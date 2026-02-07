Acuzații PNL: Hubert Thuma despre susținerea PSD în partid – O problemă de logică
MainNews.ro, 7 februarie 2026 07:20
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile de susținere a PSD în PNL, afirmând că votul împotrivă la demiterea liderilor reflectă rezultate electorale solide. El subliniază necesitatea unei dezbateri corecte în partid și argumentează că propunerile respinse vin din partea celor cu performanțe remarcabile. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile că membri PNL ar
• • •
Cristian Chivu a impresionat la Inter Milano, primind o ofertă de prelungire a contractului până în 2029, cu un salariu crescut la 3,5 milioane de euro pe sezon. După 25 de victorii în 34 de meciuri, Chivu a demonstrat abilități remarcabile ca antrenor, contribuind la reconstrucția echipei. Cristian Chivu a primit o propunere de prelungire
Un portret atribuit mult timp lui Albrecht Dürer, intitulat „Portrait of Dürer's Father at 70", a fost confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. Păstrat la National Gallery din Londra, tabloul din 1497 se remarcă prin calitatea sa artistică și tehnică, fiind o surpriză pentru specialiști. Portretul tatălui lui Albrecht Dürer, considerat mult timp copie,
Rusia a transferat în secret 2,5 miliarde de dolari în numerar către Iran în 2018, sprijinind regimul ayatollah după sancțiunile americane. Banii, transportați de Promsvyazbank, au fost livrați printr-o rută complexă, ocolind sistemele internaționale de plăți. Aceste fonduri ar fi fost folosite pentru achiziții militare. Rusia a trimis în secret miliarde de dolari către Iran
Misterul râului Green din SUA, care curge „la deal" prin Munții Uinta, a fost elucidat după 150 de ani. Oamenii de știință propun că procesul de picurare litosferică a dus la scufundarea munților, transformându-i într-o rută naturală pentru apă. Descoperiri prin tomografie seismică susțin această teorie. Râul Green din SUA curge prin Munții Uinta, o
Un sfert dintre primăriile din România nu vor reduce posturi, conform declarațiilor ministrului Cseke Attila. Reforma administrației locale vizează eficientizarea resurselor umane, lăsând în urmă organizațiile care au gestionat prost angajările. Instițiile cu organigrame pline vor avea nevoie de reorganizări. Un sfert dintre primării nu vor concedia angajați conform reformelor administrative Cseke Attila afirmă că
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută să aducă un jucător de la rivală Juventus, după ce a pierdut ocazia de a-l transfera pe Ademola Lookman. Inter își îndreaptă atenția către Weston McKennie, a cărui contract cu Juventus expiră, iar fotbalistul american poate semna cu orice echipă din vară. Cristi Chivu vrea să transfere un jucător
Premierul Ilie Bolojan a subliniat dificultatea interzicerii accesului tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale, evidențiind importanța prevenției și educației. De asemenea, el a menționat că interdicțiile sunt greu de implementat, dar protecția sănătății mintale a adolescenților trebuie să rămână o prioritate. Ilie Bolojan consideră imposibilă interzicerea totală a accesului tinerilor la rețele sociale Prevenția
Ministrul de Externe Oana Țoiu a discutat la Washington cu Mike Rogers despre securitatea regională și colaborarea în industria de apărare. A fost transmisă o invitație pentru ca Rogers să viziteze România în 2026, întărind parteneriatul strategic dintre România și SUA. Detaliile întâlnirii și perspectivele economice au fost subliniate. Oana Țoiu a avut o întâlnire
Alexandru Pașcanu comentează remiza cu Petrolul, subliniind importanța meciului din Cupa României cu CFR Cluj. Rapidul a obținut un punct, dar dorește victoria pe teren propriu. Pașcanu a contribuit la egalitate și a vorbit despre dificultățile din meci, remarcând că este bine că a scăpat fără accidentări. Alexandru Pașcanu a salvat Rapidul de o înfrângere
Rym Bianca Naana subliniază importanța gestionării financiare strategice, bazată pe principii adaptate stilului de viață al fiecărei persoane. Educația financiară este esențială pentru stabilitatea financiară. Află cum poți transforma obiceiurile financiare negative în strategii eficiente pentru un viitor prosper. Rym Bianca Naana a crescut într-o familie de antreprenori și consideră că educația financiară este esențială.
