivit experților, utilizarea oțetului la intrarea principală într-o casă ajută la dezinfectarea suprafețelor cu trafic intens, relatează lanacion.com.ar. Oțetul alb acționează ca un dezinfectant natural care elimină bacteriile […]
Cât a costat excursia de două zile a politicianului britanic Nigel Farage la Davos: Un miliardar de origine iraniană a suportat toate cheltuielile # Gândul
Călătoria de două zile a lui Nigel Farage, lider al partidului britanic Reform UK, la Davos a costat peste 50.000 de lire sterline, potrivit unor documente verificate de The Guardian. Conform sursei citate, acesta a primit două permise de acces de la un miliardar de origine iraniană. Deși anterior a afirmat că Forumul Economic Mondial […]
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes # Gândul
Kaufland retrage din magazinele sale un lot întreg de salată de icre cu caras și ceapă, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), S.C. Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026. […]
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA # Gândul
Delegaţia României la Summitul Mineralelor Rare de la Washington a fost aşezată pe ultimele rânduri. Ministrul de Externe Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA. Invitaţia vine în contextul unui nou scandal naţional rezultat în urma unui raport al unei comisii juridice din cadrul Comitetului […]
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului # Gândul
Forțele Revoluționare islamice ale Iranului (IRGC) au afirmat astăzi că au confiscat două petroliere în Golful Persic care transportau aproximativ un milion de litri de combustibil de contrabandă și au arestat aproximativ 15 membri străini ai echipajelor acestor ambarcațiuni. Operațiunea a avut loc în apropierea insulei Farsi, unde forțele navale ale IRGC au interceptat două […]
Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnată firma care va moderniza infrastructura feroviară din Portul Constanța, etapa a III-a. Câștigătoare este Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. Potrivit ministrului, contractul a fost atribuit pe criteriul cel mai bun raport calitate-preț și are o valoare de 523 de milioane de lei, […]
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump # Gândul
Ultimul tratat nuclear rămas între Statele Unite și Rusia a expirat, astăzi, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată în ultimele decenii, cele mai mari două superputeri nucleare rămân fără limite în ceea ce privește arsenalele lor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia regretă încheierea Tratatului, însă Statele Unite nu […]
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac # Gândul
Consacrat pe prima scenă politică prin atitudinea zgomotoasă și eticheta de “salvator al României“, USR anunță că face recrutări. Ca să își convingă potențialii “recruți“, useriștii recurg la o serie de citate motivante fără nicio legătură cu realitatea. Pe pagina de Facebook a filialei USR Bacău, miercuri seară a fost postat un anunț de recrutare […]
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război # Gândul
Uniunea Europeană a aprobat miercuri termenii unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Următorul pas este prezentarea acordului de împrumut în Parlamentul European pentru a permite efectuarea primei plăți la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an. „Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat special pe celebrul realizator și mare suporter dinamovist Dan Capatos! Aflăm împreună cum a ajuns Dinamo lângă primul loc. Dăm calificativele pentru victoria de la Constanța și comentăm ultimele mutări încercate de Dinamo pe piața transferurilor. Toate culisele […]
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului” # Gândul
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a făcut un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici, care urmează să primească un ajutor financiar din partea statului, sub forma unui „pachet de solidaritate”. „Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul […]
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului în sporturile de iarnă, pot fi urmărite pe Eurosport și integral pe HBO Max. În perioada 4-22 februarie, fanii au acces la fiecare moment al competiției, de la evoluțiile fiecărui sportiv pana la marile finale olimpice. Program Jocurile Olimpice de iarnă […]
Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și fostul premier Florin Cîțu au analizat criza economică cu care se confruntă România. În opinia fostului premier, guvernanții pretind că situația este mai puțin gravă decât o arată toate datele economice, iar măsurile lui Ilie Bolojan au îngropat economia. În realitate, criza este mai […]
Ce stil de viață are Lidia Buble. ”Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat” # Gândul
