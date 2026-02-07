Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie
Economica.net, 7 februarie 2026 21:20
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters.
21:30
Statele Unite au deportat în Cisiordania ocupată, cu avioane private, palestinieni arestaţi de Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE), potrivit unei anchete comune a revistei israeliene independente +972 Magazine şi a ziarului britanic The Guardian, informează sâmbătă EFE, scrie Agerpres.
21:20
Felul în care se va termina războiul din Ucraina rămâne „o chestiune de destin prin excelenţă pentru Germania şi Europa, spune Ischinger # Economica.net
Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat sâmbătă, pentru Tagesspiegel, preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, transmite dpa, potrivit Agerpres.
21:20
UE analizează opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE # Economica.net
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuţiilor.
21:20
21:10
Ungaria: Tisza şi-a prezentat programul electoral, în care promite o taxă pe avere şi adoptarea monedei euro # Economica.net
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters, scrie Agerpres.
21:10
Cuba începe să închidă hoteluri şi să relocheze turişti pe fondul lipsei de combustibil # Economica.net
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector, scrie Agerpres.
21:10
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează sâmbătă AFP, scrie Agerpres.
19:10
Schimb de replici dure între Ciucu și Băluță: “Probabil Băluţă e frustrat, am zis să mă comport cu mănuşi”; “Ciucu a trecut la un alt nivel – al mitocăniei” # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că încearcă să ţină relaţia cu PSD în Consiliul General "pe linia de plutire" şi s-a comportat "cu mănuşi" cu edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deoarece "omul vine după nişte alegeri pe care le-a pierdut, probabil este frustrat", acesta replicându-i că are "apucături de baron" şi a trecut la un alt nivel "cel al mitocăniei".
19:10
BYD a confirmat asamblarea modelului electric Atto 2, alături de Dolphin Surf, la uzina din Ungaria # Economica.net
Chinezii de la BYD încearcă să grăbească procesul de implementare a noilor produse în uzina europeană din Szeged. Deși producția de serie a primului model, Dolphin Surf, încă nu a debutat, compania a confirmat numele celui de-al doilea model care va fi asamblat în Ungaria - varianta complet electrică a Atto 2.
18:50
Oana Ţoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE # Economica.net
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, citată de Agerpres
18:40
MOL vrea să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor. ”Piaţa românească rămâne esenţială pentru noi” # Economica.net
Grupul MOL intenţionează să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026, 25 în Ungaria şi 25 în celelalte ţări, a declarat pentru News.ro Péter Ratatics, vicepreşedinte executiv consumer services MOL Group. Acesta afirmă că piaţa românească rămâne esenţială pentru grup,
17:30
Trump spune că nu-și va cere scuze pentru postarea pe contul său de Truth Social a unui videoclip în care soții Obama erau reprezentanți drept maimuțe # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu îşi va cere scuze pentru postarea pe contul său oficial Truth Social a unui videoclip în care fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) şi fosta primă doamnă Michelle Obama erau portretizaţi drept maimuţe. Videoclipul a fost ulterior eliminat de pe platformă după ce a primit critici dure pentru conţinutul său rasist, relatează EFE, transmite Agerpres.
17:20
Trenurile au început din nou să circule în regim normal pe secțiunea Petroșani – Băniță, după finalizarea lucrărilor la instalațiile furate în noaptea de vineri spre sâmbătă # Economica.net
Lucrările la instalaţiile de siguranţă feroviară pe secţia Petroşani - Băniţa au fost finalizate la ora 16:15, iar circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă, informează CFR S.A., transmite Agerpres.
17:00
Numărul morților din Fâșia Gaza a depășit 72.000 de la începutul ofensivei Israeliene acum mai bine de trei ani – date ale Ministerului palestinian al Sănătății # Economica.net
Numărul palestinienilor ucişi de atacurile Armatei Israeliene de când statul evreu şi-a lansat ofensiva împotriva Fâşiei Gaza în octombrie 2023 a ajuns la 72.027, a informat sâmbătă Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, citat de EFE, transmite Agerpres.
16:50
Ancheta DNA de la Primăria Sectorului 5. Mita era strânsă de un polițist local. Șpaga era împărțită în toaleta instituției – referat procurori # Economica.net
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla "Pedro", a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial, transmite Agerpres.
16:40
VIDEO O centrală electrică de 160 MW se construiește acum în Ardeal, o face o fimă românescă. Stadiul lucrărilor # Economica.net
Construcția centralei electrice pe gaze de 160 MW a Nova Power and Gas a început oficial în decembrie, iar acum s-a finalizat fundația pentru prima turbină. Centrala ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, pentru o parte din capacitate.
16:20
Zelenski dezvăluie că Trump face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei să încheie războiul până în luna iunie # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie, transmit sâmbătă Reuters, DPA şi EFE, relatează Agerpres.
