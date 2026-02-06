Biletele pentru meciul României cu Turcia, epuizate în 20 de secunde. Partida decisivă va fi transmisă live în Piața Sfatului
BizBrasov.ro, 6 februarie 2026 14:50
Biletele pentru partida dintre Echipa Națională de Fotbal a României și Turcia, programată pe 26 martie 2026 la Istanbul, s‑au vândut în doar 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF) pe pagina oficială de Facebook. „CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
15:10
Beton și rugină: Unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din România zace abandonat, sub zăpadă, în pragul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina # BizBrasov.ro
În timp ce România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă, unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din țară zace abandonat, sub zăpadă, într-o liniște aproape totală. Pista de bob și sanie de la Sinaia, singura omologată vreodată internațional din istoria [...]
Acum 30 minute
14:50
Biletele pentru meciul României cu Turcia, epuizate în 20 de secunde. Partida decisivă va fi transmisă live în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Biletele pentru partida dintre Echipa Națională de Fotbal a României și Turcia, programată pe 26 martie 2026 la Istanbul, s‑au vândut în doar 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF) pe pagina oficială de Facebook. „CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de [...]
Acum o oră
14:20
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit în trafic un bărbat de 35 de ani, din Câmpulung, care conducea un autoturism pe DN 73, în stațiune. „Întrucât acesta prezenta indicii ale consumului de alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul [...]
Acum 2 ore
14:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile de poliție ale Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Brașov și al Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Brașov, au organizat ieri o acțiune în municipiul Brașov, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. [...]
13:50
Atenție, la noua metodă prin care escrocii te pot păcăli cu inteligența artificială! Clonează vocile celor dragi pentru a cere bani # BizBrasov.ro
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au lansat un avertisment important pentru români, după ce au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că au avut un accident sau o urgență gravă, [...]
Acum 4 ore
13:10
Tabără militară, timp de două zile în Poiana Brașov. Cei care aspiră la „forțele speciale” își pot testa limitele fizice și mentale într-un cadru militar autentic # BizBrasov.ro
Timp de două zile, pe 14 și 15 februarie, zona de lângă Centrul de Agrement din Poiana Brașov se transformă într-o tabără militară, unde brașovenii și turiștii își pot testa limitele într-un eveniment organizat de Școala de instruire a Forțelor pentru Operații Speciale ,,Burebista”, în parteneriat cu Primăria Brașov, Winter Bootcamp Challenge. Acest concept de [...]
13:00
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine # BizBrasov.ro
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine. Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate. Mai multe formule de [...]
12:30
Anchetă la CFR privind un posibil abuz. Suspiciuni privind menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața energiei electrice de tracțiune # BizBrasov.ro
Într-un comunicat publicat, vineri, Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei anchete legate de un posibil abuz de poziție dominantă al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA. Consiliul Concurenței a precizat că CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate, nu ar fi făcut investiții care să le permită și altor firme concurente [...]
12:00
De Valentine’s Day, cei care îşi doresc un moment de relaxare şi aer curat de munte pot alege Poiana Brașov. Hotelierii îi aşteaptă cu momente de răsfăţ la SPA sau o baie în piscinele încălzite. „Un sejur romantic de relaxare în cuplu, un platou de brânzeturi şi vinuri, din partea casei, momente de relaxare la [...]
11:40
Omul din spatele performanței patinatoarei Julia Sauter, de la Corona Brașov, la Jocurile Olimpice de la Milano. A fost ultima purtătoare a drapelului României pe gheața olimpică # BizBrasov.ro
A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică. Astăzi, este omul care modelează drumul speranței patinajului artistic românesc spre Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Roxana Luca trăiește din nou emoția celui mai înalt nivel al sportului, de data aceasta din postura de antrenoare principală a Juliei Sauter, sportivă calificată la [...]
