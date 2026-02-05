Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

11:40

Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit desspre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă”, a afirmat aceasta. În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu vorbea despre convertirea sa la religia penticostală. Despre această trecere de la religia creștin-ortodoxă la cea penticostală […]