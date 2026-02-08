Critica primarului Buzăului: PSD atacă periculos pe Bolojan
MainNews.ro, 8 februarie 2026 13:50
Primarul Buzăului, Constantin Toma, avertizează că PSD joacă un joc periculos prin atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. Acesta subliniază că nu există motive reale pentru a părăsi guvernarea, iar această destabilizare a economiei ar putea afecta încrederea publică în partid și stabilitatea politică. Primarul Buzăului, Constantin Toma, critică PSD pentru atacurile împotriva premierului Bolojan
Acum o oră
13:50
Operațiunea Găină dezvăluie complexitatea crimei organizate din România, implicând legături cu carteluri sud-americane și istoric de trafic de droguri. Capturile recente și conexiunile cu mafia italiană subliniază gravitatea fenomenului. Analizăm detaliile și impactul acestui caz într-o investigație profundă. Operațiunea Găină evidențiază complexitatea crimei organizate din România Se suspectează conexiuni între grupuri mafiote interne și carteluri
13:50
13:50
Lindsey Vonn, cunoscută drept „regina skiului", a suferit un accident grav în timpul cursei de coborâre la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, fiind evacuată cu elicopterul. Deși revenit din retragere, Vonn concura cu o ruptură de ligament. Momentul dramatic a generat îngrijorare printre fani și colegi. Lindsey Vonn, regina skiului, a suferit un accident la
13:40
Iranul, prin ministrul său de externe Abbas Araghchi, reafirmă că nu va renunța la îmbogățirea uraniului, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump. Araghchi susține că nimeni nu are dreptul să dicteze acțiunile Iranului și avertizează asupra posibilelor consecințe ale unui atac militar american, inclusiv blocarea strâmtorii Urmuz. Iranul nu renunță la îmbogățirea uraniului în fața
13:40
În urma furtunilor severe din Portugalia, unele orașe au amânat votul, dar scrutinul național rămâne programat. Sondajele arată o superioritate a stângii cu 56% din voturi, în timp ce extrema dreaptă câștigă teren, în special printre categorii vulnerabile. Rezultatul alegerilor va influența direcția politică a țării. Stânga conduce cu 56% din voturi, dar alegerile locale
13:40
Magazinul online de optică Lensa a fost amendat cu 20.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) conform Regulamentului GDPR. Această sancțiune subliniază importanța respectării legislației privind protecția datelor. Află mai multe pe StartupCafe. Lensa, magazin online de optică, a primit o amendă de 20.000 EUR de la ANSPDCP
Acum 2 ore
12:50
Explorați ce este și ce nu este Lolita, cântăreața creată cu AI de un IT-ist pasionat de Miron Radu Paraschivescu. Analizăm impactul tehnologiei asupra artei, limita dintre creație și imitație, și reacțiile artiștilor reales. Descoperiți dilemele morale și estetice din spatele acestui proiect inovator. Lolita Cercel este un artist virtual creat de un IT-ist numit
12:50
Marius Șumudică se confruntă cu critici dure după înfrângerea de 0-6 cu Al-Hilal. Youssef Khamis, comentator sportiv, contestă laudele tehnicianului român în fața unei asemenea umiliri. Al-Okhdood se află pe locul 17 în clasament, iar retrogradarea pare iminentă. Situația devine critică pentru antrenorul român. Marius Șumudică a fost criticat după o înfrângere severă, 0-6, în
12:40
Reacția înlocuitorului lui Robert Negoiță la nota 2,70 la BAC: „O amintire din adolescență” # MainNews.ro
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, explică nota 2,70 la BAC, considerând-o doar un episod din adolescență. După un an în funcție, el își apără cariera și realizează că criticile se concentrează pe trecut. Robert Negoiță, fostul primar, este sub control judiciar, iar Cocoș a preluat conducerea primăriei. Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, a