11:30
Comedia „CATANE” invită publicul la o proiecție specială, în 10 februarie, la Cinema One Laserplex, în prezența actorilor Corneliu Ulici, Alexia și Antonia Bodai, precum și a directorului artistic Bogdan Ionescu. Filmul scris și regizat de Ioana Mischie, o cineastă premiată pentru multiple proiecte inovatoare, va fi proiectat de la ora 19:00 și va fi [...]
Acum 6 ore
11:10
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, dar și sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori/ Sunt propunerile organizației Salvați Copiii # BizBrasov.ro
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvați Copiii [...]
11:00
Salvați Copiii solicită măsuri legislative urgente. Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, precum și sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori # BizBrasov.ro
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvați Copiii [...]
10:20
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025, față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori # BizBrasov.ro
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025 față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, în anul 2025, au scăzut cu 2,4%, la 13,917 [...]
10:10
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță o normalizare a temperaturilor # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 09.02.2026 – 09.03.2026. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal în cea de-a doua parte a intervalului. Săptămâna 9-16 februarie 2026 Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât [...]
10:00
Încă doi – trei ani de șantier la liniile și peroanele din Gara Brașov? Constructorul se mișcă slab, iar unele soluții tehnice sunt de „cascadorii râsului” # BizBrasov.ro
Lucrările de modernizare de la Gara din Brașov au avansat dincolo de blocajele majore și au fost redeschise unele linii, însă Asociația Pro Infrastructura estimează că ele vor mai dura încă 2-3 ani, din cauză că constructorul se mișcă slab. „Gara Brașov, afectată de… modernizare. Vestea bună este că la final de 2025 s-au redeschis [...]
09:40
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui CARA IONELA MARIANA, în vârstă de 16 ani, care la data de 5 februiarie a.c. ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Sânpetru, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime – 1,67 m, păr [...]
Acum 8 ore
09:10
În vederea efectuării unor studii geotehnice, pârâul Graft a fost deviat din zona După Ziduri. Aceste studii sunt necesare pentru completarea documentației finale pentru reparațiile de urgență care s-au executat la sfârșitul anului trecut. Conform prevederilor legale, în astfel de situații (în acest caz exista riscul prăbușirii malului și a unei porțiuni din aleea pietonală), [...]
Acum 12 ore
05:50
Târgul de vechituri din Brașov ar putea fi mutat într-o locație de pe vechea centură a Brașovului. Actualul talcioc, vizat de un proiect imobiliar # BizBrasov.ro
De ani, buni, pe strada Poienelor funcționează un târg de vechituri. La început, era unul public, fiind organizat în actuala parcare de lângă talcioc, aflată parțial în proprietatea municipalității, cât și pe un teren privat. De mai bine de zece anim s-a desfășurat exclusiv pe terenurile private din vecinătate, cu taxă de acces și pentru [...]
05:50
ITP-ul expirat se lasă cu cele mai grave sancțiuni din Codul Rutier. Avertismentul Poliției Române pentru șoferii neglijenți # BizBrasov.ro
ITP-ul expirat se lasă cu cele mai grave sancțiuni din Codul Rutier. Avertismentul Poliției Române pentru șoferii neglijenți. ITP-ul este una dintre acele obligații care par „administrative” până în ziua în care te oprește un echipaj și descoperi că nu e vorba doar de o amendă. Circulația cu inspecția tehnică periodică expirată rămâne printre abaterile [...]
05:40
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații # BizBrasov.ro
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, după ședința de Guvern, o serie de măsuri incluse în noul pachet de relansare economică, menite să corecteze problemele semnalate de mediul de afaceri și să facă regimul fiscal al [...]
05:40
15.000 de metri pătrați de teren ar urma să fie expropriați în vederea extinderii domeniului schiabil din Predeal # BizBrasov.ro
Stațiunea Predeal face un nou pas în direcția dezvoltării domeniului schiabil, autoritățile locale reluând procedura de expropriere necesară pentru extinderea pârtiilor. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, situată în zona Clăbucet Sosire. Demersul face parte dintr-un proiect mai amplu prin care administrația locală își propune să crească atractivitatea [...]