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat care este stilul său de viață, mărturisind că alergiile alimentare au determinat-o să adopte un anumit regim. Lidia Buble a mărturisit că a adoptat un regim alimentar de la care nu se abate din cauza alergiilor alimentare pe care le are. Artista a dezvăluit […]
Într-un editorial publicat în Cațavencii, Doru Bușcu scrie că între lumea lui Nicușor Dan și realitate „se cască un abis”, iar comportamentul președintelui se înscrie într-un fenomen mai larg, al unei „disfuncții erectile în politica românească”. Gândul vă prezintă mai jos un fragment din editorial. „Mjlocie“, a zis președintele Nicușor, cînd a fost întrebat, la […]
Numeroase evenimente negative i-au obligat pe localnicii unui sat britanic, cândva bogat, să își abandoneze locuințele peste noapte. Toți, cu excepția unei femei. Este vorba de Hallsands, un sat feeric de coastă, așezat pe stâncile care vegheau Canalul Mânecii. Așezarea de poveste din South devon a luat „naștere” în secolul 16, când mulți locuitori își […]
Nike intră în vizorul unei anchete federale în SUA după ce a fost acuzată de prejudecăți împotriva lucrătorilor albi # Gândul
Compania Nike este în prezent subiectul unei anchete federale demarate de Comisia pentru Egalitatea Șanselor de Angajare din SUA, care investighează acuzații de discriminare sistemică împotriva lucrătorilor albi. Ancheta, făcută publică pe 4 februarie, examinează dacă politicile de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) ale companiei au dus la un tratament disparat în deciziile de angajare, […]
Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“ # Gândul
Jurnalistul NBC, Tom Llamas, l-a confruntat, în timpul interviului, pe Donald Trump cu privire la afirmațiile sale exagerate referitoare la alegerile din 2020, despre care republicanul a spus că au fost trucate. Trump a spus că acuzațiile referitoare la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA s-au dovedit a fi false. Potrivit președintelui american, nu […]
Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în pastila sa video de joi, 5 februarie, că „scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului”. „Invitat ieri, miercuri, 04.02.2026, de Ionuț Cristache la emisiunea sa de pe site-ul Gândul, am comentat efectele în România și pe plan internațional ale difuzării raportului Comisiei […]
Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie” # Gândul
UNICEF a dat publicităţii rezultatele a două rapoarte naţionale şi independente prin care a dorit să afle nivelul elevilor din România în privinţa literaţiei digitale şi ştiinţifice. Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, scrie joi dimineaţă că analfabetismul funcţional trebuie considerat risc de securitate naţională şi ar trebui inclus în strategia de apărare a ţării. […]
Verificările Inspecției Judiciare demontează punct cu punct acuzațiile „eroilor” Recorder. Concluzia: „Acuzațiile nu corespund realității obiective” # Gândul
Inspecția Judiciare a finalizat azi raportul privind presupusele nereguli în gestionarea unor dosare de corupție, speculate în documentarul Recorder „Justiție Capturată” . Potrivit concluziei Inspecției Judiciare, acuzațiile formulate în reportaj „nu corespund realității” . La momentul apariției filmului „Recorder”, Inspecția Judiciară deja analizase o parte din situațiile prezentate. Deși în materialul Recorder nu a fost […]
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, un cod galben de vreme rea, valabil până vineri dimineață, în mai multe județe. Sunt așteptate precipitații prezente în cea mai mare parte a țării. Astfel, va ploua pe arii extinse, iar în Moldova și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei. La […]
Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania # Gândul
Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vin cu noi detalii în cazul operațiunii de prindere a unor traficanți de droguri în Ilfov, acțiune în urma căreia doi polițiști au fost răniți. Potrivit surselor, cei trei traficanți vindeau cocaină care era adusă din Spania. Conform surselor, inculpații au […]
Tribunalul din Milano a condamnat o femeie de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea. Aceasta a amenințat-o pe Mădălina Ghenea, actriță și model român în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare. Procurorurl de caz ceruse o […]
Diana Dumitrescu, despre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit desspre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă”, a afirmat aceasta. În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu vorbea despre convertirea sa la religia penticostală. Despre această trecere de la religia creștin-ortodoxă la cea penticostală […]