Donald Trump a propus unui lider democrat redenumirea unor locații cunoscute pentru deblocarea a 16 miliarde de dolari destinați unui proiect feroviar între New York și New Jersey. Schumer a refuzat, iar experții au avertizat că lucrările se pot suspenda. Această strategie a fost catalogată drept „șantaj" de către Jerry Nadler. Donald Trump a propus
Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, că aplică strategii de manipulare electorală inspirate din cazul Călin Georgescu, folosind TikTok. Fidesz ar investi în campanii de dezinformare prin inteligență artificială, vizează tinerii și distinge miza alegerilor. Sondajele indică o scădere a popularității premierului. Peter Magyar acuză Fidesz că folosește strategii de
George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 12 februarie, la ora 12:00, în întreaga țară. Acesta critică deciziile autorităților și solicită verificarea costurilor pentru locuințe. Protestul este o oportunitate de a manifesta nemulțumirea față de măsurile guvernamentale adverse. Participați! George Simion face apel la români să participe la protestul din 12 februarie, ora
Costel Gâlcă răspunde lui Eugen Neagoe după Rapid – Petrolul 1-1: declarații despre Moruțan și Paraschiv
Rapid București și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, 1-1, în etapa a 26-a din Liga 1. Meciul a fost intens, cu ocazii de ambele părți și o egalare rapidă după deschiderea scorului. Rapid rămâne pe locul doi, iar Petrolul pe locul 12, în clasament. Detalii despre joc și declarații ale antrenorilor. Petrolul a terminat
Timothy Busfield, actor din „The West Wing", a fost pus sub acuzare pentru abuzuri sexuale asupra unor gemeni în New Mexico. Procurorul districtual a depus o plângere care îl acuză de abuzuri în timpul filmărilor la „The Cleaning Lady". Cazul său stârnește controverse în industria filmului. Timothy Busfield a fost inculpat pentru abuzuri sexuale asupra
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este chemat în Parlament la Ora Guvernului pentru a oferi explicații despre criza apei potabile din Argeș. USR solicită măsuri concrete pentru rezolvarea problemei ce afectează mii de locuitori din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, care se confruntă cu lipsa apei de băut de aproximativ trei luni. USR solicită audierea
Rapid a lăsat echipa de bază acasă în meciul cu Petrolul, pregătindu-se pentru confruntarea din Cupă cu CFR Cluj. Petrila a subliniat că antrenorul a menajat jucători în contextul programului dens. Este important ca echipa să se adapteze rapid la presiunea competiției, fără scuze pentru omogenitate. Rapid nu a folosit echipa de bază în meciul
Autoritățile române și franceze destructurează o rețea de spălare a banilor de 300 milioane euro
O rețea de spălare a banilor, formată din patru români, a fost destructurată de autoritățile române și franceze. Peste 300 de milioane de euro au fost trecuți prin firme fictive, provenind din infracțiuni grave. Patru români sunt arestați, iar alte nouă persoane sunt reținute în Franța. Analizăm detaliile acestei operațiuni internaționale. O rețea de spălare
Un fermier din sud-vestul Chinei a cauzat o pană de curent de zece ore încercând să transporte porci cu o drone. Incidentul a avariat rețeaua electrică din satul Tongjiang, iar poliția a deschis o anchetă pentru utilizarea ilegală a dronelor. Costurile reparației se ridică la 10.000 de yuani. Un fermier din Sichuan, China, a provocat
Bolojan cere CCR să decidă rapid asupra pensiilor magistraților pentru 231 milioane euro
Ilie Bolojan a cerut CCR să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților, afirmând că România riscă pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Decizia a fost amânată de patru ori, iar noi termene sunt așteptate. Controversă între Bolojan și Lia Savonea, președinta ÎCCJ, pe fondul amânării. Ilie Bolojan a cerut CCR să grăbească verdictul
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu Julia Sauter ca portdrapel. România va fi reprezentată de 28 de sportivi în nouă discipline, inclusiv biatlon, bob, sanie, patinaj artistic și schi alpin, promițând o competiție deosebită și momente memorabile. Sportivii români, conduși de portdrapelul Julia Sauter, participă
Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară majoră, având nevoie urgentă de 5,5 miliarde de lei pentru a evita falimentul. Primarul Ciprian Ciucu subliniază impactul ordonanțelor din 2023 asupra bugetului, care a dus la scăderi semnificative. Situația devine critică, iar autoritățile caută soluții pentru salvarea capitalei. Bucureștiul se confruntă cu o criză bugetară gravă, având
