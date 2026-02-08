Social-democraţii din Germania cer o revizuire a relaţiei cu SUA
Economica.net, 8 februarie 2026 16:50
Social-democraţii din Germania - partenerul minoritar în guvernul de coaliţie - consideră că relaţia ţării cu Statele Unite trebuie revizuită, relatează dpa, scrie Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
17:20
Zelenski spune că sectorul energetic al Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile Ucrainei # Economica.net
Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producţia de arme, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters, potrivit Agerpres.
17:20
Alegeri parlamentare în Japonia: Majoritate covârşitoare pentru partidul prim-ministrului; dezastru pentru opoziţie # Economica.net
Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma să recâştige o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor iniţiale ale presei japoneze, citate de AFP, potrivit Agerpres.
Acum o oră
16:50
Social-democraţii din Germania - partenerul minoritar în guvernul de coaliţie - consideră că relaţia ţării cu Statele Unite trebuie revizuită, relatează dpa, scrie Agerpres.
16:50
Ungaria: Orban etichetează Ucraina drept „inamic” într-un discurs de campanie electorală # Economica.net
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează Reuters, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
16:10
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 201,6 miliarde de lei, în decembrie # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2025, în creştere cu 34% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit Agerpres.
16:00
Efectul Legii Nordis: One United Properties nu mai poate vinde apartamente pe hârtie pentru finanțarea achiziției de terenuri # Economica.net
Legea Nordis, adoptată anul trecut, prevede încasarea de avansuri doar etapizat, în funcție de stadiul lucrărilor. One United Properties spune că de anul acesta nu mai poate vinde apartamente pe hârtie pentru a finanța achiziția de terenuri și că va trebui să găsească noi surse de finanțare.
15:40
Banii nu trebuie să fie obstacol în organizarea Jocurilor Olimpice în Germania, spune ministrul german de finanţe # Economica.net
Lars Klingbeil, ministrul federal german de finanţe, a declarat că banii nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea aducerii Jocurilor Olimpice înapoi pe teritoriul Germaniei, potrivit DPA, scrie Agerpres.
15:40
Producţia de energie eoliană a Germaniei a scăzut în 2025 chiar dacă capacităţile instalate au crescut # Economica.net
Turbinele eoliene, cruciale pentru tranziţia energetică a Germaniei, au generat mai puţină energie electrică în 2025, în pofida unei extinderi puternice a capacităţii instalate, arată datele preliminare, transmite DPA, scrie Agerpres.
Acum 4 ore
15:10
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,42 miliarde de lei, la finalul lunii decembrie, în creştere cu 34% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Agerpres.
15:00
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO).
15:00
Bursa de la Bucuresti a pierdut peste 5,3 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 5,3 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,93%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 383,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară, scrie Agerpres.
15:00
Hamas nu va preda armele şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, afirmă un lider al mişcării # Economica.net
Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, a afirmat duminica aceasta că mişcarea islamistă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA, informează AFP, potrivit Agerpres.
15:00
Industria auto a părăsit Super Bowl. Reclamele pentru mașini au devenit o raritate în 2026 # Economica.net
Ediția din 2026 a Super Bowl, celebra „finală” a campionatului de fotbal american care are loc în această noapte, va avea printre protagoniști multe mărci care își vor afișa numele sau produsele fie pe ecranele din incinta stadionului din Santa Clara, fie pe cele ale televizoarelor fixate pe transmisia live a evenimentului. Din nefericire, tot mai puține companii auto văd în aceste eveniment o rampă viabilă de promovare.
14:50
Poliţia din Macedonia de Nord a confiscat 40 de tone de canabis, un record în această ţară # Economica.net
Poliţia din Macedonia de Nord a confiscat peste 40 de tone de canabis, un record în această ţară, în timpul unei operaţiuni ce a vizat întreprinderi producătoare de canabis terapeutic, a anunţat sâmbătă Ministerul de Interne al acestei ţări, informează AFP.
14:50
Debitul maxim al Dunării, peste mediile multianuale în lunile februarie, martie şi aprilie (prognoză) # Economica.net
Debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se va situa peste mediile multianuale în lunile februarie, martie şi aprilie, în timp ce regimul hidrologic pe râurile interioare va fi, în general, la valori cuprinse între 50% şi 80% din mediile lunare, potrivit prognozei pe trei luni publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), scrie Agerpres.
Acum 6 ore
13:30
România vizează consolidarea parteneriatelor cu Austria pentru stimularea schimburilor economice, spune ministrul Economiei # Economica.net
România îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Austria pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.
13:10
Când energia ajunge să fie mai scumpă decât forţa de muncă, producţia pleacă, susţine Dumitru Chisăliţă # Economica.net
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de consum, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză privind impactul costurilor energetice asupra economiei.
12:50
Cătălin şi Andra Măruţă au închis două firme. Fiecare dintre ele a avut marjă de profit de peste 40%, afaceri de peste 1 milion de lei şi un salariat în 2024 # Economica.net
Cătălin şi Andra Măruţă au decis închiderea firmelor lor Ocean Music şi Plan B Music, arată deciziile asociaţilor din 23 octombrie 2025, obţinute de Economica.net.
