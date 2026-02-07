Trump cere liderului democrat nume de locuri pentru a debloca 16 miliarde USD

20:50

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, respinge acuzațiile de cenzură ale Uniunii Europene în raport cu alegerile, afirmând că libertatea de exprimare este esențială pentru oameni, nu pentru conturi false. Declarațiile sale vin după un raport al Congresului SUA ce contestă anularea alegerilor din România.