Polițiștii din Botoșani, nevoiți să scrie pe capota mașinii din cauza infiltrațiilor
MainNews.ro, 6 februarie 2026 21:50
Polițiștii din Botoșani se confruntă cu condiții de muncă inacceptabile la sediul Poliției Rutiere, unde apa se infiltrează în birouri, amenințând siguranța angajaților. Strângerea apei cu fărașul și redactarea documentelor în parcări sunt soluții temporare pentru un imobil degradat, inclusiv riscuri de electrocutare. Condiții deplorabile la sediul Poliției Rutiere din Botoșani, unde agenții fac față
• • •
Acum 30 minute
22:10
Judecătorul CCR Dacian Dragoș afirmă că atacul AUR are ca țintă reală pe președintele Nicușor Dan, el numindu-se victimă colaterală. Avertizările sale subliniază o șicanare politică, iar el explică selecția sa pentru funcția de judecător, insistând că relația cu președintele a fost strict instituțională. Judecătorul CCR Dacian Dragoș consideră că încercarea AUR de a-l suspenda
22:10
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se întâlnesc în finala Transylvania Open după performanțe remarcabile în semifinale. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, iar Răducanu a înfruntat-o pe Oleksandra Oliynykova. Aceasta va fi a doua confruntare dintre cele două jucătoare, după duelul de la Wimbledon 2021. Emma Răducanu s-a calificat în finala Transylvania Open după o
Acum o oră
22:00
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este investigat de DNA pentru lucrări ilegale de asfaltare a străzilor, fără autorizații și avize. Ancheta a evidențiat riscuri semnificative pentru locuitori, precum posibile explozii. Negoiță și șase angajați ai primăriei se confruntă cu acuzații grave de abuz în serviciu. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este anchetat de DNA pentru
21:50
Polițiștii din Botoșani se confruntă cu condiții de muncă inacceptabile la sediul Poliției Rutiere, unde apa se infiltrează în birouri, amenințând siguranța angajaților. Strângerea apei cu fărașul și redactarea documentelor în parcări sunt soluții temporare pentru un imobil degradat, inclusiv riscuri de electrocutare. Condiții deplorabile la sediul Poliției Rutiere din Botoșani, unde agenții fac față
21:50
Donald Trump a distribuit o postare rasistă pe Truth Social, înfățișându-i pe Barack și Michelle Obama ca maimuțe. Video-ul, inspirat din Regele Leu, a stârnit critici severe, inclusiv din partea senatorilor republicani. Casa Albă a șters postarea după 12 ore, provocând indignare în rândul politicienilor americani. Donald Trump a distribuit un videoclip rasist despre soții
Acum 2 ore
21:10
Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste, rămâne cu dosarul în camera preliminară. Doi judecători din Tribunalul București nu au ajuns la un acord, iar procesul va continua cu un al treilea judecător. Următorul termen este pe 9 februarie 2026, decizie finală în așteptare. Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și
21:10
Emma Răducanu devine prima finalistă la Transylvania Open, învingând-o pe Oleksandra Oliynykova după un meci intens de două ore și 35 de minute, cu scorul 7-5, 3-6, 6-3. Jucătoarea britanică de origine română, locul 30 WTA, revine astfel pe tabloul final al unui turneu WTA după triumful de la US Open 2021. Emma Răducanu a
21:00
Drona descoperită în nordul Republicii Moldova a generat o alertă de securitate. Autoritățile, inclusiv Poliția și Ministerul Afacerilor Externe, monitorizează situația. Incidentul subliniază riscurile la adresa suveranității naționale, cetățenii fiind rugați să evite apropierea de drone suspecte. Drona a fost depistată în nordul Republicii Moldova, în apropierea satului Sofia, raionul Drochia Ministerul Afacerilor Externe condamnă
21:00
Dosarul penal al lui Victor Micula Jr. se află într-un punct critic, cu riscuri mari de prescripție pentru acuzațiile-cheie. Apelul este blocat procedural la Curtea de Apel Alba, iar amânările pot influența grav procesul. Detalii despre condamnarea sa și implicațiile legale actuale. Dosarul penal al lui Victor Micula ajunge într-un punct critic la Curtea de
20:50
Rapid a încheiat meciul cu Petrolul 0-0 într-un derby tensionat pe teren propriu. Antrenorul Costel Gâlcă a subliniat importanța victoriei în contextul echilibrat al campionatului. Jucătorii noi pot aduce plusvaloare, iar echipa caută să își atingă obiectivele rapid, înainte de a visa la titlu. Rapid a încheiat meciul cu Petrolul la egalitate 0-0 în derby-ul
20:50