11:50
Marius Barbu, NEPI Rockcastle: Cred că cel mai important a fost faptul că lucrurile nu sunt sigure # Economica.net
„Cred că cel mai important a fost faptul că lucrurile nu sunt sigure. Eu am trecut prin două crize majore, cea din 2008 și pandemia de COVID din 2020. Amândouă au demonstrat că lucrurile construite pe grabă nu durează. Mă întorc la lecția principală, care este parteneriatul pe termen lung, celebrul win-win. Nu poți face ceva singur, fără a ține cont de ecosistemul în care te desfășori. Cel mai mult s-a dovedit acest lucru în timpul pandemiei, când ne-am dat seama destul de rapid că nu putem să ieșim din criză singuri, cu malluri goale și a trebuit să lucrăm cu retailerii", a spus Marius Barbu, Group Asset Management Director NEPI Rockcastle, vorbește în emisiunea „Top floor” realizată de portalul juridic Termene.ro.
11:50
Ce trebuie să faci dacă ai de recuperat creanțe pe firma ta. Metodele aplicate de avocați # Economica.net
Accentuarea blocajului financiar și degradarea disciplinei de plată generează riscuri juridice semnificative pentru companii, în special în ceea ce privește protejarea dreptului de creanță și respectarea obligațiilor contractuale, atrage atenția dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Întârzierile la plată și lipsa lichidităților sunt câteva motive care pot conduce la pierderi financiare. Ce poți face?
Acum 8 ore
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, scrie Agerpres.
11:20
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, informează AFP, potrivit Agerpres.
11:00
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, chiar şi în caz de război, declară şeful diplomaţiei iraniene # Economica.net
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune un război", a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP, scrie Agerpres.
11:00
Partidul puterii din Coreea de Nord anunţă organizarea următorului său congres la sfârşitul lui februarie # Economica.net
Partidul puterii din Coreea de Nord a anunţat duminică organizarea la sfârşitul lui februarie a următorului său congres, primul după 2021, în timpul căruia ar urma să fie anunţate viitoare planuri de descurajare nucleară, potrivit liderului nord-coreean Kim Jong Un, informează AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
09:40
Pictorii români, comparați cu Bitcoin. Director de galerie: Colecționarii vor lua cu asalt lucrările artiștilor locali în următorii ani # Economica.net
”Valoarea lucrărilor artiștilor români va crește exponențial în următorii 10-15-20 de ani. Dacă ar fi să fac o comparație, aș spune că a investi astăzi în arta românească contemporană e ca și cum ai fi investit acum 15 ani în Bitcoin”, spune Cătălin Guriță, director WIN Gallery, galerie de artă parte a WIN Alliance. Care este profilul colecționarului de artă din România și de ce este bine să investești în acest instrument de acoperire a investițiilor în perioade volatile, ne vorbește Cătălin Guriță.
09:40
Donald Trump a afişat sâmbătă apropierea sa de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la finalul unei întrevederi cu liderul conservator, după ce susţinuse candidatura acestuia pentru a conduce una dintre cele mai sărace şi mai violente ţări din America Latină, informează duminică AFP, scrie Agerpres.
Acum 12 ore
09:30
Consumul s-a redus în România: vânzările cu amănuntul au scăzut cu 2% în 2025 față de 2024 # Economica.net
Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în decembrie 2025 față de luna precedentă, ceea ce se traduce printr-o scădere anuală de -2,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată un comentariu publicat de BCR.
08:50
Washington Post anunţă retragerea directorului său general după suprimarea a sute de posturi de jurnalişti # Economica.net
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, scrie Agerpres.
08:40
Gaza a demonstrat pedagogia colonială latentă, aceea de a distruge un grup ca atare, spune raportorul special ONU # Economica.net
Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, consideră că planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza este opusul unei soluţii paşnice, fiind de fapt o continuare a epurării etnice sub o nouă mască diplomatică şi, din acest motiv, consideră necesară crearea unei coaliţii alternative la aşa-numitul Consiliu pentru Pace, informează sâmbătă EFE.
Acum 24 ore
02:00
Anunț pentru clienții Banca Transilvania. A picat iar cea mai importantă aplicație a băncii. BT Go nu poate fi accesată # Economica.net
BT Go, aplicația pentru firme a Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România, este iar nefuncțională. Se întâmplă cel puțin pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, iar problemele cu aplicația segmemtului de clienți care a consacrat liderul sistemului bancar devin deja o obișnuință.
7 februarie 2026
22:10
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 3 Nord din Autostrada Bucureștiului (A0). Constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) pare să fi derulat activități de așternere mixturi asfaltice.
21:30
Statele Unite au deportat în Cisiordania ocupată, cu avioane private, palestinieni arestaţi de Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE), potrivit unei anchete comune a revistei israeliene independente +972 Magazine şi a ziarului britanic The Guardian, informează sâmbătă EFE, scrie Agerpres.
