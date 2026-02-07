Bolojan cere CCR să decidă rapid asupra pensiilor magistraților pentru 231 milioane euro

01:10

Uber a fost obligată de un juriu din SUA să plătească 8,5 milioane de dolari unei tinere care a acuzat un șofer că a agresat-o sexual. Acest verdict este primul dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare și ar putea stabili un precedent important pentru siguranța pasagerilor Uber.