In memoriam Victor Kapra... Corina Vasile, fost redactor-şef al ZF: Victor Kapra – amintiri din viitor

Companiile româneşti se află într-o etapă în care performanţa executivă nu mai este suficientă pentru a susţine creşterea pe termen lung, iar rolul consiliilor de administraţie devine tot mai relevant în arhitectura decizională. Pe măsură ce mediul de afaceri devine mai complex, companiile acordă o importanţă tot mai mare profesionalizării consiliilor de administraţie, văzute ca un factor important pentru deciziile de business şi pentru creşterea pe termen lung.