05:40
Firma unui fost lider PSD Ialomița, acuzat de mai multe ori că nu și-ar fi plătit angajații, va păzi Primăria și Policlinica din Săcele # BizBrasov.ro
Primăria din Săcele a încheiat luna aceasta două contracte în vederea asigurării serviciului de pază al sediului administrativ al instituției, dar și al policlinicii din oraș. Cele două contracte au fost semnate prin negociere directă, în conformitate cu datele de pe portalul de licitații publice, cu firma Dragostal Titan Guard SRL din județul Ialomița. Astfel, pentru [...]
05:10
Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum, în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânați brusc, nu faceți manevre agresive!” # BizBrasov.ro
Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv, Sorin Ene. Acesta are și o serie de recomandări pentru șoferi, atât în oraș, cât și în afara localităților sau pe drumurile montane. Prima recomandare vizează chiar decizia de a [...]
04:00
Intrarea în legalitate a unei construcții fără autorizație: Pașii pe care trebuie să îi urmezi # BizBrasov.ro
Construcțiile fără autorizație pot părea o soluție convenabilă, însă consecințele legale pot fi serioase și de durată. Intrarea în legalitate este posibilă doar în condiții strict reglementate și presupune un parcurs administrativ complex. Parcurgerea corectă a tuturor etapelor este singura cale prin care o construcție ilegală poate deveni, în mod real, una recunoscută de lege. [...]
Acum 24 ore
18:00
Ministrul Sănătății a anunţat că vor fi excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Cine nu va fi afectat # BizBrasov.ro
Legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente, potrivit ministrului sănătății, Alexandru Rogobete. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu. „Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind [...]
17:40
Târgul Produselor Tradiționale și Locale, la Covasna: „Preparate autentice, obiecte lucrate manual și bunătăți pregătite după rețete transmise din generație în generație” # BizBrasov.ro
La finalul săptămânii viitoare, respectiv duminică, 15 februarie, în centrul orașului Covasna va avea loc „Târgul Produselor Tradiționale și Locale” Meșteșugarii și producătorii locali, care își doresc să participe la eveniment încă se mai pot înscrie. „Pe data de 15 februarie 2026, duminică de la ora 9.00 Primăria Orașului Covasna în parteneriat cu Casa Orășenească [...]
16:50
Proiect: Bonificație de 3% la impozitul pe venit pentru persoane fizice, care respectă o procedură # BizBrasov.ro
Persoanele fizice care depun Declarația Unică vor primi o bonificatie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Ar putea primi astfel bonificație la plata în 2026 a impozitului pentru veniturile din 2025, în jur de 800.000-1 milion de persoane cu [...]
16:50
FOTO Teren lăsat în paragină pe Aleea Sânzienelor: mizerie, oameni ai străzii și o țeavă de gaz, pericol public # BizBrasov.ro
Terenul fostei fabrici de reparații vagoane de pe Aleea Sânzienelor, lăsat pârloagă, a fost salubrizat astăzi în urma sesizărilor repetate venite din partea locatarilor din zonă, care au reclamat existența unor pericole majore pentru siguranța publică. Amplasamentul se află în proprietate privată, dar a fost lăsat complet în paragină, ținând cont că proprietarul are de [...]
16:40
Comprest anunță schimbări în colectarea deșeurilor din Bod. Ce trebuie să știe locuitorii # BizBrasov.ro
Compania Comprest anunță modificări ale graficului de colectare a deșeurilor în comuna Bod, măsuri care vor intra în vigoare începând cu 9 februarie 2026. Decizia a fost luată în vederea restabilirii echilibrului contractual al serviciului public de salubrizare, transmit reprezentanții operatorului. Modificări pentru deșeurile reciclabile Începând cu noul program, colectarea fracțiilor reciclabile se va face [...]
