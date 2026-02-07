UE analizează opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE

19:20

Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerţ şi energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanţă, remorcare etc.) pentru petrolierele şi navele transportatoare de gaze lichefiate ruseşti, cu obiectivul ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea invaziei lansate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022, transmit agenţiile AFP şi EFE, relatează Agerpres.