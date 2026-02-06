Uber plătește 8,5 milioane de dolari pentru violul unui șofer

17:50

Șofer de autobuz școlar concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu în Ottawa. După ce s-a declarat deranjat de gălăgia copiilor, acesta a oprit autobuzul și a plecat, lăsându-i pe elevi fără supraveghere. Incidentul a fost investigat de autorități, iar un alt șofer a preluat rapid traseul pentru siguranța copiilor. Un șofer …