16:30
Aproape 55.000 de apeluri la numărul 112, preluate de ISU Brașov, în 2025. Pompierii brașoveni au intervenit la 450 de incendii, anul trecut # BizBrasov.ro
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov anunță că, anul trecut, dispeceratul a preluat 54.062 de apeluri la numărul unic de urgență 112, ceea ce reprezintă o medie zilnică de 148 de apeluri. „În ceea ce privește Sistemul de avertizare a populației RO-ALERT, în anul 2025 au fost transmise 387 de mesaje în situații reale, [...]
Ieri
15:10
94% dintre români sunt proprietari de locuințe. Țara noastră are cei mai mulți proprietari din UE, dar și cele mai aglomerate case # BizBrasov.ro
În 2024, peste 94% din populaţia României trăia într-o locuinţă proprietate personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, mai mult de două treimi (68,4%) dintre locuitori deţineau în 2024 locuinţa în care trăiau, în scădere uşoară față de 2023 (69,1%). [...]
15:10
Sechestru de 1,5 milioane de euro pus pe activele unui hotel din Brașov, în urma unui accident care a avut loc la spa-ul unității # BizBrasov.ro
Sechestru de 1,5 milioane de euro pus pe activele unui hotel din Brașov, în urma unui accident care a avut loc la spa-ul unității. Pe 15 martie 2022, Ana Oprea a fost grav rănită în spa-ul hotelului Kronwell, după ce i-a fost oferită o soluție parfumată pentru saună, nediluată și fără instrucțiuni. În momentul în care [...]
15:10
O femeie de afaceri din Brașov, acuzată că a înșelat 168 de firme și primării cu consultanță pe fonduri UE. Primăria Bod, printre păgubiți # BizBrasov.ro
O antreprenoare din Brașov a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi înșelat 168 de firme și administrații publice locale din întreaga țară, cărora le-ar fi promis sprijin pentru obținerea de fonduri nerambursabile. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește un milion de euro. Potrivit rechizitoriului, citat de Știrile ProTV femeia [...]
14:50
Salată de icre cu caras, retrasă din magazinele Kaufland. Era contaminată cu bacteria Listeria monocytogenes # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi, 5 februarie, că un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit ANSVSA, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot [...]
14:20
Investigație declanșată de Inspectoratul Școlar Județean Brașov la un liceu din județ. Un elev s-a plâns, în mod anonim, de modul în care a fost tratat la școală # BizBrasov.ro
Un elev de 17 ani care a învățat într-un liceu din județul Brașov și s-a transferat recent de acolo a transmis online, în mod anonim, un mesaj în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”, ediția 2025-2026. Tânărul acuză probleme grave de conduită profesorală, abuzuri asupra elevilor și lipsă [...]
13:50
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, situat la doar o oră de Brașov, a fost vândut. Proprietatea este ascunsă în pădure și are heliport # BizBrasov.ro
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăţi de lux din România, a fost vândut unui antreprenor din HoReCa, după ce a atras interesul mai multor investitori, a anunţat Romania Sotheby’s International Realty. Proprietatea, cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet, face [...]
13:20
Iubitorii de teatru sunt invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”, începând cu ora 19.00, în Sala Studio, pentru a urmări piesa „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial sub titlul _Crize sau Încă o poveste de dragoste_, a fost [...]
12:10
De la vot în Parlament, la hub de inovare. Cum ar putea Brașovul deveni Silicon Valley-ul Estului # BizBrasov.ro
Deputatul de Brașov Sebastian Rusu a votat, în Parlament, Strategia Uniunii Europene pentru Start-up-uri, un document care vizează reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțare și crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea rapidă a afacerilor inovatoare. Potrivit parlamentarului, decizia reprezintă „un vot pentru viitorul celor care au curajul să construiască de la zero”. „Start-up-urile nu sunt [...]
