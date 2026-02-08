Topul celor mai bine plătiţi sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Cea mai mare avere este de 23 mil. dolari
Ziarul Financiar, 8 februarie 2026 18:30
Topul celor mai bine plătiţi sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Cea mai mare avere este de 23 mil. dolari
Ce urmează în Ungaria dacă premierul Viktor Orban pierde alegerile: Partidul de opoziţie Tisza a publicat un program de 240 de pagini, în care explică exact ce vrea să facă: simplificarea sistemului fiscal şi evitarea volatilităţii de la un an la altul în regulile bugetare, păstrarea reglementării preţurilor la utilităţi şi reducerea dependenţei de energia rusească # Ziarul Financiar
Alegeri cruciale în Japonia: Japonezii se pregătesc să dea verdictul după scurtul mandat al lui Takaichi, prima femeie prim-ministru din istoria ţării. Sondajele arată că populismul direct al lui Takaichi şi promisiunile de schimbări radicale au câştigat un sprijin larg din partea electoratului, dornic de o ruptură faţă de modelul tradiţional de lideri # Ziarul Financiar
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: Industria textilă din Turcia este în colaps şi are şanse minime să îşi revină. 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025 # Ziarul Financiar
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: industria textilă din Turcia se luptă pentru supravieţuire. Exporturile scad pe măsură ce China şi Bangladesh cuceresc pieţele UE. Companiile se plâng de costul ridicat al materiilor prime şi de creşterea costurilor de producţie, cifrele brute ilustrând amploarea crizei: 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Cumpără o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Dacă eşti şeful unei companii, mai bine chiar, cumpără o flotă de Dacia Sandero sau de Dacia Duster sau de Dacia Bigster. Serios acum, dacă Dacia pleacă din România, intrăm în faliment de ţară # Ziarul Financiar
Principalul articol din FT: Cum a ajuns faimoasa dinastie de Rothschild să aibă legături cu Jeffery Epstein? Când grupul bancar Edmond de Rothschild a intrat în dificultate, Ariane de Rothschild, care era la conducerea băncii elveţiene, a apelat la Epstein: ”Mi-e teamă că nu voi fi la înălţimea funcţiei/ Nu este nimic ce mi-ai putea spune care să mă şocheze” # Ziarul Financiar
Timp de ani de zile, Rusia s-a bazat pe migranţi din Asia Centrală pentru a acoperi lipsurile de pe piaţa muncii. După războiul din Ucraina, care a declanşat cea mai gravă criză a forţei de muncă din ultimele decenii, recrutorii se uită acum către India şi Sri Lanka pentru a acoperi cererea de oameni # Ziarul Financiar
Familia Timofte din Cluj a ajuns la afaceri de 20,8 mil. euro în 2025 cu grupul de firme Transilvania Construcţii # Ziarul Financiar
Grupul de fime Transilvania Construcţii, din care fac parte şapte companii cu activităţi de dezvoltare, construcţie şi administrare a parcurilor industriale, a depozitelor, a halelor şi a spaţiilor de birouri, precum şi închirierea acestora, controlat de familia Timofte din Cluj, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri totală de 20,8 mil. euro.
De unde vine creşterea aurului? Daniel Văduvă, Avangard Gold: 70% din cerere a venit de la băncile centrale, iar restul de pe piaţa de retail # Ziarul Financiar
Aurul a început să intre tot mai mult în centrul atenţiei tuturor, în special anul trecut, când preţul metalului preţios a crescut cu cel puţin 65%, însemnând o evoluţie spectaculoasă, care de foarte mulţi ani nu a mai fost înregistrată. Daniel Văduvă, fondator Avangard Gold, a spus pentru ZF că sistemul bancar a avut o contribuţie semnificativă la creşterea preţului la aur, reprezentând circa 70% din această creştere semnificativă. În acelaşi timp, dacă s-ar proceda ca în perioada de dinaintea anului 1990, corelând masa monetară cu aurul, atunci preţul ar fi trebuit să fie 10.000 dolari uncia.
Brandul de produse de îngrijire Rituals a accelerat expansiunea în România: a deschis nouă magazine în 2025 şi continuă dezvoltarea # Ziarul Financiar
Retailerul de cosmetice şi produse de îngrijire Rituals, care a intrat pe plan local în toamna lui 2024, a ajuns la 11 magazine în România, dintre care nouă deschise anul trecut. Iar expansiunea continuă, spun oficialii companiei, după ce businessul a crescut „triple-digit“ (peste 100%). Avansul era însă aşteptat dat fiind că în 2024 au fost doar două magazine deschise, şi ele în a doua parte a anului.
Pentru primele generaţii de corporatişti, anxietatea economică şi socială creşte din ce în ce mai mult: creşterile salariale pentru ei s-au cam terminat, promovările şi schimbările de job se reduc la zero, începe perioada de rebut profesional, iar viitorul devine din ce în ce mai complicat # Ziarul Financiar
Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity care a câştigat 150.000 de euro la Innovation Labs 2024, s-a dizolvat după un an şi jumătate. Fondul Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia # Ziarul Financiar
Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei liceeni care a câştigat premiul de 150.000 de euro la programul de pre-accelerare Innovation Labs în mai 2024, s-a dizolvat în noiembrie 2025, la un an şi jumătate de la momentul în care primea finanţarea de la fondul Early Game Ventures, potrivit unei hotărâri a asociaţilor publicată recent în Monitorul Oficial.
Preşedintele Concordia, Dan Şucu: „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României” # Ziarul Financiar
UiPath achiziţionează WorkFusion, un dezvoltator american de agenţi AI pentru combaterea criminalităţii financiare. WorkFusion a atras peste 400 de milioane de dolari de la investitori # Ziarul Financiar
UiPath, compania americană de automatizare fondată de românul Daniel Dines – cel mai de succes proiect tech pornit din România, a anunţat achiziţia WorkFusion, un dezvoltator de agenţi AI specializaţi în combaterea criminalităţii financiare, o tranzacţie care extinde portofoliul de soluţii al companiei listate la bursa din New York pentru sectorul bancar şi de servicii financiare.
Piaţa industrială din România trece printr-o nouă transformare: ţara nu mai este percepută ca o destinaţie pentru producţie bazată pe costuri reduse cu forţa de muncă, ci ca un teritoriu capabil să găzduiască fabrici pentru bunuri cu valoare adăugată ridicată şi salarii mai mari # Ziarul Financiar
Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul. Este o evoluţie care repoziţionează România pe lanţurile regionale de producţie şi care se reflectă în datele pieţei imobiliare industriale.
Cât costă un sejur în Maldive, una dintre cele mai luxoase destinaţii pentru vacanţele exotice. Cosmin Marinof, CEO al Dertour România: Pachetele turistice pentru Maldive pornesc de la 1.400 de euro de persoană/sejur # Ziarul Financiar
Maldive este una dintre cele mai luxoase destinaţii când vine vorba de vacanţele de lux, iar aici un sejur porneşte de la aproape 1.400 de euro de persoană, după cum spune Cosmin Marinof, CEO al Dertour România, unul dintre cei mai mari touroperatori de pe piaţă.
