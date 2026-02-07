Rapid s-a pregătit pentru Cupă: Petrila dezvăluie „Ne-am învățat lecția”
Rapid a lăsat echipa de bază acasă în meciul cu Petrolul, pregătindu-se pentru confruntarea din Cupă cu CFR Cluj. Petrila a subliniat că antrenorul a menajat jucători în contextul programului dens. Este important ca echipa să se adapteze rapid la presiunea competiției, fără scuze pentru omogenitate. Rapid nu a folosit echipa de bază în meciul
Acum 30 minute
03:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este chemat în Parlament la Ora Guvernului pentru a oferi explicații despre criza apei potabile din Argeș. USR solicită măsuri concrete pentru rezolvarea problemei ce afectează mii de locuitori din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, care se confruntă cu lipsa apei de băut de aproximativ trei luni. USR solicită audierea
03:10
Acum o oră
03:00
Autoritățile române și franceze destructurează o rețea de spălare a banilor de 300 milioane euro # MainNews.ro
O rețea de spălare a banilor, formată din patru români, a fost destructurată de autoritățile române și franceze. Peste 300 de milioane de euro au fost trecuți prin firme fictive, provenind din infracțiuni grave. Patru români sunt arestați, iar alte nouă persoane sunt reținute în Franța. Analizăm detaliile acestei operațiuni internaționale. O rețea de spălare
03:00
Un fermier din sud-vestul Chinei a cauzat o pană de curent de zece ore încercând să transporte porci cu o drone. Incidentul a avariat rețeaua electrică din satul Tongjiang, iar poliția a deschis o anchetă pentru utilizarea ilegală a dronelor. Costurile reparației se ridică la 10.000 de yuani. Un fermier din Sichuan, China, a provocat
Acum 2 ore
02:10
Bolojan cere CCR să decidă rapid asupra pensiilor magistraților pentru 231 milioane euro # MainNews.ro
Ilie Bolojan a cerut CCR să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților, afirmând că România riscă pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Decizia a fost amânată de patru ori, iar noi termene sunt așteptate. Controversă între Bolojan și Lia Savonea, președinta ÎCCJ, pe fondul amânării. Ilie Bolojan a cerut CCR să grăbească verdictul
02:10
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu Julia Sauter ca portdrapel. România va fi reprezentată de 28 de sportivi în nouă discipline, inclusiv biatlon, bob, sanie, patinaj artistic și schi alpin, promițând o competiție deosebită și momente memorabile. Sportivii români, conduși de portdrapelul Julia Sauter, participă
02:00
Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară majoră, având nevoie urgentă de 5,5 miliarde de lei pentru a evita falimentul. Primarul Ciprian Ciucu subliniază impactul ordonanțelor din 2023 asupra bugetului, care a dus la scăderi semnificative. Situația devine critică, iar autoritățile caută soluții pentru salvarea capitalei. Bucureștiul se confruntă cu o criză bugetară gravă, având
02:00
Două monede comemorative australiene dedicate Reginei Elisabeta a II-a sunt criticată pentru designul care nu seamănă cu monarhul. Utilizatorii le compară cu personaje din filme, inclusiv Shrek. Monetăria Regală Australiană susține că imaginea nu reflectă întotdeauna frumusețea reală. Monedele sunt deja epuizate. Două monede comemorative dedicată Reginei Elisabeta a II-a au fost criticate pentru asemănarea
Acum 4 ore
01:10
Uber a fost obligată de un juriu din SUA să plătească 8,5 milioane de dolari unei tinere care a acuzat un șofer că a agresat-o sexual. Acest verdict este primul dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare și ar putea stabili un precedent important pentru siguranța pasagerilor Uber. Uber a fost obligată de un
01:10
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, critică avertizările lui Ilie Bolojan legate de pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Înalta Curte subliniază că justiția nu trebuie influențată politic și că independența acesteia este crucială pentru credibilitatea instituțiilor. Detalii controversate despre Savonea sunt menționate. Curtea Supremă contestă avertismentul lui Ilie Bolojan privind pierderile financiare europene
01:10
Marco Dulca a avut o prestație controversată în meciul Rapid – Petrolul 1-1, primind două cartonașe galbene în prelungiri. La interviu, a evaluat intensitatea jocului și a discutat despre echipele Dinamo și Rapid. A menționat că se bucură de punctul câștigat, dar consideră că penalizările au fost acordate prea ușor. Marco Dulca a intrat pe
