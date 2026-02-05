ZF Private Health. Top Med Buna Vestire, cu două spitale de recuperare în Craiova şi Calafat: Recuperarea nu mai este doar pentru vârstnici. Avem pacienţi tineri cu afecţiuni ale coloanei, cu dureri cauzate de munca la calculator
Ziarul Financiar, 6 februarie 2026
Top Med Buna Vestire din Craiova, unul dintre cei mai importanţi jucători privaţi din domeniul recuperării medicale din Oltenia, activ de 30 de ani de piaţă, a ajuns la 8.000 de pacienţi anul trecut în cele două spitale şi la peste 30.000 de pacienţi în ambulatoriu.
• • •
Business sportiv. Jocurile Olimpice de iarnă, o rană deschisă a României, ultima medalie fiind obţinută acum aproape 60 de ani. În acest an, echipa României va număra 29 de sportivi la opt discipline # Ziarul Financiar
România se pregăteşte să participe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care au loc în nordul Italiei în perioada 6-22 februarie. Echipa României din această ediţie este una dintre cele mai mari delegaţii din ultimii ani, ceea ce arată că există o implicare mai mare în sporturile de iarnă de pe plan local.
Philipp Gamauf, CFO, ING Bank Romania: Creşterea economiei va rămâne modestă în 2026, undeva la 1,4%, dar important este că se bazează în primul rând pe investiţii. Vedem semnale că lucrurile se îmbunătăţesc, pentru că România a început să-şi facă temele # Ziarul Financiar
Economia va avea o evoluţie mai bună în 2026 decât în 2025, deşi creşterea rămâne modestă, undeva la 1,4%, dar important este că se bazează în primul rând pe investiţii, mai ales cele susţinute din fonduri europene, pe mari proiecte de infrastructură sau energie, a declarat Philipp Gamauf (foto), CFO, ING Bank Romania, în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată în parteneriat cu Ziarul Financiar.
Bursă. Schimbare la vârf: Hidroelectrica redevine lider, depăşind Petrom cu 2 mld. lei. Ieri acţiunile Petrom s-au corectat agresiv, cu 3,3% după raportările de rezultate pe 2025. Ale Hidro au urcat cu 0,4% # Ziarul Financiar
Hidroelectrica, cea mai mare companie din portofoliul statului român, a redevenit joi cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, după ce capitalizarea sa a ajuns la 62,2 miliarde de lei, depăşind Petrom, care se situează la circa 60 mld.lei.
Gigantul siderurgic ArcelorMittal este încrezător că măsurile de protejare a producţiei interne de oţel luate de Europa îi vor ajuta # Ziarul Financiar
ArcelorMittal a declarat că măsurile europene de protecţie a producţiei interne de oţel i-ar putea creşte cota de piaţă pe continent, în condiţiile în care compania caută să stăvilească declinul câştigurilor înregistrat anul trecut, scrie The Wall Street Journal.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Cătălin Neacşu, care a investit 200.000 de euro într-un muzeu de divertisment în Bucureşti: Măsurile fiscale ne îngropă în birocraţie suplimentară, fără să ne lase să ne ocupăm de business în mod real # Ziarul Financiar
Cătălin Neacşu, fondator al Velonova Mirage, muzeu care se află în centrul Capitalei, în apropiere de Cercul Militar, spune că din cauza mediului economic instabil, în care consumul scade şi starea de spirit este în general negativă, a pus pe hold proiectele de investiţii pe care le avea pentru anul acesta.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Lucian Isac, Estinvest: Progresele privind autorizarea Contrapărţii Centrale, un semnal bun pentru piaţa de capital # Ziarul Financiar
Autorizarea Contrapărţii Centrale (CCP.RO) a intrat într-o etapă decisivă, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat că dosarul a fost declarat complet, deschizând perioada de evaluare de 80 de zile.
Bursă. Ministerul Finanţelor propune stimulente fiscale pentru angajaţi care investesc până la 400 de euro anual la bursă prin intermediul brokerilor şi fondurilor locale, într-un mecanism similar cu planul american 401(k) pentru acumularea de capital # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede măsuri de stimulare a investiţiilor pe piaţa de capital şi creşterea educaţiei financiare a angajaţilor, printr-un mecanism ce permite deductibilitatea investiţiilor în acţiuni, obligaţiuni şi titluri de participare emise de ETF-uri până la echivalentul a 400 de euro anual.
Speranţe pentru consum: cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul şi-a redus din scădere în decembrie, doar minus 1,6% # Ziarul Financiar
Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul a scăzut în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 cu 1,6%, o scădere mult atenuată faţă de lunile precedente, potrivit datelor de ieri ale INS.