Două monede comemorative australiene dedicate Reginei Elisabeta a II-a sunt criticată pentru designul care nu seamănă cu monarhul. Utilizatorii le compară cu personaje din filme, inclusiv Shrek. Monetăria Regală Australiană susține că imaginea nu reflectă întotdeauna frumusețea reală. Monedele sunt deja epuizate. Două monede comemorative dedicată Reginei Elisabeta a II-a au fost criticate pentru asemănarea
Uber a fost obligată de un juriu din SUA să plătească 8,5 milioane de dolari unei tinere care a acuzat un șofer că a agresat-o sexual. Acest verdict este primul dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare și ar putea stabili un precedent
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, critică avertizările lui Ilie Bolojan legate de pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Înalta Curte subliniază că justiția nu trebuie influențată politic și că independența acesteia este crucială pentru credibilitatea instituțiilor. Detalii controversate despre Savonea sunt menționate. Curtea Supremă contestă avertismentul lui Ilie Bolojan privind pierderile financiare europene … Articolul Lia Savonea îl critică pe Bolojan pentru cererea de verdict CCR la pensii magistrați apare prima dată în Main News.
Marco Dulca a avut o prestație controversată în meciul Rapid – Petrolul 1-1, primind două cartonașe galbene în prelungiri. La interviu, a evaluat intensitatea jocului și a discutat despre echipele Dinamo și Rapid. A menționat că se bucură de punctul câștigat, dar consideră că penalizările au fost acordate prea ușor. Marco Dulca a intrat pe … Articolul Marco Dulca, show în prelungiri după două cartonașe galbene! apare prima dată în Main News.
O vastă rețea internațională de spălare a banilor, estimată la 300 milioane de euro, a fost destructurată în România și Franța. Autoritățile au efectuat percheziții și rețineri simultane, vizând sume provenite din trafic de droguri. Investigația continuă, iar patru suspecți au fost puși sub acuzare în Paris. Destructurarea unei rețele internaționale de spălare a banilor … Articolul Rețea masivă de spălare a banilor, destructurată în România și Franța apare prima dată în Main News.
Ludovic Orban îi solicită președintelui Nicușor Dan să numească rapid un nou director la SRI, subliniind că instituția funcționează ilegal din 2023. Orban îndeamnă la acțiune fără a aștepta consensul PSD și PNL, în contextul diversificării amenințărilor la siguranța națională. Ludovic Orban cere numirea urgentă a unui director la SRI fără consultarea PSD și PNL … Articolul Ludovic Orban cere lui Nicușor Dan numirea unui director SRI fără PSD și PNL apare prima dată în Main News.
O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma unei anchete româno-franceze. Aceștia au spălat aproximativ 300 de milioane de euro, proveniți din activități ilegale. Patru români au fost arestați, iar ancheta continuă și în Franța, implicând alte nouă persoane. O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma … Articolul Spălare de bani: Patru români arestați în anchetă româno-franceză apare prima dată în Main News.
Curtea Constituțională a României a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan legată de modificările aduse Legii cultelor, considerând că modificările respectă normele constituționale. Legea inițiată de Silviu Vexler vizează sancționarea exercitării neautorizate a funcțiilor clericale. Detalii despre sesizare și argumentele lui Dan sunt incluse în articol. Curtea Constituţională a României a respins sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan … Articolul Președintele Nicușor Dan, sesizare privind respingerea legii cultelor de CCR apare prima dată în Main News.
Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC Petrolul, utilizând substanțe iritant-lacrimogene după acte de violență în Peluza Sud. Forțele de ordine au acționat pentru a menține siguranța spectatorilor și continuă verificările pentru identificarea celor vinovați de faptele ilegale. Actualizări vor fi furnizate în curând. Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC … Articolul Jandarmii dispersează violența cu gaze lacrimogene la FC Rapid – FC Petrolul apare prima dată în Main News.
Adrian Cocoș, viceprimar PSD, a preluat conducerea Primăriei Sector 3 în absența lui Robert Negoiță, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu. Cocoș, cu o carieră în politică, a fost ales viceprimar în februarie 2025. Acuzațiile împotriva lui Negoiță includ construirea ilegală a unei străzi și prejudicii de 900.000 lei. Adrian Cocoș a fost desemnat … Articolul Adrian Cocoș, noul conducător al Primăriei Sector 3 în absența lui Negoiță apare prima dată în Main News.