01:00
O vastă rețea internațională de spălare a banilor, estimată la 300 milioane de euro, a fost destructurată în România și Franța. Autoritățile au efectuat percheziții și rețineri simultane, vizând sume provenite din trafic de droguri. Investigația continuă, iar patru suspecți au fost puși sub acuzare în Paris. Destructurarea unei rețele internaționale de spălare a banilor
00:50
Ludovic Orban îi solicită președintelui Nicușor Dan să numească rapid un nou director la SRI, subliniind că instituția funcționează ilegal din 2023. Orban îndeamnă la acțiune fără a aștepta consensul PSD și PNL, în contextul diversificării amenințărilor la siguranța națională. Ludovic Orban cere numirea urgentă a unui director la SRI fără consultarea PSD și PNL
00:10
O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma unei anchete româno-franceze. Aceștia au spălat aproximativ 300 de milioane de euro, proveniți din activități ilegale. Patru români au fost arestați, iar ancheta continuă și în Franța, implicând alte nouă persoane. O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma
00:10
Curtea Constituțională a României a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan legată de modificările aduse Legii cultelor, considerând că modificările respectă normele constituționale. Legea inițiată de Silviu Vexler vizează sancționarea exercitării neautorizate a funcțiilor clericale. Detalii despre sesizare și argumentele lui Dan sunt incluse în articol. Curtea Constituţională a României a respins sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan
00:10
Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC Petrolul, utilizând substanțe iritant-lacrimogene după acte de violență în Peluza Sud. Forțele de ordine au acționat pentru a menține siguranța spectatorilor și continuă verificările pentru identificarea celor vinovați de faptele ilegale. Actualizări vor fi furnizate în curând. Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC
00:00
Adrian Cocoș, viceprimar PSD, a preluat conducerea Primăriei Sector 3 în absența lui Robert Negoiță, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu. Cocoș, cu o carieră în politică, a fost ales viceprimar în februarie 2025. Acuzațiile împotriva lui Negoiță includ construirea ilegală a unei străzi și prejudicii de 900.000 lei. Adrian Cocoș a fost desemnat
00:00
O femeie de afaceri din Marea Britanie a ales un zbor din Londra către Newcastle cu escală în Milano, economisind astfel 34 de euro față de prețul biletului de tren. Aceasta a plătit doar 85 de euro pentru un traseu de 2.253 km, ilustrând cum opțiunile aeriene pot fi mai ieftine decât cele feroviare. O
00:00
Premierul Alexandru Munteanu a solicitat armatei să intervină în Chișinău din cauza poleiului masiv care a afectat trotuarele și drumurile. Poleiul continuă să provoace dificultăți în circulație, iar autoritățile pregătesc măsuri de degivrare pentru a asigura siguranța cetățenilor. Cod galben de polei în întreaga țară. Premierul Alexandru Munteanu a cerut armatei să intervină în Chișinău
Acum 6 ore
23:10
Adrian Cacovean, medic primar în Chirurgie Cardiovasculară, a fost achitat definitiv de instanță pentru vânzarea unui remediu anti-COVID. Decizia Curții de Apel București respinge apelul Parchetului, considerând că nu a fost dovedită intenția infracțională și că remediile homeopate pot avea efecte benefice. Medicul Adrian Cacovean, acuzat de vânzarea unui remediu anti-COVID, a fost achitat definitiv
23:10
Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat de Tribunalul București din cauza divergențelor între judecători. Instanța va continua procesul în complet de divergență pe 9 februarie 2026. Georgescu este implicat și în alte acuzații, inclusiv tentativă de lovitură de stat. Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat
23:10
Rapid a încheiat la egalitate, 1-1, în meciul crucial împotriva Petrolului, ratând astfel șansa de a urca pe primul loc în Superligă. Golurile au fost marcate de fundași, Papp pentru Petrolul și Pașcanu pentru Rapid. Echipa bucureșteană se află într-o formă mai puțin bună, având o victorie în ultimele patru meciuri de acasă. Rapid a
23:00
