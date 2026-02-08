Operațiunea Găină: Enigme și Adevăruri Ascunse dincolo de Aparențe

03:30

Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat din cauza divergențelor între judecători. Procesul va continua la Tribunalul București în complet de divergență, cu un al treilea judecător, pentru a decide asupra legalității rechizitoriului. Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor fasciste.