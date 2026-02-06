Șofer prins de polițiști beat la volan, prin Bran

09:20

Șefa procurorilor din Făgăraș, revocată din funcție. Ar fi lăsat tot greul pe umerii procurorilor de execuție și ar fi fost arogantă, în ciuda solicitărilor repetate de a prelua anumite sarcini de urmărire penală. Procuroarea Codruța-Romana-Maria Șandru a fost revocată de la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș de către Secția pentru procurori a [...]