16:00
Situație neobișnuită creată de compania turcă Gulemak, care a contestat contractul de extindere a Magistralei 4 de metrou, deși nici măcar nu a participat la licitație # Economica.net
Proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu înregistrează o evoluție juridică neașteptată. Constructorul turc Gulermak a depus o contestație vizând contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progresu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu, potrivit datelor din portalul CNSC.
15:40
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit orice estimare tehnică # Economica.net
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut publică, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă.
15:30
Poliția italiană anchetează un posibil sabotaj asupra rețelei feroviare, comis chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Corina # Economica.net
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, tranmsite Reuters, citată de Agerpres.
15:20
4.000 de spectatori vor fi prezenți la gala de lupte organizată la Casa Albă cu ocazia zilei lui Donald Trump – organizator # Economica.net
Evenimentul de arte marţiale mixte (MMA) programat pentru 14 iunie la Casa Albă, ziua în care Donald Trump împlineşte 80 de ani, va include şase sau şapte lupte şi va fi urmărit de până la 4.000 de spectatori, au anunţat vineri seara organizatorii, scrie AFP, relatează Agerpres.
15:20
Compania AAC, la care acționari sunt Stellantis, Mercedes și Total, renunță definitiv la construirea a două fabricii de baterii pentru mașini electrice în Italia și Germania # Economica.net
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz şi grupul petrolier francez TotalEnergies, a anunţat sâmbătă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru construirea a două fabrici în Italia şi Germania, informează AFP, transmite Agerpres.
14:10
Peste 80 de avertismente de inundații sunt în vigoare în Marea Britanie. Precipitațiile abundente vor continua, potrivit prognozelor # Economica.net
Peste 80 de avertismente de inundaţii sunt în vigoare în Regatul Unit sâmbătă, în timp ce ploile continuă să cadă neîncetat în ţară, informează DPA, transmite Agerpres.
14:00
Atenționare de călătorie în Germania transmisă de MAE. Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condițiilor meteo # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, au fost anulate din cauza condiţiilor meteo extreme, transmite Agerpres.
13:10
Foștii angajați ai Federeal Reserve, la mare căutare pentru poziții de top la băncile centrale din toată lumea – Bloomberg # Economica.net
De la Istanbul şi până la Roma, băncile centrale care au posturi superioare vacante se îndreaptă spre specialiştii care au o carieră în elaborarea politicilor monetare în SUA, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
12:30
Circulația feroviară, perturbată din cauza hoților. CFR anunță că au fost furate și distruse echipamente de siguranță pe raza Sucursalelor Regionale București și Timișoara # Economica.net
În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, au fost înregistrate fapte grave de sustragere şi distrugere a unor componente ale instalaţiilor de semnalizare, interblocare şi bloc de linie automat, care au condus la perturbarea circulaţiei feroviare, informează CFR SA, relatează Agerpres.
12:20
VIDEO Autostrada A7 Adjud – Bacău: Ce lucrări execută UMB pe tronsonul care urmează să fie dat în trafic anul acesta # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini de pe tronsonul Adjud - Bacău din Autostrada Moldovei A7, pe care grupul UMB intenționează să-l finalizeze anul acesta.
12:00
Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza penuriei energetice provocate de blocada SUA # Economica.net
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, semnalează AFP şi DPA, transmite Agerpres.
11:50
O bursă de criptovalute le-a transmis din greșeală utilizatorilor săi monede bitcoin în valoare de 44 de miliarde de dolari # Economica.net
Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunţat sâmbătă că a trimis, din greşeală, clienţilor săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în cadrul unei campanii promoţionale, transmite Reuters, relatează Agerpres.
11:30
SUA au decis din nou să amâne plata contribuției către Agenția Mondială Antidoping. Ce condiții pune administrația Trump pentru a vira banii # Economica.net
Statele Unite ale Americii au decis, la fel ca anul trecut, să îşi amâne contribuţia financiară către Agenţia Mondială Antidoping (AMA), solicitând un audit independent, scrie AFP confirmând un raport al ESPN, relatează Agerpres.
10:50
ANPC a verificat peste 1.600 de operatori economici în această săptămână. Numărul amenzilor a trecut de 1.000 # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, informează instituția prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
10:20
Polonia și-a închis o parte a spațiului aerian, din cauza unor activități militare neplanificate # Economica.net
Spaţiul aerian al aeroporturilor Lublin şi Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis sâmbătă dimineaţa din cauza unor "activităţi militare neplanificate" legate de securitatea statului polonez, a comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA într-un mesaj către aviatori pe pagina sa de internet, conform agenţiei Reuters.
10:10
Compania chineză Sinexcel, specializată în soluții de stocare a energiei și de încărcare pentru vehicule electrice și a anunțat că sprijină implementarea unui proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) de 7,5 MW / 15,04 MWh în orașul Curtea de Argeș, din județul Argeș, în zona de sud a României, potrivit SEE News.
