Anunț pentru clienții Banca Transilvania. A picat iar cea mai importantă aplicație a băncii. BT Go nu poate fi accesată

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că încearcă să ţină relaţia cu PSD în Consiliul General "pe linia de plutire" şi s-a comportat "cu mănuşi" cu edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deoarece "omul vine după nişte alegeri pe care le-a pierdut, probabil este frustrat", acesta replicându-i că are "apucături de baron" şi a trecut la un alt nivel "cel al mitocăniei".