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, respinge acuzațiile de cenzură ale Uniunii Europene în raport cu alegerile, afirmând că libertatea de exprimare este esențială pentru oameni, nu pentru conturi false. Declarațiile sale vin după un raport al Congresului SUA ce contestă anularea alegerilor din România. Maia Sandu contestă acuzațiile privind cenzura din partea Uniunii Europene în
20:50
Doi soți din Franța au cumpărat o casă veche pe malul râului Vilaine, în ciuda riscurilor de inundație. Construită în 1850, casa a fost afectată anterior, dar familia Guyomard este pregătită. Au ridicat prizele și mobilierul, dând dovadă de curaj și adaptare la condițiile meteorologice extreme. Doi soți au cumpărat o casă veche pe malul
20:50
Consiliul Concurenței a demarat o investigație asupra CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă, implicând neimplementarea investițiilor necesare în sistemul de alimentare cu energie electrică de tracțiune. Inspecțiile inopinate au avut loc la CFR și Electrificare CFR SA pentru a clarifica situația din piața energiei electrice. Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru posibile
Acum 4 ore
20:00
Șeful diplomației Lituaniei, Kestutis Budrys, a declarat la Chișinău că o Europă puternică nu poate fi completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii din Balcanii de Vest. Lituania susține integrările europene ale acestor țări, inclusiv prin cooperarea economică și reformele esențiale necesare. Șeful diplomației Lituaniei, Kestutis Budrys, a vizitat Chișinău Afirmă că o Europă puternică
20:00
Veaceslav Platon a fost audiat prin teleconferință din Londra în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, fost procuror general al Moldovei. Platon a adus acuzații la adresa guvernării și a justiției moldovenești, declarându-se victimă a sistemului. El a afirmat că este martor important în cazul fraudei bancare. Veaceslav Platon a depus mărturii prin teleconferință în favoarea fostului
20:00
Bolojan întâlnire cu sindicatele și patronatele: agenda discuțiilor la Palatul Victoria # MainNews.ro
Reuniunea de la Palatul Victoria a lui Ilie Bolojan cu sindicatele și patronatele a abordat reforma administrativă, relansarea economică și creșterea competitivității. S-au discutat măsuri de stimulare a investițiilor, reducerea cheltuielilor statului și întinerirea personalului, pentru a optimiza administrația. Reuniune la Palatul Victoria între premierul Ilie Bolojan, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor pentru discuții privind
19:50
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat arestarea lui Zubayar Al-Bakoush, participant cheie la atacul terorist din Benghazi, din 2012, soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens. Al-Bakoush a fost extrădat din Libia și se confruntă cu acuzații de omor, terorism și incendiere. FBI a arestat un participant cheie al atacului terorist din Benghazi din
19:50
Panică într-un bloc din Mumbai: o duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift, provocând răni grave și transportarea a două persoane la spital. Autoritățile investighează incidentul și avertizează asupra pericolelor baloanelor umplute cu hidrogen, gaz inflamabil utilizat greșit în petreceri. O duzină de baloane umplute cu hidrogen au explodat într-un lift din Mumbai
19:50
România se confruntă cu riscuri economice, semnalate de Banca Națională, fără a fi în criză financiară. Deficitele bugetar și extern cresc vulnerabilitatea, iar legătura dintre bănci și stat poate amplifica problemele. Să urmărim deficitul, dobânzile și întârzierile de plată în 2026 pentru stabilitate economică. România nu se află în criză financiară, dar riscurile economice cresc
19:10
Gabi Ruse și Jaqueline Cristian au acuzat organizatorii Transylvania Open de tratament preferențial după ce semifinala lor a fost mutată pe terenul 2. Româncele au subliniat lipsa de echitate în programare și avantajul de recuperare al adversarelor, exprimându-și frustrările la conferința de presă. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au plâns de tratamentul preferențial acordat adversarelor
19:00
Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a realizat un test remarcabil în condiții extreme, funcționând autonom la -47°C. A parcurs peste 130.000 de pași pe un câmp de zăpadă din China, demonstrând progrese în mobilitatea robotică. Echipat cu tehnologie avansată, G1 redefinește limitele roboților umanoizi în medii severe. Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a
19:00