Pandora anunță o tranziție strategică către platină, reducând dependența de argint. CEO-ul Berta de Pablos-Barbier explică că noua gamă de bijuterii va include brățări plăcuite cu platină, având în vedere cererea tot mai mare pentru metale albe. Schimbarea, planificată până în 2028, răspunde volatilității pieței metalelor prețioase. Prețul metalelor prețioase, inclusiv platină, a crescut semnificativ
22:50
Trei reținuți, inclusiv nepotul lui Piedone, după perchezițiile DNA la Primăria Sector 5 # MainNews.ro
Trei funcționari din Primăria Sectorului 5 au fost reținuți după perchezițiile DNA, inclusiv nepotul lui Piedone. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență și mită în legătură cu eliberarea autorizațiilor pentru construcția de blocuri. Anchetatorii investighează posibile demersuri nelegale în domeniul urbanismului. Trei persoane reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 Iulian Cârlogea, Robert
22:50
Panică în Grenoble, Franța, după ce un bărbat a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Incidentul, soldat cu șase răniți, inclusiv un copil, a fost un act de intimidare premeditat. Poliția investighează atacul, care a creat haos și șoc în comunitate. Detalii despre atac și victimele sale. Panică în Grenoble după ce o grenadă
22:10
Judecătorul CCR Dacian Dragoș afirmă că atacul AUR are ca țintă reală pe președintele Nicușor Dan, el numindu-se victimă colaterală. Avertizările sale subliniază o șicanare politică, iar el explică selecția sa pentru funcția de judecător, insistând că relația cu președintele a fost strict instituțională. Judecătorul CCR Dacian Dragoș consideră că încercarea AUR de a-l suspenda
22:10
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se întâlnesc în finala Transylvania Open după performanțe remarcabile în semifinale. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, iar Răducanu a înfruntat-o pe Oleksandra Oliynykova. Aceasta va fi a doua confruntare dintre cele două jucătoare, după duelul de la Wimbledon 2021. Emma Răducanu s-a calificat în finala Transylvania Open după o
22:00
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este investigat de DNA pentru lucrări ilegale de asfaltare a străzilor, fără autorizații și avize. Ancheta a evidențiat riscuri semnificative pentru locuitori, precum posibile explozii. Negoiță și șase angajați ai primăriei se confruntă cu acuzații grave de abuz în serviciu. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este anchetat de DNA pentru
21:50
Polițiștii din Botoșani se confruntă cu condiții de muncă inacceptabile la sediul Poliției Rutiere, unde apa se infiltrează în birouri, amenințând siguranța angajaților. Strângerea apei cu fărașul și redactarea documentelor în parcări sunt soluții temporare pentru un imobil degradat, inclusiv riscuri de electrocutare. Condiții deplorabile la sediul Poliției Rutiere din Botoșani, unde agenții fac față … Articolul Polițiștii din Botoșani, nevoiți să scrie pe capota mașinii din cauza infiltrațiilor apare prima dată în Main News.
21:50
Donald Trump a distribuit o postare rasistă pe Truth Social, înfățișându-i pe Barack și Michelle Obama ca maimuțe. Video-ul, inspirat din Regele Leu, a stârnit critici severe, inclusiv din partea senatorilor republicani. Casa Albă a șters postarea după 12 ore, provocând indignare în rândul politicienilor americani. Donald Trump a distribuit un videoclip rasist despre soții … Articolul Trump șterge postare rasistă despre soțiile Obama; scuzele Casa Albă, o minciună apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:10
Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste, rămâne cu dosarul în camera preliminară. Doi judecători din Tribunalul București nu au ajuns la un acord, iar procesul va continua cu un al treilea judecător. Următorul termen este pe 9 februarie 2026, decizie finală în așteptare. Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și … Articolul Amânare în dosarul Călin Georgescu pentru propaganda legionară din dezacord judiciar apare prima dată în Main News.
21:10
Emma Răducanu devine prima finalistă la Transylvania Open, învingând-o pe Oleksandra Oliynykova după un meci intens de două ore și 35 de minute, cu scorul 7-5, 3-6, 6-3. Jucătoarea britanică de origine română, locul 30 WTA, revine astfel pe tabloul final al unui turneu WTA după triumful de la US Open 2021. Emma Răducanu a … Articolul Emma Răducanu, finalista surpriză a Transylvania Open, britanică de origine română apare prima dată în Main News.
