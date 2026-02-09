Dosare penale deschise de polițiștii brașoveni ieri, după întânirea cu 2 șoferi „afumați”
BizBrasov.ro, 9 februarie 2026 14:20
Dosare penale deschise de polițiștii brașoveni ieri, după întânirea cu 2 șoferi „afumați”. Ieri în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene – Brașov, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și control asupra traficului rutier, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada 13 Decembrie [...]
• • •
Acum 30 minute
14:40
Apar primele benzinării pe Centura Brașovului. Care este compania care investește în acest proiect # BizBrasov.ro
Apar primele benzinării pe Centura Brașovului. Care este compania care investește în acest proiect. Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în zone de interes din toată țara și pe drumuri de mare viteză, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Primele șase stații sunt [...]
14:40
De ce Poiana Brașov și Brașovul sunt combinația ideală pentru vacanțele în familie. Care sunt atracțiile pe care le poți vizita # BizBrasov.ro
Poiana Brașov rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri pentru familiile cu copii, mai ales în sezonul rece. Stațiunea oferă activități de iarnă ușor de gestionat, iar apropierea de municipiul Brașov aduce un avantaj esențial: diversitatea. Părinții pot alterna zilele active pe pârtie cu plimbări urbane, vizite culturale și activități de interior, fără drumuri lungi [...]
Acum o oră
14:20
Dosare penale deschise de polițiștii brașoveni ieri, după întânirea cu 2 șoferi „afumați” # BizBrasov.ro
Acum 2 ore
13:10
Un român a comandat 396 de pizze în 2025. Conform unei platforme de livrare în 22 de țări, suntem pe locul 2 în lume la numărul de comenzi pentru pizza # BizBrasov.ro
Un român a comandat 396 de pizze în 2025. Suntem pe locul 2 în lume la numărul de comenzi pentru pizza. România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul ţărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania, fiind, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est, relevă [...]
13:00
Consorțiul Cultural Corona anunță că am intrat în ultima săptămână în care puteți propune nominalizări prin completarea formularului disponibil online (consortiulcorona.ro), până la data de 15 februarie – https://forms.gle/qHmyiQgyV7PodEXA6 Pot fi propuse proiecte, persoane sau organizaţii cu activitate desfăşurată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, din toate ariile culturale relevante pentru Braşov. „Procesul de [...]
Acum 4 ore
12:40
Țeapa primită de la Asociația de Proprietari de locatarii unui bloc din Codlea, care au stat trei zile fără apă # BizBrasov.ro
Locatarii unui bloc din Codlea au stat trei zile fără apă, pentru că fosta conducere a asociaţiei de proprietari nu a plătit factura către Compania Apa. În bloc existau mai multe familii care nu au plătit întreţinerea, dar de suferit au avut şi cei care au achitat la timp facturile. De marţi, 3 februarie, oamenii [...]
12:30
Stomatologia de la Spitalul Județean Brașov s-ar putea deschide în această lună. Concursul pentru ocuparea posturilor de medici, finalizat # BizBrasov.ro
Conducerea instituţiei sanitare a finalizat concursul pentru cei patru medici stomatologi, necesari funcţionării cabinetului de urgență. Patru medici au fost admişi pe post la Stomatologie de urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean Braşov. Dacă procedurile administrative decurg fără întârzieri, activitatea ar urma să înceapă din jurul datei de 18 februarie. Braşovenii cu dureri dentare acute, infecţii [...]
12:30
Justiția face dreptate. Unul dintre directorii ANRE cu salariu de mii de euro, repus pe post și cu banii restituiți # BizBrasov.ro
Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat. Primul din cele circa 140 de procese intentate de angajații care aveau salariul mediu de 3.700 de euro și li s-a redus cu 30%. Chiar dacă este în primă instanță și ANRE va face apel, hotărârea este executorie. Directorul Florin Rădoi trebuie repus pe funcţia [...]
12:20
Ministerul Finanţelor a lansat a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung la până la 7% # BizBrasov.ro
Ministerul Finanţelor a lansat a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung la până la 7%. Ministerul Finanţelor lansează luni a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. Până pe [...]
