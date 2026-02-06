Biletele pentru meciul României cu Turcia, epuizate în 20 de secunde. Partida decisivă va fi transmisă live în Piața Sfatului

10:40

Un program care pare legitim poate ascunde, în realitate, un Troian – un tip de malware care se instalează discret pe dispozitiv și le oferă atacatorilor acces neautorizat la date personale, parole sau chiar control total asupra sistemului, avetizează DNSC. Cum funcționează un troian? De cele mai multe ori, acesta se prezintă sub forma unei [...]