09:50
Desant DNA la vârful Primăriei Sectorului 5. Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale au fost reținuți – surse Agerpres # Economica.net
Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
09:30
Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici # Economica.net
Modificările fiscale introduse anul trecut în decembrie și intrate în vigoare în 2026, luate în ideea de a curăța mediul de afaceri, pot să nască monștri birocratici, care vor afecta în egală măsură atât contribuabilii, cât și autoritatea fiscală, arată Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România. Condiționarea distribuirii dividendelor din profitul curent fără acoperirea pierderilor contabile se lasă cu amenzi. Dacă vorbești frumos cu ANAF, probabil poți să iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei.
09:30
Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru a determina această ţară să renunţe la importurile de petrol din India, informează DPA, relatează Agerpres.
23:20
Licitațiile de peste trei miliarde de euro din România unde apar bosniacii care susțin că le-a fost furată identitatea # Economica.net
Compania bosniacă Integral Inženjering, care susține că nu a autorizat pe nimeni să participe la vreo achiziție publică din România, apare ca fiind parte din mai multe asocieri la licitații de peste trei miliarde de euro, precum cele pentru Centura Metropolitană Cluj - Napoca, Drum Expres Bacău - Piatra Neamț, Drum legătură Târgoviște, Centura Mediaș și Reabilitare DN73C Curtea de Argeș - Tigveni, anunță vineri seara Asociația Pro Infrastructură (API).
23:00
Rețea vastă de spălare de bani, în care erau implicați și români, destructurată în Franța # Economica.net
Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.
22:10
Generozitatea BCE față de băncile centrale străine, parte a unei strategii europene de întărire în fața SUA și Chinei – Reuters # Economica.net
Planul BCE de face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters, transmite Agerpres.
22:10
Petrom reintră în acest an în business-ul cu energie eoliană. Va avea primul său parc eolian, după nouă ani de pauză # Economica.net
Petrom vindea în 2017 parcul eolian Dorobanțu de 45 MW, singurul pe care îl avea. În acest an va avea din nou un parc eolian, de 50 MW.
21:40
Justiția rusă declară extremistă o carte scrisă de Mihail Hodorkovski, cu titlul „Cum să ucizi dragonul? Un manual pentru revoluţionarii începători” # Economica.net
O instanţă rusă a declarat vineri drept material extremist o carte a fostului oligarh şi opozant autoexilat, Mihail Hodorkovski, intitulată "Cum să ucizi dragonul? Un manual pentru revoluţionarii începători", a anunţat presa locală citată de agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:30
Statele din Eurogrup analizează introducerea de stablecoinuri și creșterea rolului monedei euro – Reuters # Economica.net
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro şi să consolideze securitatea economică a Europei prin emiterea de stablecoinuri (monedele digitale stabile) ancorate de euro şi mai multă datori comună a UE, se arată într-un document pregătit pentru Eurogrup şi consultat de Reuters, relatează Agerpres.
21:10
Bursa de la București a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, transmite Agerpres.
20:50
Italia speră că Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2040 # Economica.net
Italia speră că Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, care încep vineri, vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile de vară din 2040, scrie DPA, transmite Agerpres.
20:40
Viceprimarul Adrian Cocoș va prelua atribuțiile primarului Sectorului 3 Robert Negoiță, aflat în control judiciar # Economica.net
Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu, a anunţat vineri Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3.
20:10
TikTok contrazice concluziile Comisiei Europene că designul platformei sale ar provoca dependență # Economica.net
Platforma chineză TikTok a afirmat vineri că ancheta efectuată de Comisia Europeană, care consideră că această reţea socială are un design ce le provoacă "dependenţă" utilizatorilor săi, se bazează pe "o descriere categoric falsă şi total nefondată", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:50
PMB anunță că a început plombarea străzilor din Capitală. Instituția a găsit până acum 585 de gropi pe 76 de artere # Economica.net
Primăria Capitalei anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezent, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere din Bucureşti, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), vineri, pe pagina sa de Facebook.
19:30
Washingtonul impune noi sancțiuni împotriva Teheranului, la câteva ore după începerea negocierilor sale cu Iranul # Economica.net
Statele Unite ale Americii au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o "atmosferă pozitivă", relatează AFP, transmite Agerpres.
19:20
Comisia Europeană a propus al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile și sectorul energetic # Economica.net
Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerţ şi energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanţă, remorcare etc.) pentru petrolierele şi navele transportatoare de gaze lichefiate ruseşti, cu obiectivul ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea invaziei lansate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022, transmit agenţiile AFP şi EFE, relatează Agerpres.
19:10
Renault va face apel la decizia unui tribunal german în privința disputei pe care o are cu grupul american Broadcom legată de drepturile asupra unui brevet # Economica.net
Renault a anunţat vineri că va contesta decizia unui tribunal german în favoarea grupului tehnologic american Broadcom în disputa privind drepturile de brevet, transmite Reuters, relatează Agerpres.