Înalta Curte acuză presiuni asupra Curții Constituționale din cauza scrisorii premierului referitoare la pensiile magistraților. Instituția subliniază că invocarea riscurilor financiare constituie o ingerință în activitatea judecătorilor constituționali, afectând independența justiției și credibilitatea statului. Înalta Curte de Casație și Justiție acuză presiuni asupra Curții Constituționale din partea premierului Scrisoarea premierului menționează riscul pierderii fondurilor europene
19:00
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, preia atribuțiile de primar în urma acuzațiilor de abuz în serviciu aduse lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar. Negoiță trebuie să depună o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să se deplaseze la Primărie. Află mai multe despre această situație controversată. Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului
18:50
Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a minimizat scandalul legat de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. În cadrul întâlnirii cu vicepreședintele SUA, JD Vance, Meloni a subliniat importanța relațiilor bilaterale și a respins criticile ca fiind absurde. România se îndreaptă spre deschiderea oficială a competiției. Giorgia Meloni a întâlnit vicepreședintele SUA, JD
18:50
Franța și Canada își deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, ca răspuns la tensiunile geopolitice, după reafirmarea interesului SUA pentru controlul insulei. Această expansiune diplomatică reflectă angajamentele celor două țări de a întări legăturile în Arctica și de a sprijini suveranitatea Groenlandei. Franța și Canada deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice Decizia a
18:50
Noile criterii de risc fiscal ANAF introduc măsuri stricte pentru firmele inactive. Antreprenorii trebuie să respecte termenele de activitate și amenzi de până la 200.000 lei pentru nerespectarea regulilor de distribuire a dividendelor. Dizolvarea automată a companiilor inactive este o realitate ce afectează mediul de afaceri. ANAF poate dizolva companiile inactive automat, cu termene specifice
Acum 6 ore
18:00
Comisia Europeană acuză TikTok de crearea unei rețele sociale cu design menit să dezvolte dependență. Compania riscă o amendă de până la 9 miliarde de euro dacă nu își modifică caracteristicile. Acuzațiile includ algoritmi care afectează bunăstarea utilizatorilor, în special a copiilor. TikTok respinge acuzațiile. Comisia Europeană acuză
18:00
Creează un titlu SEO optimizat folosind cuvintele cheie: {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Șeful DNA, Marius Voineag, a afirmat că activitatea instituției nu a fost influențată de presiuni externe, rezistând solicitărilor politice. El a subliniat că nu a avut cereri din parte cuiva, evidențiind responsabilitatea funțiilor publice și lipsa ingerințelor în activitatea procurorilor pe durata mandatului său. Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că nu a avut niciodată cereri … Articolul Creează un titlu SEO optimizat folosind cuvintele cheie: {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
18:00
Adrian Cocoș, viceprimar PSD al Sectorului 3, preia atribuțiile de primar în urma interdicției lui Robert Negoiță. Cocoș, cu o notă de 2,70 la matematică la BAC, a devenit consilier local în 2022. A fost asociat în firme de comerț cu haine și are două apartamente în București, cu venituri anuale modeste. Adrian Cocoș, viceprimar … Articolul Adrian Cocoș preia atribuțiile de primar la Sectorul 3, după Negoiță apare prima dată în Main News.
18:00
Zlatan Ibrahimovic a impresionat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Milano, alăturându-se lui Cristi Chivu. Peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări vor concura timp de două săptămâni. Medaliile au costuri record, cu cea de aur evaluată la 2.300 de dolari. Cristi Chivu a purtat torța olimpică prin Milano, … Articolul Cristi Chivu a strălucit, iar Zlatan Ibrahimovic a adus flacăra olimpică la Milano apare prima dată în Main News.
17:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, respinge acuzațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, asupra autorizației pentru un bloc care afectează radarul de la Cârcea. El subliniază că Ministerul Apărării a emis un aviz greșit. Problemele legate de construcție și depozitele de muniții continuă să atragă atenția autorităților. Ministrul Apărării Radu Miruță a răspuns criticilor primarului Craiovei, Lia … Articolul Replica ministrului Apărării după ironia primarului Craiovei despre radarul militar apare prima dată în Main News.