12:00
Tur ghidat în ultima zi a expoziției „Sibylle Bergemann – Fotografii: Între modă și realitate socială”, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov și Centrul Cultural German Brașov invită publicul duminică, 8 februarie 2026, de la ora 14:00, la un tur ghidat susținut de Ionela-Andreea Ghețe, în ultima zi a expoziției „Sibylle Bergemann – Fotografii: Între modă și realitate socială”. Participarea va fi liberă. Intitulat „Sibylle Bergemann – Fotografie și umanism”, turul ghidat propune [...]
11:50
VIDEO Trei pui de urs, show pe pârtie în Poiana Brașov, azi dimineață. Nu se știe unde era mama ursoaică # BizBrasov.ro
VIDEO Trei pui de urs, show pe pârtie în Poiana Brașov, azi dimineață. Nu se știe unde era mama ursoaică. Un video postat în această dimineață pe rețelele de socializare arată trei pui de urs care i-au uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie [...]
11:20
Trei tineri „mascați” au jefuit o sală de jocuri din Brașov, după ce au amenințat cu violența o angajată în vârstă de 20 de ani. Au reușit să fure 12.000 de lei, în urma unui plan bine pus la punct, dar fără să țină cont de camerele de supraveghere. Cei trei au fost prinși de [...]
11:20
Cod galben de ninsori și vânt puternic în județul Brașov. Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri # BizBrasov.ro
Cod galben de ninsori și vânt puternic în județul Brașov. Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri. Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, valabilă până vineri dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunţă că, până vineri dimineaţă, va [...]
11:00
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 și acasă la primarul PSD Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar # BizBrasov.ro
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 și acasă la primarul PSD Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar. Primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoiţă, este vizat de o anchetă DNA, joi, având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. [...]
11:00
VIDEO Jaf la o sală de jocuri din Brașov: Trei tineri au amenințat cu violența o angajată de 20 de ani și au furat 12.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu trei bărbați în stare de arestare preventivă, cercetați pentru comiterea unor infracțiuni de tâlhărie calificată și portul sau folosirea fără drept de obiecte [...]
10:40
Pericolul invizibil din mediul online. Cum se infiltrează „troienii” în dispozitivele tale # BizBrasov.ro
Un program care pare legitim poate ascunde, în realitate, un Troian – un tip de malware care se instalează discret pe dispozitiv și le oferă atacatorilor acces neautorizat la date personale, parole sau chiar control total asupra sistemului, avetizează DNSC. Cum funcționează un troian? De cele mai multe ori, acesta se prezintă sub forma unei [...]
10:40
Avertisment BNR: Un document atribuit instituției, care circulă în mediul online, este fals # BizBrasov.ro
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, care circulă în mediul online, datat 04.02.2026, purtând sigla instituției, este un fals. „BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte [...]
10:30
O companie privată, preț sub cel al Hidroelectrica la energie electrică. Este însă doar pe un termen limitat # BizBrasov.ro
Nova Power&Gas a devenit cel mai ieftin producător de energie pe piață, loc ocupat anterior de compania de stat Hidroelectrica. Potrivit Profit.ro, Nova Power%Gas are două oferte promoționale mai avantajoase decât cea a Hidroelectrica. Una, de 0,352 lei/KWh pentru energia marfă, este cu aproape o pătrime sub cea a producătorului hidro, iar prețul este valabil pentru o [...]
10:10
O firmă din Brașov este principalul exportator de componente militare din România către Israel. Este deținută de un fost director al Romarm # BizBrasov.ro
O firmă din Brașov este principalul exportator de componente militare din România către Israel. Este deținută de un fost director al Romarm. România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de publicația Snoop. Cele mai multe transporturi au fost făcute cu [...]
10:00
Săpături pe mai multe străzi din Brașov, din martie: investiții de 400 milioane lei în rețelele de apă # BizBrasov.ro
Începând de luna viitoare, pe mai multe străzi din municipiul Brașov vor avea loc lucrări de săpătură, ca parte a unor proiecte derulate de Compania Apa Brașov pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Potrivit directorului de Programe Externe al Companiei Apa Brașov, Doru Șopterean, unele șantiere sunt deja active. „Lucrările au fost [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.