12:40
Bărbatul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev a fost reținut în Dubai. Liubomir Korba, cetățean rus născut în Ucraina, a acționat conform instrucțiunilor serviciilor speciale ucrainene. Atacul a avut loc în Moscova, iar Rusia acuză Ucraina de orchestrarea acestuia, pe când Kievul neagă implicarea. Liubomir Korba, cetățean rus, a fost reținut în Dubai
12:40
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, anunță pentru 2026 controale fiscale destinate industriilor cu risc fiscal ridicat. Acesta subliniază provocările relației între inspectori și contribuabili, evidențiind exemple întâlnite în activitatea fiscală. Află detalii complete despre planurile Fiscului pe StartupCafe.ro. Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, anunță controale fiscale în 2026 pentru industriile cu risc fiscal ridicat El
12:40
Șeful armatei ucrainene, generalul Sîrski, subliniază că războiul din Ucraina este acum o competiție tehnologică, unde avantajul dronelor va decide câștigătorul. În timp ce SUA caută un acord de pace, luptele continuă, iar Ucraina își modernizează tehnologia pentru a contracara atacurile rusești. SUA caută să medieze negocieri între Ucraina și Rusia pentru a pune capăt
Acum 4 ore
11:50
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, primește vești bune înaintea derby-ului cu Juventus. Mijlocașul Hakan Calhanoglu revine după o lungă absență, dar Inter ar putea pierde un jucător cheie, Alessandro Bastoni, cu o ofertă de 80 de milioane de euro de la Barcelona. Urmează o etapă interesantă în Serie A. Cristi Chivu primește întăriri cu revenirea
11:40
Criza din Veneția este amplificată de invazia meduzelor canibale și crabilor albaștri, specii invazive ce amenință ecosistemul lagunei și tradițiile locale. Schimbările climatice facilitează proliferarea acestor prădători, afectând pescuitul și patrimoniul gastronomic al regiunii. Soluțiile propuse riscă să submineze cultura culinară italiană. Încălzirea apelor Adriaticii aduce specii invazive care amenință ecosistemul Veneției Meduza canibală și
11:40
10:50
Google a amânat lansarea AluminiumOS până în 2028, conform unui raport The Verge. Deși există așteptări pentru o fuziune între Android și ChromeOS, realitatea internă indică un acces limitat abia în 2026. Chromebook-urile actuale, denumite „ChromeOS Classic", vor primi în continuare suport și actualizări până în mijlocul anilor 2030. Google a amânat lansarea AluminiumOS până
10:50
Procurorul a scăpat de condamnare interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă, în ciuda probelor slabe. Curtea de Apel București a decis achitarea acestuia, subliniind lipsa unui dosar concludent. Detalii despre caz și motivele necondamnării sunt esențiale pentru înțelegerea procesului. Curtea de Apel București a achitat interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă
10:50
Radu Drăgușin a impresionat la Tottenham după eliminarea lui Romero și ar putea deveni titular în următoarele meciuri. Cu 154 de minute jucate în acest sezon, fundașul român are ocazia de a-și demonstra abilitățile în partidele împotriva lui Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace. Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 29 al meciului
10:40
Aurelian Crăiuțu, profesor de științe politice la Universitatea Indiana, discută despre riscurile izolării Americii și erodarea democrației sub administrația Trump. El avertizează că polarizarea excesivă și slăbirea Congresului amenință stabilitatea internațională și imaginea globală a Statelor Unite. Aurelian Crăiuțu descrie democrația americană ca fiind într-un moment critic din cauza polarizării excesive și a slăbirii Congresului.