Daniel Văduvă, Avangard Gold: Preţul aurului a crescut cu peste 65% anul trecut. Dacă corelăm masa monetară de astăzi cu aurul, cum se făcea înainte de 1990, atunci uncia ar trebui să fie 10.000 de dolari # Ziarul Financiar
Aurul a început să intre tot mai mult în centrul atenţiei tuturor, în special anul trecut, când preţul metalului preţios a crescut cu cel puţin 65%, însemnând o evoluţie spectaculoasă, care de foarte mulţi ani nu a mai fost înregistrată.
Medicii veterinari: Reducerea finanţării la jumătate ar putea duce la disponibilizări, creşteri de preţuri sau chiar la închiderea businessurilor # Ziarul Financiar
Începând cu ianuarie 2026, Guvernul României a redus finanţarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei.
Bursă. Finanţe personale. Clasamentul brokerilor în cea mai lichidă lună ianuarie din istoria BVB: BT CP, TradeVille şi Swiss Capital, pe podium # Ziarul Financiar
Bursa locală a consemnat în ianuarie 2026 cea mai bună lună din ultimii 14 ani din perspectiva creşterii BET, care a urcat cu 11,3% pe fondul unor volume istorice de tranzacţionare, susţinând astfel cel mai rapid ritm lunar din 2012 încoace pentru indicele de referinţă al pieţei de capital din România.
România atrage investiţii industriale tot mai sofisticate, în timp ce fabricile de cablaje şi producătorii dependenţi de forţa de muncă ieftină îşi închid porţile sau restrâng activitatea # Ziarul Financiar
Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul.
Business sportiv. La cât ajunge investiţia într-un turneu de tenis local aflat în circuitul internaţional? Investiţia în organizarea ediţiei din acest an a Transylvania Open este de circa 2 mil. euro, plus 25% faţă de anul anterior. O bună parte din bani a mers către infrastructura sportivă # Ziarul Financiar
În aceste zile, Cluj-Napoca este gazda turneului de tenis Transylvania Open WTA 250, care are loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, unul dintre cele mai mari turnee de tenis de pe plan local.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Autostrada Moldovei a redus timpul de transport pe Bucureşti-Buzău de la 1 oră şi 45 de minute la circa o oră: „Avem doar de câştigat pe transport: vara aducem orzul din ţară la fabrica din Buzău, dar ne ajută şi pe livrarea malţului la fabricile de bere din Bucureşti, Ploieşti sau Craiova“ # Ziarul Financiar
Piaţa de asigurări: Brokerii au intermediat prime de circa 2,6 mld. lei pe zona Casco în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 10%. BT Broker conduce clasamentul cu o cotă de peste 12%, urmat de Marsh Broker şi UniCredit Insurance Broker # Ziarul Financiar
Companiile de brokeraj în asigurări au intermediate prime în valoare de circa 2,6 mld. lei pe zona asigurărilor Casco în primele nouă luni din 2025, înregistrând o creştere de 10% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Guvernul a prezentat mult-aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică: scheme de ajutor investiţii în industria prelucrătoare, cercetare şi dezvoltare, apărare, pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a prezentat joi noul pachet de măsuri de relansare economică. Pachetul include o serie de scheme de ajutor de stat pentru încurajarea investiţiilor în sectoare precum industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora, în valoare cumulată de 3,95 mld. euro.
Meet the speakers. Răzvan Popescu, CEO al Romgaz, participă la ZF Power Summit 2026. Cât va conta pentru economia României, pentru factura consumatorilor de aici, faptul că Marea Neagră ne transformă în cel mai mare producător de gaze din UE? # Ziarul Financiar
Răzvan Popescu conduce cel mai mare producător de gaze din România, Romgaz, iar pe 23 februarie participă în calitate de speaker la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit. Ediţia de anul acesta a conferinţei are loc în perioada 23-25 februarie şi va deveni un tur de forţă al celor mai fierbinţi teme din sector.
Guvernul aruncă pe piaţă un pachet de ajutoare de stat de 4 mld. euro, însă antreprenorii reclamă neplata programelor deja lansate # Ziarul Financiar
Guvernul a pus în transparenţă pe site-ul Ministerului de Finanţe ieri mult aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică, în valoare totală de aproape 4 mld. euro, direcţionat către industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora, în valoare cumulată de 3,95 mld. euro.