17:50
Șofer de autobuz școlar concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu în Ottawa. După ce s-a declarat deranjat de gălăgia copiilor, acesta a oprit autobuzul și a plecat, lăsându-i pe elevi fără supraveghere. Incidentul a fost investigat de autorități, iar un alt șofer a preluat rapid traseul pentru siguranța copiilor. Un șofer … Articolul Șofer de autobuz școlar concediat pentru abandonul a 40 de elevi pe traseu apare prima dată în Main News.
17:50
Mașina de protocol Audi A6 condusă de Președintele Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Sibiu, având un preț de pornire de 1.000 de Euro. Licitația „Time to Bid” include și ceasuri de lux precum Rolex, Cartier și Patek Philippe. Evenimentul va avea loc pe 24 februarie la Palatul Cesianu-Racoviță. Mașina de protocol a … Articolul Licitație: Mașină de protocol Iohannis și ceasuri de lux de la 1.000 Euro apare prima dată în Main News.
17:00
Procurorii DNA investighează edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru abuz în serviciu, acuzându-l de prejudicii de peste 900.000 lei. Acesta este acuzat că a dispus lucrări ilegale de asfaltare pe teren privat. Alte șase persoane, inclusiv funcționari publici, sunt de asemenea cercetate. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu, … Articolul Acuzațiile DNA: Robert Negoiță și șase persoane în vizorul anchetei apare prima dată în Main News.
17:00
George Simion acuzat de lobby împotriva Visa Waiver: Dragoș Sprânceană vorbește despre băutură # MainNews.ro
George Simion este acuzat de Dragoș Sprînceană că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din Programul Visa Waiver. Sprînceană afirmă că Simion era băut în momentul discuțiilor și că dorea să câștige capital electoral. El îi îndeamnă pe membrii AUR să se delimiteze de liderul lor, numindu-l „trădător de țară”. Dragoș Sprînceană … Articolul George Simion acuzat de lobby împotriva Visa Waiver: Dragoș Sprânceană vorbește despre băutură apare prima dată în Main News.
17:00
Startul Olimpiadei de iarnă aduce în prim-plan medalia de bronz obținută de România în 1968 la bob, de către eroii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Deși Romania are o singură medalie în 102 ani, performanțele lor au scris istorie în sportul românesc. Acum, delegația de 30 de sportivi visează la noi succesuri. România a câștigat … Articolul România la Olimpiada de iarnă: eroii medaliei după 102 ani de așteptare apare prima dată în Main News.
16:50
Răzvan Burleanu a anunțat că decizia privind selecționerul României va fi luată până pe 20 februarie, în contextul barajului cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu este sub supraveghere medicală, iar FRF nu a purtat discuții cu alți posibili antrenori. Starea lui Lucescu s-a îmbunătățit. România va juca împotriva Turciei pe 26 … Articolul Răzvan Burleanu a decis cine va conduce România la barajul pentru calificare apare prima dată în Main News.
16:50
Agenția Mondială Antidoping investighează acuzațiile legate de injecția cu acid hialuronic în penis, în contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026. Sportivii utilizează această metodă pentru a modifica măsurătorile costumelor, ceea ce ar putea afecta competițiile. Detalii despre „Penisgate” și implicațiile sale. Agenția Mondială Antidoping investighează acuzații referitoare la injectarea de acid hialuronic … Articolul Agenția Mondială Antidoping investigează injecțiile controversate la JO apare prima dată în Main News.
16:50
Oduzină de baloane cu hidrogen a explodat într-un lift din Mumbai, provocând rănirea unei femei și a unui bărbat. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, generând un scurt incendiu. Autoritățile avertizează asupra pericolelor utilizării baloanelor cu hidrogen în spații închise, după mai multe accidente similare. O duzină de baloane cu hidrogen au explodat … Articolul Explozia baloanelor cu hidrogen în lift: moment epic surprins în filmare apare prima dată în Main News.
16:50
În prima săptămână de la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual al ANAF, 23.000 de contribuabili au solicitat informații, majoritatea despre Declarația Unică (formularul 212). Termenul de depunere este 25 mai 2026. Chatbot-ul oferă suport pentru depunerea declarațiilor și alte întrebări fiscale. 23.000 de contribuabili au interacționat cu chatbotul ANA în prima săptămână de la lansare … Articolul Întrebările frecvente adresate ANA, asistentul virtual al Fiscului român apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:00
Azi începe emisiunea FIDELIS de februarie, oferind dobânzi atractive la titlurile de stat în lei și euro. Persoanele fizice pot subscrie prin bănci partenere, beneficiind de dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru lei și 6,00% pentru euro. Descoperă oportunitățile de investiție disponibile. Azi începe oferta FIDELIS cu titluri de stat în lei și euro, … Articolul Fidelis februarie: Dobânzile emisiunilor în lei și euro apare prima dată în Main News.