21:20
Felul în care se va termina războiul din Ucraina rămâne „o chestiune de destin prin excelenţă pentru Germania şi Europa, spune Ischinger # Economica.net
Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat sâmbătă, pentru Tagesspiegel, preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, transmite dpa, potrivit Agerpres.
21:20
UE analizează opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE # Economica.net
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuţiilor.
21:20
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Economica.net
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters.
21:10
Ungaria: Tisza şi-a prezentat programul electoral, în care promite o taxă pe avere şi adoptarea monedei euro # Economica.net
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters, scrie Agerpres.
21:10
Cuba începe să închidă hoteluri şi să relocheze turişti pe fondul lipsei de combustibil # Economica.net
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector, scrie Agerpres.
21:10
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează sâmbătă AFP, scrie Agerpres.
19:10
Schimb de replici dure între Ciucu și Băluță: “Probabil Băluţă e frustrat, am zis să mă comport cu mănuşi”; “Ciucu a trecut la un alt nivel – al mitocăniei” # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că încearcă să ţină relaţia cu PSD în Consiliul General "pe linia de plutire" şi s-a comportat "cu mănuşi" cu edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deoarece "omul vine după nişte alegeri pe care le-a pierdut, probabil este frustrat", acesta replicându-i că are "apucături de baron" şi a trecut la un alt nivel "cel al mitocăniei".
19:10
BYD a confirmat asamblarea modelului electric Atto 2, alături de Dolphin Surf, la uzina din Ungaria # Economica.net
Chinezii de la BYD încearcă să grăbească procesul de implementare a noilor produse în uzina europeană din Szeged. Deși producția de serie a primului model, Dolphin Surf, încă nu a debutat, compania a confirmat numele celui de-al doilea model care va fi asamblat în Ungaria - varianta complet electrică a Atto 2.
18:50
Oana Ţoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE # Economica.net
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, citată de Agerpres
18:40
MOL vrea să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor. ”Piaţa românească rămâne esenţială pentru noi” # Economica.net
Grupul MOL intenţionează să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026, 25 în Ungaria şi 25 în celelalte ţări, a declarat pentru News.ro Péter Ratatics, vicepreşedinte executiv consumer services MOL Group. Acesta afirmă că piaţa românească rămâne esenţială pentru grup,
Ieri
17:30
Trump spune că nu-și va cere scuze pentru postarea pe contul său de Truth Social a unui videoclip în care soții Obama erau reprezentanți drept maimuțe # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu îşi va cere scuze pentru postarea pe contul său oficial Truth Social a unui videoclip în care fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) şi fosta primă doamnă Michelle Obama erau portretizaţi drept maimuţe. Videoclipul a fost ulterior eliminat de pe platformă după ce a primit critici dure pentru conţinutul său rasist, relatează EFE, transmite Agerpres.
17:20
Trenurile au început din nou să circule în regim normal pe secțiunea Petroșani – Băniță, după finalizarea lucrărilor la instalațiile furate în noaptea de vineri spre sâmbătă # Economica.net
Lucrările la instalaţiile de siguranţă feroviară pe secţia Petroşani - Băniţa au fost finalizate la ora 16:15, iar circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă, informează CFR S.A., transmite Agerpres.
17:00
Numărul morților din Fâșia Gaza a depășit 72.000 de la începutul ofensivei Israeliene acum mai bine de trei ani – date ale Ministerului palestinian al Sănătății # Economica.net
Numărul palestinienilor ucişi de atacurile Armatei Israeliene de când statul evreu şi-a lansat ofensiva împotriva Fâşiei Gaza în octombrie 2023 a ajuns la 72.027, a informat sâmbătă Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, citat de EFE, transmite Agerpres.
16:50
Ancheta DNA de la Primăria Sectorului 5. Mita era strânsă de un polițist local. Șpaga era împărțită în toaleta instituției – referat procurori # Economica.net
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla "Pedro", a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial, transmite Agerpres.
16:40
VIDEO O centrală electrică de 160 MW se construiește acum în Ardeal, o face o fimă românescă. Stadiul lucrărilor # Economica.net
Construcția centralei electrice pe gaze de 160 MW a Nova Power and Gas a început oficial în decembrie, iar acum s-a finalizat fundația pentru prima turbină. Centrala ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, pentru o parte din capacitate.
16:20
Zelenski dezvăluie că Trump face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei să încheie războiul până în luna iunie # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie, transmit sâmbătă Reuters, DPA şi EFE, relatează Agerpres.
16:00
Situație neobișnuită creată de compania turcă Gulemak, care a contestat contractul de extindere a Magistralei 4 de metrou, deși nici măcar nu a participat la licitație # Economica.net
Proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu înregistrează o evoluție juridică neașteptată. Constructorul turc Gulermak a depus o contestație vizând contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progresu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu, potrivit datelor din portalul CNSC.
15:40
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit orice estimare tehnică # Economica.net
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut publică, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.