10:40
Suspectul reținut în Dubai pentru tentativa de asasinat asupra generalului rus Vladimir Alekseev este Lyubomir Korba, un cetățean rus. FSB a acuzat Ucraina de orchestrarea atacului, în timp ce Alekseev, numărul doi din GRU, a fost împușcat la Moscova. Incidentul are implicații asupra negocierilor de pace. Lyubomir Korba, suspectul împușcării generalului rus Vladimir Alekseev, a
Acum 6 ore
09:50
Ioan Clămparu, temutul traficant de carne vie, a fost internat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce a fost intoxicat cu o dozare greșită de Atoris, medicament pentru colesterol. Starea sa s-a deteriorat rapid, dar medicii au reușit să-l stabilizeze. Detalii despre viața și activitatea interlopului. Ioan Clămparu, traficant de carne vie, a fost
09:50
Daniel Pancu l-a criticat dur pe antrenorul Cristiano Bergodi după derby-ul clujean, exprimându-și indignarea față de comportamentul acestuia pe teren. Pancu a subliniat lipsa de respect față de jucători și a comparat situația cu experiențele trăite în străinătate, evidențiind necesitatea respectului în fotbal. După derby-ul clujean câștigat de CFR Cluj, Daniel Pancu și-a exprimat furia
09:40
Amânarea Centurii Comarnic continuă, termenul fiind prelungit până în decembrie 2027. Problemele tehnice și întârzierile administrative afectează progresul lucrărilor, estimate la 470 milioane lei. Proiectul, vital pentru fluidizarea traficului, are în prezent o lungime de 5,9 km și include patru poduri. Finalizarea Centurii Comarnic a fost amânată pentru decembrie 2027 Proiectul a fost afectat de
09:40
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, condus de Peter Magyar, propune o taxă pe avere pentru cei bogați și un plan pentru adoptarea monedei euro. Tisza vizează consolidarea poziției țării în UE, combaterea corupției și reducerea dependenței de energia rusească până în 2035. Scrutinul din 12 aprilie promite a fi contestat. Partidul Tisza propune o
09:40
Află cum să fixezi conversațiile pe WhatsApp pentru acces rapid! Urmează pașii simpli pentru Android și iPhone și organizează-ți chat-urile importante. Învață cum să eliberezi și să gestionezi fixările, economisind timp prețios. Descoperă acest truc util care îți va îmbunătăți experiența de utilizare pe WhatsApp. WhatsApp permite fixarea conversațiilor pentru acces rapid Utilizatorii Android țin
08:50
Lionel Messi a strălucit în amicalul Inter Miami cu Barcelona SC (Ecuador), marcând un gol de senzație și oferind un assist. Cu o cursă impresionantă, argentinianul a demonstrat că se află în formă maximă înainte de noul sezon din Major League Soccer, amintind de vremurile lui de glorie. Lionel Messi a marcat un gol spectaculos
08:40
Un român de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia. Intervenția echipelor de salvare a fost dificilă din cauza terenului montan. Bărbatul era tatăl a doi copii și era proprietar de firmă în domeniul construcțiilor. Cauza decesului este în curs de investigare.
08:40
Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au evitat arestul preventiv din lipsă de probe, Tribunalul București dispune control judiciar. Arhitectul șef este acuzat de mită pentru urgentarea recepției imobilelor, iar un director adjunct de Poliție Locală a semnat documente fără verificare. Ancheta continuă. Instanța a decis că nu sunt suficiente probe pentru arestul
08:30
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, declarând pe un ton glumeț că acum este român. Gestul său a venit după huiduielile adresate lui J.D. Vance, evidențiind energia pozitivă a delegației române. Imaginile au devenit rapid virale
Acum 8 ore
07:50
Marea Britanie desfășoară avioane de vânătoare F-35B în Cipru ca răspuns la tensiunile crescute cu Iranul. Aceste avioane se alătură celor Typhoon, având un rol defensiv în contextul amenințărilor din partea administrației Trump. În paralel, negocierile între Statele Unite și Iran continuă în Oman. Marea Britanie desfășoară șase avioane F-35B în Cipru pentru roluri defensive … Articolul Marea Britanie trimite avioane de vânătoare în Cipru, pregătire pentru Iran apare prima dată în Main News.
07:50
Dan Nistor a comentat scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, câștigat cu 3-2. Acesta a declarat că gesturile lui Andrei Cordea au provocat reacția nervoasă a antrenorului Cristiano Bergodi. Nistor subliniază că Cordea nu ar fi trebuit să facă astfel de gesturi, insistând că erau destinate lui Bergodi și nu altcuiva. … Articolul Dan Nistor îl critică dur pe Andrei Cordea după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2 apare prima dată în Main News.
07:30
Fiicele lui Dinu Patriciu, Ana și Maria, alături de fostele soții, se confruntă cu statul român în procesul de recuperare a datoriilor de zeci de milioane de dolari din dosarul Rompetrol. Ministerul Finanțelor a cerut plata creanței de 88 milioane USD, legând datoria de un pact între Ceaușescu și Gaddafi. Fiicele și fostele soții ale … Articolul Urmașele lui Dinu Patriciu contestă datoria Rompetrol în instanță apare prima dată în Main News.
