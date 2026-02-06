Trump șterge postare rasistă despre soțiile Obama; scuzele Casa Albă, o minciună

14:50

Sudul Spaniei se confruntă cu inundații istorice din cauza furtunii Leonardo, cu 3.000 de evacuați din Ronda și Cádiz. Barajul Grazalema riscă să cedeze, iar locuitorii trăiesc momente de panică. Apa țâșnește din pereți, iar drumurile sunt impracticabile în Andaluzia. Situația este critică pentru comunitate. Inundații severe în sudul Spaniei cauzate de furtuna Leonardo Peste … Articolul Inundații devastatoare în Spania: evacuări masive pe fondul cedării barajului apare prima dată în Main News.