16:00
Oamenii de știință avertizează că Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza dependenței de tehnologie. Studiile arată o scădere a atenției, memoriei și abilităților cognitive. Experții recomandă limitarea timpului pe ecrane și promovarea învățării tradiționale pentru a îmbunătăți dezvoltarea cognitivă. Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza … Articolul Copiii de azi au un IQ mai mic decât părinții lor, spun cercetătorii apare prima dată în Main News.
16:00
Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că ultimele cazuri de corupție nu au fost planificate, dar vor urma și altele. Activitatea intensă din ultimii doi ani și maturizarea anchetelor sunt cheia succesului DNA. Instituția continuă să investigheze cazuri de amploare, fără a fixa ținte predefinite. Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că ultimele cazuri de corupție … Articolul Șeful DNA despre corupție: Nu stabilim ținte în investigații apare prima dată în Main News.
16:00
Adrian Marian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3, preia atribuțiile de primar după interdicția impusă de DNA lui Robert Negoiță. Cocoș, considerat un apropiat al acestuia, va exercita funcția timp de 60 de zile, conform deciziei Consiliului Local. Detalii despre Cocoș și contextul situației sunt disponibile în articol. Robert Negoiță are interdicție de a-și exercita atribuțiile de … Articolul Cine va conduce Sectorul 3 după interdicția DNA pentru Robert Negoiță apare prima dată în Main News.
15:50
Suedia își înăsprește regulile pentru solicitanții de azil, obligându-i să locuiască în centre de primire și limitându-le libertatea de mișcare. Guvernul avertizează că nerespectarea regulilor va duce la respingerea cererilor. Politicile stricte contribuie la creșterea partidelor anti-imigrație în țară. Suedia obligă solicitanții de azil să locuiască în centre de primire pe durata procesării dosarelor Solicitanții … Articolul Suedia înăsprește condițiile de azil și limitează libertatea de mișcare apare prima dată în Main News.
15:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a cerut scuze regelui și reginei pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein. Împlicarea sa în scandalurile recente zguduie familia regală. Noi documente dezvăluie corespondența cu Epstein și vizite la reședința acestuia. Scandalurile afectează monarhia norvegiană. Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut scuze pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein Mesajele … Articolul Prințesa Norvegiei își cere scuze pentru legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Main News.
15:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că, din cauza unei măsuri dispuse de DNA, nu mai poate prelua sesizări sau rezolva problemele cetățenilor. Acesta se află sub control judiciar, fiind acuzat de abuz în serviciu, iar situația va fi reglată în instanță. Ancheta vizează fapte de corupție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost … Articolul Reglarea lucrurilor în instanță: soluții legale eficiente apare prima dată în Main News.
15:00
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 vizează city managerul Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone, și alți angajați. Dosarul investighează fapte de corupție legate de eliberarea autorizațiilor de construcție. În atenția autorităților sunt acuzații de trafic de influență și mită. Percheziții DNA la Primăria Sector 5, vizând angajați, inclusiv city managerul Iulian Cârlogea Investigația … Articolul Iulian Cârlogea și perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 apare prima dată în Main News.
15:00
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un nou proiect imobiliar în Brașov, transformând fostul teren Lemexim într-un ansamblu rezidențial modern. Proiectul include un spital oncologic gestionat de Fundația Țiriac, fără scop comercial, consolidând sprijinul pentru pacienții cu nevoi financiare. Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un proiect imobiliar pe terenul fostei … Articolul Ion Țiriac investește 100 milioane euro în spital oncologic comunitar apare prima dată în Main News.
14:50
Sudul Spaniei se confruntă cu inundații istorice din cauza furtunii Leonardo, cu 3.000 de evacuați din Ronda și Cádiz. Barajul Grazalema riscă să cedeze, iar locuitorii trăiesc momente de panică. Apa țâșnește din pereți, iar drumurile sunt impracticabile în Andaluzia. Situația este critică pentru comunitate. Inundații severe în sudul Spaniei cauzate de furtuna Leonardo Peste … Articolul Inundații devastatoare în Spania: evacuări masive pe fondul cedării barajului apare prima dată în Main News.