06:40
Andrei Cordea dezvăluie scandalul de la CFR – U Cluj: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” # MainNews.ro
Andrei Cordea a explicat scandalul de la CFR Cluj – U Cluj, meci în care a fost înjurat de Dan Nistor. Mijlocașul a mărturisit că a răspuns injuriilor, dar nu a avut intenția de a-l jigni pe antrenorul adversar. După meci, Bergodi a reacționat emoțional. Cordea și-a cerut scuze pentru incidentul regretabil. Andrei Cordea a … Articolul Andrei Cordea dezvăluie scandalul de la CFR – U Cluj: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” apare prima dată în Main News.
06:30
Vloggerul olandez Tom van den Heuvel explorează Ferentari, cartierul cunoscut pentru reputația sa negativă. În ciuda avertismentelor, el descoperă că percepțiile sunt exagerate. Interacțiunile cu localnicii îi arată că linistea și siguranța sunt mai comune decât se crede, provocând o schimbare în perspectiva sa asupra cartierului. Vloggerul olandez Tom van den Heuvel explorează Ferentari, un … Articolul Vlogger în Ferentari: Ce reputație are cu adevărat cartierul? apare prima dată în Main News.
06:30
Autoritățile cubaneze au închis hoteluri și relocat turiști din cauza unei crize energetice severe. Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga a anunțat un plan pentru reducerea consumului de energie în sectorul turistic. Criza energetică, amplificată de defecțiunile centralelor vechi, afectează grav economia țării. Guvernul cubanez a închis hoteluri și mută turiști din cauza crizei energetice severe Vicepremierul … Articolul Cuba mută turiștii în alte hoteluri din cauza crizei energetice severe apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
05:40
Daniel Pancu a avut o reacție explosivă la interviu după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, criticându-l pe Cristiano Bergodi pentru incidentele de pe teren. El subliniază că respectul față de jucătorii români este esențial și că în alte țări ar fi fost arestat pentru astfel de comportamente. Scenariul scandalului a fost provocat de … Articolul Daniel Pancu, scandal la CFR – U Cluj: „Eram arestat, nu-mi băteau jucătorii” apare prima dată în Main News.
05:30
Cristiano Bergodi a fost implicat într-un incident tensionat după meciul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, sarind la gâtul lui Andrei Cordea. Antrenorul nu s-a simțit bine și nu a participat la interviuri, fiind provocat de persoane neacreditate care au început să înjure. Detalii despre scandalul din fotbalul românesc. Cristiano Bergodi a fost implicat … Articolul Cristiano Bergodi, absent la declaraţii după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2 apare prima dată în Main News.
05:30
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, legat de lucrări ilegale la străzi și drumuri, inclusiv o cale de acces pentru un ansamblu imobiliar al familiei sale. Fără autorizații, lucrările riscă explozii din cauza neglijării conducerii de gaze și electricitate. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de DNA … Articolul Șefule, 10 lucruri pe care nu le poți face la muncă! apare prima dată în Main News.
05:30
Mii de protestatari au ieșit în stradă la Milano contra Jocurilor Olimpice de iarnă, denunțând impactul ecologic și social al competiției. Ciocniri între manifestanți și polițiști au avut loc, iar criticile vizează infrastructura nesustenabilă și creșterea costului vieții. Localnicii cer protejarea mediului montan. Mii de manifestanți au protestat la Milano împotriva Jocurilor Olimpice de iarnă, … Articolul Ciocniri între polițiști și protestatari anti-Olimpiada de la Milano apare prima dată în Main News.
04:40
Daniel Băluță îl critică pe premierul Ilie Bolojan, comparându-l cu Jupuitu din romanul Moromeții, acuzându-l că guvernarea sa se bazează pe reducerea cheltuielilor fără a proteja cetățenii vulnerabili. Băluță subliniază nevoia de o guvernare axată pe sprijin, nu pe tăiere și control. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, critică guvernarea premierului Ilie Bolojan pentru focusul pe … Articolul Bolojan, comparat cu „Jupuitu” din Moromeții: Băluță critică tăierile apare prima dată în Main News.
04:30
Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat Ucraina „dușmanul” țării sale, criticând cererile Ucrainei de a stopa importurile de energie rusă. În cadrul unui miting, Orban a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și a avertizat asupra impactului potențial al colaborării economice sau militare. Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat Ucraina dușmanul Ungariei … Articolul Viktor Orban acuză Ucraina că este „dușmanul” Ungariei apare prima dată în Main News.
