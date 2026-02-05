Gigantul siderurgic ArcelorMittal este încrezător că măsurile de protejare a producţiei interne de oţel luate de Europa îi vor ajuta

00:15

Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul.