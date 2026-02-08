Cum încearcă România să facă echilibristică cu inflaţia, PIB-ul, deficitul bugetar şi datoria publică

Ziarul Financiar, 8 februarie 2026 19:00

Cum încearcă România să facă echilibristică cu inflaţia, PIB-ul, deficitul bugetar şi datoria publică

Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:30
Topul celor mai bine plătiţi sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Cea mai mare avere este de 23 mil. dolari Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:15
Sara Vasile, juristă, doctorandă la Paris: „O criză percepută ca profundă poate dura mai mult. Liderii din mediul privat au un rol de influenceri sociali într-o criză, nu mai sunt doar vectori economici” Ziarul Financiar
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 9 februarie 2026, ora 09.30 cu Radu Dăscălescu, director adjunct finanţe corporative, TradeVille Ziarul Financiar
15:45
Ce urmează în Ungaria dacă premierul Viktor Orban pierde alegerile: Partidul de opoziţie Tisza a publicat un program de 240 de pagini, în care explică exact ce vrea să facă: simplificarea sistemului fiscal şi evitarea volatilităţii de la un an la altul în regulile bugetare, păstrarea reglementării preţurilor la utilităţi şi reducerea dependenţei de energia rusească Ziarul Financiar
15:45
iPhone-ul portocaliu ”Hermes” sparge toate recordurile în China: Apple a dat lovitura cu noile variante de iPhone-uri, care au revitalizat vânzările în una dintre cele mai mari pieţe pentru producătorul american Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:30
Care sunt cele 8 companii de tehnologie din România care au intrat în topul startup-urilor cu cea mai mare rată de creştere a afacerilor din ultimii ani din regiune Ziarul Financiar
15:30
Cum a ajuns Iulius, de la un magazin de încălţăminte şi marochinărie, la cel mai mare dezvoltator privat român de malluri, cu o valoare totală a portofoliului de retail şi office de 2 miliarde de euro Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:00
Un nou program în România: Credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor Ziarul Financiar
13:00
Alegeri cruciale în Japonia: Japonezii se pregătesc să dea verdictul după scurtul mandat al lui Takaichi, prima femeie prim-ministru din istoria ţării. Sondajele arată că populismul direct al lui Takaichi şi promisiunile de schimbări radicale au câştigat un sprijin larg din partea electoratului, dornic de o ruptură faţă de modelul tradiţional de lideri Ziarul Financiar
12:45
Buy European: Comisia Europeană pregăteşte măsuri noi prin care produsele realizate în Europa vor avea prioritate la subvenţii şi la contractele plătite din bani publici Ziarul Financiar
11:45
Industria care se bate cu IT-ul la capitolul salarii de început. Care este domeniul în care un tânăr absolvent de facultate îşi începe cariera cu un salariu de 1.000 de euro ce poate creşte semnificativ VIDEO Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:45
Ziua neplătită de concediu medical îţi afectează pensia? Dar vechimea? Ce se întâmplă cu salariul, scade sau nu? VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: Industria textilă din Turcia este în colaps şi are şanse minime să îşi revină. 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025 Ziarul Financiar
10:15
Luxul nu ştie de criză: Cele mai scumpe hoteluri din lume au practicat anul trecut tarife record. Turişti ibogaţi au cheltuit masiv pentru acces la facilităţi de lux, iar tariful zilnic pentru o cameră premium a urcat la 1.245 de dolari pe noapte Ziarul Financiar
10:00
Europa vrea să redevină atractivă pentru listări: Băncile încep să promoveze masiv listările pe bursă în Europa, pentru a contracara dominaţia SUA Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Cumpără o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Dacă eşti şeful unei companii, mai bine chiar, cumpără o flotă de Dacia Sandero sau de Dacia Duster sau de Dacia Bigster. Serios acum, dacă Dacia pleacă din România, intrăm în faliment de ţară Ziarul Financiar
00:00
Principalul articol din FT: Cum a ajuns faimoasa dinastie de Rothschild să aibă legături cu Jeffery Epstein? Când grupul bancar Edmond de Rothschild a intrat în dificultate, Ariane de Rothschild, care era la conducerea băncii elveţiene, a apelat la Epstein: ”Mi-e teamă că nu voi fi la înălţimea funcţiei/ Nu este nimic ce mi-ai putea spune care să mă şocheze” Ziarul Financiar
7 februarie 2026
23:45
23:15
Banii pentru armament se dau ca pâinea caldă: Uniunea Europeană analizează noi pachete de finanţare, după ce programul iniţial de împrumuturi în valoare de 150 mld. euro a fost suprasubscris aproape imediat Ziarul Financiar
Ieri
19:30
”Finala românească” de la Cluj: Sorana Cârstea a câştigat Transylvania Open, după ce a învins-o pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. ”A fost cea mai frumoasă săptămână din viaţa mea” Ziarul Financiar
16:15
Aeroporturile din sud-estul Poloniei, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei Ziarul Financiar
15:30
Democraţia fără teren comun: de ce ne urlăm convingerile peste gard, fără să ne mai auzim Ziarul Financiar
12:30
Câştig rapid sau capital predictibil? Ce aleg investitorii care vor să intre în imobiliare VIDEO Ziarul Financiar
12:15
Indicele Dow Jones depăşeşte pentru prima dată pragul istoric de 50.000 de puncte, susţinut de revenirea acţiunilor industriale şi financiare, într-o piaţă americană aflată în al patrulea an de creştere Ziarul Financiar
12:15
Timp de ani de zile, Rusia s-a bazat pe migranţi din Asia Centrală pentru a acoperi lipsurile de pe piaţa muncii. După războiul din Ucraina, care a declanşat cea mai gravă criză a forţei de muncă din ultimele decenii, recrutorii se uită acum către India şi Sri Lanka pentru a acoperi cererea de oameni Ziarul Financiar
11:30
Un nou fenomen social îngrijorător: Insularizarea socială sau ce se întâmplă când nu mai auzi decât ce vrei să auzi VIDEO Ziarul Financiar
10:30
Iluzia perfectă sau strategie inteligentă ? Cine aşteaptă o criză imobiliară sperând să îşi ia apartament cu un discount major s-ar putea să aibă o surpriză VIDEO Ziarul Financiar
10:00
După 12 ore de reacţii extrem de dure, inclusiv din interiorul Partidului Republican, Donald Trump a şters vineri o postare pe care o distribuise pe Truth Social, care includea un meme în care Barack Obama şi Michelle Obama erau reprezentaţi ca maimuţe Ziarul Financiar
00:15
Familia Timofte din Cluj a ajuns la afaceri de 20,8 mil. euro în 2025 cu grupul de firme Transilvania Construcţii Ziarul Financiar
00:15
De unde vine creşterea aurului? Daniel Văduvă, Avangard Gold: 70% din cerere a venit de la băncile centrale, iar restul de pe piaţa de retail Ziarul Financiar
00:15
Brandul de produse de îngrijire Rituals a accelerat expansiunea în România: a deschis nouă magazine în 2025 şi continuă dezvoltarea Ziarul Financiar
6 februarie 2026
23:30
Finală românească la turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj: Sorina Cîrstea, faţă în faţă cu Emma Răducanu Ziarul Financiar
23:15
Jocurile Olimpice de Iarna de la Milano au început oficial în această seară. România va fi reprezentată în Italia de 29 de sportivi, care vor concura la opt discipline olimpice. Urmăriţi prezentarea echipei României. FOTO/ VIDEO Ziarul Financiar
23:00
22:15
Hyundai TUCSON: Când un SUV compact devine un produs matur, construit pentru realitatea mobilităţii moderne Ziarul Financiar
21:00
Pentru primele generaţii de corporatişti, anxietatea economică şi socială creşte din ce în ce mai mult: creşterile salariale pentru ei s-au cam terminat, promovările şi schimbările de job se reduc la zero, începe perioada de rebut profesional, iar viitorul devine din ce în ce mai complicat Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity care a câştigat 150.000 de euro la Innovation Labs 2024, s-a dizolvat după un an şi jumătate. Fondul Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia Ziarul Financiar
19:15
Îmi iubesc jobul, dar cum pot să supravieţuiesc/rezist vremurilor care vor veni? Ziarul Financiar
19:00
Preşedintele Concordia, Dan Şucu: „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României” Ziarul Financiar
18:30
Cum a închis bursa: BET marchează a treia zi consecutivă de scădere, dar termină săptămâna pe plus. BRD pierde 1,4% după rapoarte. OMV Petrom câştigă 1,3% Ziarul Financiar
18:15
Cris-Tim bugetează pentru 2026 venituri de 1,23 miliarde lei şi o EBITDA de 209 milioane lei Ziarul Financiar
18:15
Preşedintele Concordia, Dan Şucu: „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Este o criză pe care noi o resimţim” Ziarul Financiar
18:00
UiPath achiziţionează WorkFusion, un dezvoltator american de agenţi AI pentru combaterea criminalităţii financiare. WorkFusion a atras peste 400 de milioane de dolari de la investitori Ziarul Financiar
17:45
Piaţa industrială din România trece printr-o nouă transformare: ţara nu mai este percepută ca o destinaţie pentru producţie bazată pe costuri reduse cu forţa de muncă, ci ca un teritoriu capabil să găzduiască fabrici pentru bunuri cu valoare adăugată ridicată şi salarii mai mari Ziarul Financiar
17:45
Când graniţele dispar, unde se întâlnesc finanţele cu tehnologia? Ziarul Financiar
17:45
BREAKING Oferta de listare a Electroalfa s-a închis anticipat. Suprasubscrieri masive, cu cerere de aproape 60 de ori peste tranşa de retail, marcând una dintre cele mai rapide şi aglomerate operaţiuni de listare la Bucureşti Ziarul Financiar
17:45
Fericirea înseamnă bani? Cum poate un angajat fericit să aducă economii de sute de mii de euro într-o companie Ziarul Financiar
17:15
Cât costă un sejur în Maldive, una dintre cele mai luxoase destinaţii pentru vacanţele exotice. Cosmin Marinof, CEO al Dertour România: Pachetele turistice pentru Maldive pornesc de la 1.400 de euro de persoană/sejur Ziarul Financiar
17:15
Premierul Ilie Bolojan spune că vrea adoptarea simultană a pachetelor legate de reforma administrativă şi de relansare economică. „Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026” Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