04:30
Violențe la Milano în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Protestatarii au aruncat sticle și petarde spre forțele de ordine, contestând costurile locuințelor și impactul ecologic al evenimentului. Aceștia au denunțat infrastructura olimpică ca fiind nesustenabilă, evidențiind inegalitatea și risipa de resurse. Violențe la Milano în cadrul protestelor contra Jocurilor Olimpice de Iarnă Protestatarii, aproximativ … Articolul Violențe la Milano: Protestatarii atacă forțele de ordine înainte de Olimpiadă apare prima dată în Main News.
03:40
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, propune eliminarea gratuității STB pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei. Aproximativ 160.000 de pensionari ar putea fi afectați de această măsură. Deocamdată, proiectul este în analiză, iar Primăria a confirmat că toate gratuitățile vor fi menținute pentru moment. Ciprian Ciucu propune eliminarea gratuității STB pentru pensionarii cu … Articolul Ciprian Ciucu propune eliminarea gratuității STB pentru pensionarii bogați apare prima dată în Main News.
03:40
CFR Cluj a obținut o victorie dramatică împotriva Universității Cluj, scor 3-2, consolidându-și locul de play-off după 7 victorii consecutive. Dan Nistor a marcat pentru oaspeți, dar golurile lui Mario Camora și Jovo Lukic au asigurat succesul echipei gazdă, menținând astfel intensitatea competiției în clasament. CFR Cluj a învins Universitatea Cluj cu 3-2 după o … Articolul Neluțu Varga anunță succesul CFR Cluj în play-off după 7 victorii consecutive apare prima dată în Main News.
03:30
Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat din cauza divergențelor între judecători. Procesul va continua la Tribunalul București în complet de divergență, cu un al treilea judecător, pentru a decide asupra legalității rechizitoriului. Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor fasciste. Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat … Articolul Judecători în conflict: opinie diferită asupra unei decizii legale apare prima dată în Main News.
03:30
Benjamin Netanyahu călătorește în Statele Unite pentru a discuta cu Donald Trump despre politica față de Iran. Discuțiile indirecte dintre oficialii iranieni și americani se concentrează pe programul nuclear al Iranului și pe limitarea rachetelor balistice. Trump avertizează asupra unei posibile intervenții militare. Benjamin Netanyahu călătorește în SUA pentru discuții cu Donald Trump pe tema … Articolul Netanyahu și Trump discută despre Iran în SUA apare prima dată în Main News.
02:40
Subvenții record la final de 2025: partidele politice au primit aproape 20 de milioane de lei, cu sumele cele mai mari alocate PSD și AUR. USR și Forța Dreptei au depășit bugetul. Cheltuielile au fost predominant pentru presă și activități politice. În 2026, subvențiile s-au redus, complicând și mai mult situația partidelor. Partidele politice au … Articolul Subvenții de 20 milioane lei pentru partide la final de 2025: cheltuieli record apare prima dată în Main News.
02:40
Daniela Toth a strălucit la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, clasându-se în top 30 la sărituri cu schiurile. Alături de Delia Folea și echipa de sanie, românii au dat tot ce au avut mai bun. Vali Crețu a terminat pe locul 12, în timp ce Eduard Crăciun s-a clasat pe locul 25 în competiția de … Articolul Team România la Jocurile Olimpice: Daniela Toth, performanța zilei! apare prima dată în Main News.
02:30
Benjamin Netanyahu se întâlnește cu Donald Trump la Washington pentru a discuta despre Iran. Negocierile vizează programul nuclear al Iranului și capabilitățile sale de rachete, cu un accent pe limitarea acestora. Întâlnirea survine pe fondul creșterii tensiunilor din regiune și a amenințărilor reciproce. Benjamin Netanyahu se întâlnește cu Donald Trump la Washington pentru discuții despre … Articolul Netanyahu discută cu Trump la Washington: Iranul, subiect principal apare prima dată în Main News.
02:20
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani, conform anunțului oficial al formației. A decedat în urma unei lupte cu cancerul, înconjurat de familia sa. Autor al hitului „Kryptonite”, Brad a redefinit muzica rock a anilor 2000. Trupa cere respect pentru intimitatea familiei în aceste momente dificile. Brad Arnold, solistul … Articolul Brad Arnold, solistul formației 3 Doors Down, a murit la 47 de ani apare prima dată în Main News.