21:00
Drona descoperită în nordul Republicii Moldova a generat o alertă de securitate. Autoritățile, inclusiv Poliția și Ministerul Afacerilor Externe, monitorizează situația. Incidentul subliniază riscurile la adresa suveranității naționale, cetățenii fiind rugați să evite apropierea de drone suspecte. Drona a fost depistată în nordul Republicii Moldova, în apropierea satului Sofia, raionul Drochia Ministerul Afacerilor Externe condamnă … Articolul Alertă în nordul Moldovei: dronă depistată lângă o localitate apare prima dată în Main News.
21:00
Dosarul penal al lui Victor Micula Jr. se află într-un punct critic, cu riscuri mari de prescripție pentru acuzațiile-cheie. Apelul este blocat procedural la Curtea de Apel Alba, iar amânările pot influența grav procesul. Detalii despre condamnarea sa și implicațiile legale actuale. Dosarul penal al lui Victor Micula ajunge într-un punct critic la Curtea de … Articolul Victor Micula Jr. în impas: apel blocat și riscuri de prescriere a acuzațiilor apare prima dată în Main News.
20:50
Rapid a încheiat meciul cu Petrolul 0-0 într-un derby tensionat pe teren propriu. Antrenorul Costel Gâlcă a subliniat importanța victoriei în contextul echilibrat al campionatului. Jucătorii noi pot aduce plusvaloare, iar echipa caută să își atingă obiectivele rapid, înainte de a visa la titlu. Rapid a încheiat meciul cu Petrolul la egalitate 0-0 în derby-ul … Articolul Derby cu emoții la Giulești: Rapid – Petrolul 0-0, o luptă echilibrată apare prima dată în Main News.
20:50
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, respinge acuzațiile de cenzură ale Uniunii Europene în raport cu alegerile, afirmând că libertatea de exprimare este esențială pentru oameni, nu pentru conturi false. Declarațiile sale vin după un raport al Congresului SUA ce contestă anularea alegerilor din România. Maia Sandu contestă acuzațiile privind cenzura din partea Uniunii Europene în … Articolul Maia Sandu: „Libertatea de exprimare pentru oameni, nu pentru boți” apare prima dată în Main News.
20:50
Doi soți din Franța au cumpărat o casă veche pe malul râului Vilaine, în ciuda riscurilor de inundație. Construită în 1850, casa a fost afectată anterior, dar familia Guyomard este pregătită. Au ridicat prizele și mobilierul, dând dovadă de curaj și adaptare la condițiile meteorologice extreme. Doi soți au cumpărat o casă veche pe malul … Articolul Soți cumpără casă inundabilă, pregătiți pentru inundații fără regrete apare prima dată în Main News.
20:50
Consiliul Concurenței a demarat o investigație asupra CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă, implicând neimplementarea investițiilor necesare în sistemul de alimentare cu energie electrică de tracțiune. Inspecțiile inopinate au avut loc la CFR și Electrificare CFR SA pentru a clarifica situația din piața energiei electrice. Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru posibile … Articolul Investigare abuz poziție dominantă CFR SA: Ce analizează Consiliul Concurenței? apare prima dată în Main News.
20:00
Șeful diplomației Lituaniei, Kestutis Budrys, a declarat la Chișinău că o Europă puternică nu poate fi completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii din Balcanii de Vest. Lituania susține integrările europene ale acestor țări, inclusiv prin cooperarea economică și reformele esențiale necesare. Șeful diplomației Lituaniei, Kestutis Budrys, a vizitat Chișinău Afirmă că o Europă puternică … Articolul Europa puternică: integrarea R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest apare prima dată în Main News.
20:00
Veaceslav Platon a fost audiat prin teleconferință din Londra în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, fost procuror general al Moldovei. Platon a adus acuzații la adresa guvernării și a justiției moldovenești, declarându-se victimă a sistemului. El a afirmat că este martor important în cazul fraudei bancare. Veaceslav Platon a depus mărturii prin teleconferință în favoarea fostului … Articolul Audierea lui Veaceslav Platon fără acte de identitate în cazul Stoianoglo apare prima dată în Main News.
20:00
Bolojan întâlnire cu sindicatele și patronatele: agenda discuțiilor la Palatul Victoria # MainNews.ro
Reuniunea de la Palatul Victoria a lui Ilie Bolojan cu sindicatele și patronatele a abordat reforma administrativă, relansarea economică și creșterea competitivității. S-au discutat măsuri de stimulare a investițiilor, reducerea cheltuielilor statului și întinerirea personalului, pentru a optimiza administrația. Reuniune la Palatul Victoria între premierul Ilie Bolojan, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor pentru discuții privind … Articolul Bolojan întâlnire cu sindicatele și patronatele: agenda discuțiilor la Palatul Victoria apare prima dată în Main News.