Cea de-a 25-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Iarnă a început în însorita Italie. Viabilitatea Jocurilor este tot mai ameninţată de schimbările climatice, depăşirile de buget şi elefanţi albi # Ziarul Financiar
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 au început oficial astăzi cu ceremonia de deschidere, deşi mai multe competiţii vor fi deja în desfăşurare înainte de această dată, inclusiv curling, hochei pe gheaţă, sanie, sărituri cu schiurile, snowboarding şi patinaj artistic.
În Polonia se pregăteşte o revoluţie a transportului feroviar, baza strategiei de dezvoltare fiind fondul pentru calea ferată, care va avea la dispoziţie peste 2,3 mld. de euro pe an. Urmează investiţii record, se lucrează la independenţa proiectelor de fondurile europene şi se vor crea mii de locuri de muncă # Ziarul Financiar
Electroglobal Cluj: Anul 2025 a fost caracterizat de o creştere de două cifre pentru compania noastră, susţinută de dezvoltarea portofoliului de proiecte şi de extinderea activităţii la export # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi echipamente electrice pentru sistemele de automatizări industriale, acţionări electrice şi sisteme de iluminat Electroglobal Cluj, controlat de Radu Ciorba în asociere cu Maksay Csaba, estimează pentru 2026 o evoluţie pozitivă a pieţei în care activează, pe fondul investiţiilor în automatizare şi eficienţă energetică.
Cine pleacă, cine vine în business. Evelina Georsa preia rolul de global transformation director, zona hire to retire, în cadrul Mars, unul dintre cei mai mari actori din industria alimentară # Ziarul Financiar
Evelina Georsa, un executiv cu mai mult de 20 de ani de experienţă în lidership, a preluat poziţia de global transformation director, global business services, hire to retire în cadrul companiei Mars.
Educaţie pentru liderii de business din consilii de administraţie: companiile mizează tot mai mult pe profesionalizarea boardurilor. Vasile Strat, Bucharest Business School: Companiile româneşti trebuie să devină din ce în ce mai bune şi, pe lângă partea executivă, această parte de consiliu de administraţie devine din ce în ce mai importantă # Ziarul Financiar
Companiile româneşti se află într-o etapă în care performanţa executivă nu mai este suficientă pentru a susţine creşterea pe termen lung, iar rolul consiliilor de administraţie devine tot mai relevant în arhitectura decizională. Pe măsură ce mediul de afaceri devine mai complex, companiile acordă o importanţă tot mai mare profesionalizării consiliilor de administraţie, văzute ca un factor important pentru deciziile de business şi pentru creşterea pe termen lung.
Şi-au unit iar forţele: Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care lucrează şi la spitalul regional din Craiova, din nou împreună pentru extinderea metroului pe M4 # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, Bog’Art şi Concelex, trei dintre cei mai mari constructori, cu afaceri cumulate de 4,4 mld. lei în 2024, care construiesc spitalul regional din Craiova (alături şi de CON-A), şi-au unit iar forţele şi vor asigura extinderea cu 14 staţii noi de pe magistrala M4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.
Ionuţ Ardeleanu, Auchan: Ne concentrăm atenţia în 2026 pe modernizarea şi pe creşterea reţelei multiformat. Deschidem hipermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate # Ziarul Financiar
Retailerul francez Auchan, prezent pe piaţa locală de două decenii, a depăşit anul trecut pragul de 500 de magazine în România după ce a deschis două unităţi ATAC Hiper Discount, în Chitila şi Oradea, un supermarket Auchan de mari dimensiuni în Popeşti-Leordeni, Ilfov, şi 60 de francize Simply by Auchan.
Grupul tech Zitec: Am încheiat 2025 cu afaceri consolidate de 38 mil. euro, plus 14%. Anul acesta căutăm companii locale pentru achiziţii # Ziarul Financiar
Grupul Zitec, specializat în dezvoltarea de soluţii software şi transformare digitală, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor communicate de reprezentanţii grupului. Într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi schimbări fiscale care au temperat investiţiile, compania a reuşit să îşi menţină trendul ascendent prin creşterea accelerată a proiectelor din sectorul public şi financiar, precum şi prin extinderea pe pieţele din Europa de Vest şi SUA.
Viorel Vasile, CEO al Safety Broker: Anul 2026 îl văd ca pe un an de stabilitate din punctul de vedere al businessului. Vom continua strategia de achiziţii. În 2025, Safety Broker a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2024 # Ziarul Financiar
Safety Broker, cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală, a ajuns la un volum al primelor brute intermediate de aproape 2,1 mld. lei anul trecut, în creştere cu 12% faţă de anul 2024. Viorel Vasile, CEO, Safety Broker, a spus pentru ZF că anul 2026 va fi unul de stabilitate al businessului, iar strategia de achiziţii a companiei va continua.