O femeie de afaceri din Marea Britanie a ales un zbor din Londra către Newcastle cu escală în Milano, economisind astfel 34 de euro față de prețul biletului de tren. Aceasta a plătit doar 85 de euro pentru un traseu de 2.253 km, ilustrând cum opțiunile aeriene pot fi mai ieftine decât cele feroviare. O … Articolul O femeie zboară din Londra la Milano și economisește pe biletul de tren apare prima dată în Main News.
Premierul Alexandru Munteanu a solicitat armatei să intervină în Chișinău din cauza poleiului masiv care a afectat trotuarele și drumurile. Poleiul continuă să provoace dificultăți în circulație, iar autoritățile pregătesc măsuri de degivrare pentru a asigura siguranța cetățenilor. Cod galben de polei în întreaga țară. Premierul Alexandru Munteanu a cerut armatei să intervină în Chișinău … Articolul Lapoviță și polei în Chișinău: Intervenția armatei solicitată de premier apare prima dată în Main News.
Adrian Cacovean, medic primar în Chirurgie Cardiovasculară, a fost achitat definitiv de instanță pentru vânzarea unui remediu anti-COVID. Decizia Curții de Apel București respinge apelul Parchetului, considerând că nu a fost dovedită intenția infracțională și că remediile homeopate pot avea efecte benefice. Medicul Adrian Cacovean, acuzat de vânzarea unui remediu anti-COVID, a fost achitat definitiv … Articolul Medicul achitat pentru vânzarea unui remediu fals anti-COVID apare prima dată în Main News.
Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat de Tribunalul București din cauza divergențelor între judecători. Instanța va continua procesul în complet de divergență pe 9 februarie 2026. Georgescu este implicat și în alte acuzații, inclusiv tentativă de lovitură de stat. Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat … Articolul Controverse între doi judecători pe o decizie importantă apare prima dată în Main News.
Rapid a încheiat la egalitate, 1-1, în meciul crucial împotriva Petrolului, ratând astfel șansa de a urca pe primul loc în Superligă. Golurile au fost marcate de fundași, Papp pentru Petrolul și Pașcanu pentru Rapid. Echipa bucureșteană se află într-o formă mai puțin bună, având o victorie în ultimele patru meciuri de acasă. Rapid a … Articolul Rapid și Petrolul au terminat la egalitate în „Primvs Derby” pentru titlu apare prima dată în Main News.
Pandora anunță o tranziție strategică către platină, reducând dependența de argint. CEO-ul Berta de Pablos-Barbier explică că noua gamă de bijuterii va include brățări plăcuite cu platină, având în vedere cererea tot mai mare pentru metale albe. Schimbarea, planificată până în 2028, răspunde volatilității pieței metalelor prețioase. Prețul metalelor prețioase, inclusiv platină, a crescut semnificativ … Articolul Prețul metalului prețios s-a dublat în ultimele 12 luni apare prima dată în Main News.
Trei reținuți, inclusiv nepotul lui Piedone, după perchezițiile DNA la Primăria Sector 5 # MainNews.ro
Trei funcționari din Primăria Sectorului 5 au fost reținuți după perchezițiile DNA, inclusiv nepotul lui Piedone. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență și mită în legătură cu eliberarea autorizațiilor pentru construcția de blocuri. Anchetatorii investighează posibile demersuri nelegale în domeniul urbanismului. Trei persoane reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 Iulian Cârlogea, Robert … Articolul Trei reținuți, inclusiv nepotul lui Piedone, după perchezițiile DNA la Primăria Sector 5 apare prima dată în Main News.
Panică în Grenoble, Franța, după ce un bărbat a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Incidentul, soldat cu șase răniți, inclusiv un copil, a fost un act de intimidare premeditat. Poliția investighează atacul, care a creat haos și șoc în comunitate. Detalii despre atac și victimele sale. Panică în Grenoble după ce o grenadă … Articolul Explozie în salon de înfrumusețare din Franța: șase răniți după atac cu grenadă apare prima dată în Main News.