19:50
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat arestarea lui Zubayar Al-Bakoush, participant cheie la atacul terorist din Benghazi, din 2012, soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens. Al-Bakoush a fost extrădat din Libia și se confruntă cu acuzații de omor, terorism și incendiere. FBI a arestat un participant cheie al atacului terorist din Benghazi din … Articolul Arestarea participantului cheie la atacul din Benghazi, anunțată de FBI apare prima dată în Main News.
19:50
Panică într-un bloc din Mumbai: o duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift, provocând răni grave și transportarea a două persoane la spital. Autoritățile investighează incidentul și avertizează asupra pericolelor baloanelor umplute cu hidrogen, gaz inflamabil utilizat greșit în petreceri. O duzină de baloane umplute cu hidrogen au explodat într-un lift din Mumbai … Articolul Explozie de baloane cu hidrogen într-un lift din Mumbai: două victime spitalizate apare prima dată în Main News.
19:50
România se confruntă cu riscuri economice, semnalate de Banca Națională, fără a fi în criză financiară. Deficitele bugetar și extern cresc vulnerabilitatea, iar legătura dintre bănci și stat poate amplifica problemele. Să urmărim deficitul, dobânzile și întârzierile de plată în 2026 pentru stabilitate economică. România nu se află în criză financiară, dar riscurile economice cresc … Articolul România: stabilitate fragilă sub semnalul Băncii Naționale, riscuri în creștere apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:10
Gabi Ruse și Jaqueline Cristian au acuzat organizatorii Transylvania Open de tratament preferențial după ce semifinala lor a fost mutată pe terenul 2. Româncele au subliniat lipsa de echitate în programare și avantajul de recuperare al adversarelor, exprimându-și frustrările la conferința de presă. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au plâns de tratamentul preferențial acordat adversarelor … Articolul Gabi Ruse și Jaqueline Cristian denunță favoritisme la Transylvania Open apare prima dată în Main News.
19:00
Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a realizat un test remarcabil în condiții extreme, funcționând autonom la -47°C. A parcurs peste 130.000 de pași pe un câmp de zăpadă din China, demonstrând progrese în mobilitatea robotică. Echipat cu tehnologie avansată, G1 redefinește limitele roboților umanoizi în medii severe. Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a … Articolul Robotul umanoid G1, performant în condiții imposibile apare prima dată în Main News.
19:00
Înalta Curte acuză presiuni asupra Curții Constituționale din cauza scrisorii premierului referitoare la pensiile magistraților. Instituția subliniază că invocarea riscurilor financiare constituie o ingerință în activitatea judecătorilor constituționali, afectând independența justiției și credibilitatea statului. Înalta Curte de Casație și Justiție acuză presiuni asupra Curții Constituționale din partea premierului Scrisoarea premierului menționează riscul pierderii fondurilor europene … Articolul Înalta Curte denunță presiuni asupra CC după scrisoarea premierului despre pensii apare prima dată în Main News.
19:00
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, preia atribuțiile de primar în urma acuzațiilor de abuz în serviciu aduse lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar. Negoiță trebuie să depună o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să se deplaseze la Primărie. Află mai multe despre această situație controversată. Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului … Articolul Adrian Cocoș preia atribuțiile de primar în locul lui Robert Negoiță apare prima dată în Main News.
18:50
Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a minimizat scandalul legat de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. În cadrul întâlnirii cu vicepreședintele SUA, JD Vance, Meloni a subliniat importanța relațiilor bilaterale și a respins criticile ca fiind absurde. România se îndreaptă spre deschiderea oficială a competiției. Giorgia Meloni a întâlnit vicepreședintele SUA, JD … Articolul Meloni minimizează scandalul ICE înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă: „Absurd” apare prima dată în Main News.
18:50
Franța și Canada își deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, ca răspuns la tensiunile geopolitice, după reafirmarea interesului SUA pentru controlul insulei. Această expansiune diplomatică reflectă angajamentele celor două țări de a întări legăturile în Arctica și de a sprijini suveranitatea Groenlandei. Franța și Canada deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice Decizia a … Articolul Două țări NATO deschid consulate în Groenlanda din cauza amenințărilor americane apare prima dată în Main News.
