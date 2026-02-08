Alegeri parlamentare în Japonia: Majoritate covârşitoare pentru partidul prim-ministrului; dezastru pentru opoziţie

11:50

„Cred că cel mai important a fost faptul că lucrurile nu sunt sigure. Eu am trecut prin două crize majore, cea din 2008 și pandemia de COVID din 2020. Amândouă au demonstrat că lucrurile construite pe grabă nu durează. Mă întorc la lecția principală, care este parteneriatul pe termen lung, celebrul win-win. Nu poți face ceva singur, fără a ține cont de ecosistemul în care te desfășori. Cel mai mult s-a dovedit acest lucru în timpul pandemiei, când ne-am dat seama destul de rapid că nu putem să ieșim din criză singuri, cu malluri goale și a trebuit să lucrăm cu retailerii", a spus Marius Barbu, Group Asset Management Director NEPI Rockcastle, vorbește în emisiunea „Top floor” realizată de portalul juridic Termene.ro.