Judecătorul CCR Dacian Dragoș afirmă că atacul AUR are ca țintă reală pe președintele Nicușor Dan, el numindu-se victimă colaterală. Avertizările sale subliniază o șicanare politică, iar el explică selecția sa pentru funcția de judecător, insistând că relația cu președintele a fost strict instituțională. Judecătorul CCR Dacian Dragoș consideră că încercarea AUR de a-l suspenda … Articolul Judecătorul CCR Dacian Dragoș: AUR vizează, de fapt, pe Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se întâlnesc în finala Transylvania Open după performanțe remarcabile în semifinale. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, iar Răducanu a înfruntat-o pe Oleksandra Oliynykova. Aceasta va fi a doua confruntare dintre cele două jucătoare, după duelul de la Wimbledon 2021. Emma Răducanu s-a calificat în finala Transylvania Open după o … Articolul Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, finală spectaculoasă la Transylvania Open apare prima dată în Main News.
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este investigat de DNA pentru lucrări ilegale de asfaltare a străzilor, fără autorizații și avize. Ancheta a evidențiat riscuri semnificative pentru locuitori, precum posibile explozii. Negoiță și șase angajați ai primăriei se confruntă cu acuzații grave de abuz în serviciu. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este anchetat de DNA pentru … Articolul Robert Negoiță, interceptat de DNA: Stenogramele dezvăluie șmecheriile apare prima dată în Main News.
Polițiștii din Botoșani se confruntă cu condiții de muncă inacceptabile la sediul Poliției Rutiere, unde apa se infiltrează în birouri, amenințând siguranța angajaților. Strângerea apei cu fărașul și redactarea documentelor în parcări sunt soluții temporare pentru un imobil degradat, inclusiv riscuri de electrocutare. Condiții deplorabile la sediul Poliției Rutiere din Botoșani, unde agenții fac față … Articolul Polițiștii din Botoșani, nevoiți să scrie pe capota mașinii din cauza infiltrațiilor apare prima dată în Main News.
Donald Trump a distribuit o postare rasistă pe Truth Social, înfățișându-i pe Barack și Michelle Obama ca maimuțe. Video-ul, inspirat din Regele Leu, a stârnit critici severe, inclusiv din partea senatorilor republicani. Casa Albă a șters postarea după 12 ore, provocând indignare în rândul politicienilor americani. Donald Trump a distribuit un videoclip rasist despre soții … Articolul Trump șterge postare rasistă despre soțiile Obama; scuzele Casa Albă, o minciună apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste, rămâne cu dosarul în camera preliminară. Doi judecători din Tribunalul București nu au ajuns la un acord, iar procesul va continua cu un al treilea judecător. Următorul termen este pe 9 februarie 2026, decizie finală în așteptare. Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și … Articolul Amânare în dosarul Călin Georgescu pentru propaganda legionară din dezacord judiciar apare prima dată în Main News.
Emma Răducanu devine prima finalistă la Transylvania Open, învingând-o pe Oleksandra Oliynykova după un meci intens de două ore și 35 de minute, cu scorul 7-5, 3-6, 6-3. Jucătoarea britanică de origine română, locul 30 WTA, revine astfel pe tabloul final al unui turneu WTA după triumful de la US Open 2021. Emma Răducanu a … Articolul Emma Răducanu, finalista surpriză a Transylvania Open, britanică de origine română apare prima dată în Main News.
Drona descoperită în nordul Republicii Moldova a generat o alertă de securitate. Autoritățile, inclusiv Poliția și Ministerul Afacerilor Externe, monitorizează situația. Incidentul subliniază riscurile la adresa suveranității naționale, cetățenii fiind rugați să evite apropierea de drone suspecte. Drona a fost depistată în nordul Republicii Moldova, în apropierea satului Sofia, raionul Drochia Ministerul Afacerilor Externe condamnă … Articolul Alertă în nordul Moldovei: dronă depistată lângă o localitate apare prima dată în Main News.
Dosarul penal al lui Victor Micula Jr. se află într-un punct critic, cu riscuri mari de prescripție pentru acuzațiile-cheie. Apelul este blocat procedural la Curtea de Apel Alba, iar amânările pot influența grav procesul. Detalii despre condamnarea sa și implicațiile legale actuale. Dosarul penal al lui Victor Micula ajunge într-un punct critic la Curtea de … Articolul Victor Micula Jr. în impas: apel blocat și riscuri de prescriere a acuzațiilor apare prima dată în Main News.
