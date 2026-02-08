Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani! Cum a fost sărbătorit de toată familia. De ce și-a dorit, inițial, ceva restrâns, alături de Adela Popescu și copii

10:10

La Survivor, nu știi niciodată ce va urma, ce schimbarea va apărea în următorul minut sau ce provocare te așteaptă. Este singurul format în care condițiile de bază devin un lux, în care lupta pentru hrană și adăpost sunt, de fapt, normalitate și în care conviețuirea devine o artă! De trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, două triburi demonstrează că imposibilul poate fi posibil atunci când ai motivația necesară. În doar câteva ore, de la 20:00, echipele sunt gata de joc, însă nu și de un Consiliu care va răsturna tot ce știau!