12:20
Stomatologia de la Spitalul Județean Brașov s-ar putea deschide în această lună. Concursul pentru ocuparea posturilor de medici, în utima etapă # BizBrasov.ro
12:00
Centrul Muzical al Universității Transilvania din Brașov invită comunitatea academică la recitalul de pian susținut de Királyhalmi Gusztáv, organizat cu prilejul Zilei Universității Transilvania din Brașov, duminică, 1 martie 2026, ora 18:00, în Aula „Sergiu T. Chiriacescu”. „Concertul se înscrie în tradiția recitalurilor aniversare care, de-a lungul anilor, au devenit un reper constant al Stagiunii, [...]
11:40
Pentru părinți ocupați: consultații cardiologice pediatrice și în weekend. Spitalul Clinicco Brașov lansează „Sâmbetele Copiilor” – cardiologie pediatrică și în weekend # BizBrasov.ro
Între școală, teme, activități și programul de lucru, vizitele medicale ajung adesea pe ultimul loc. Tocmai de aceea, Spitalul Clinicco Brașov vine cu o veste care aduce liniște părinților: lansarea programului „Sâmbetele Copiilor”, dedicat sănătății inimii celor mici, desfășurat într-un interval care respectă timpul familiei. Expertiză de top, acum mai aproape Prin acest program, Brașovul [...]
11:00
Tiberiu Soare dirijează „Simfonia despărțirii”, la Filarmonica Brașov. Ce concerte propun organizatorii pentru această săptămână # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov propune săptămâna aceasta o succesiune de evenimente care traversează stiluri, epoci și emoții, de la lirismul romantic al lui Chopin, la eleganța clasică și simbolismul profund al lui Haydn, până la sonorități pop reimaginate. Marți, 10 februarie, publicul este invitat la un recital de pian susținut de Toma Popovici, dedicat în întregime universului [...]
Acum 6 ore
10:50
Statul român nu a renunţat la o idee mai veche, iar proiectul lansării unui brand propriu de apă minerală a revenit în actualitate. Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale, a anunţat că se pregăteşte marca naţională de apă minerală „Dacia”. Prima fabrică ar urma să se deschidă la Deva. „Sunt niște [...]
10:10
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h și temperaturi de -15°C # BizBrasov.ro
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h și temperaturi de -15°C. România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi care vor coborî până la -15°C, în următoarele două zile. Zone întinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat vor fi afectate de ninsoare, viscol și [...]
10:00
Război între Digi și Vodafone. Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz de poziție dominantă # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței investighează Digi pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă, cel puțin începând cu anul 2015. Compania este acuzată de Vodafone că vinde sub costuri serviciile de telefonie mobilă, au precizat pentru HotNews surse apropiate investigației. „Fără a avea cunoștințe că plângerea e făcută de Vodafone”, [...]
09:40
FOTO Un bărbat a murit ieri în Prăpăstiile Zărneștilor, după ce a căzut de pe un perete abrupt și a ajuns în albia pârâului din zonă # BizBrasov.ro
FOTO Un bărbat a murit ieri în Prăpăstiile Zărneștilor, după ce a căzut de pe un perete abrupt și a ajuns în albia pârâului din zonă. În cursul zilei de 8 februarie 2026, în jurul orei 15:00, Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost solicitat prin apel de urgență pentru a interveni într-un incident grav [...]
09:40
Trenul metropolitan Brașov avansează, dar „cu frână” de patrimoniu. Comisia Monumentelor cere studii suplimentare # BizBrasov.ro
Proiectul trenului metropolitan Brașov a ajuns în etapa obținerii avizului din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) Brașov, care a analizat documentația în ședința din luna ianuarie. Prima decizie a Comisiei vizează completarea dosarului cu studii suplimentare, menite să evalueze impactul investiției asupra patrimoniului istoric și arheologic. Potrivit deciziei CZMI, citată de Bună Ziua [...]
Acum 8 ore
08:20
Bariere verzi, parcări în subteran, dar și un loc de școală/grădiniță directivele pentru afaceristul care vrea să ridice blocuri pe platforma fabricii de camioane din Brașov # BizBrasov.ro
Încă din 2022, omul de afaceri Dorin Mateiu, unul dintre cei mai bogaţi şi discreţi români, care în toamna anului 2017 a vândut producătorii de mezeluri Elit şi Vericom gigantului american Smithfield Foods, și-a anunțat intenția de a construi un ansamblu rezidenţial pe un teren care, pe vremuri, a aparţinut Întreprinderii de Autocamioane Braşov Acesta [...]
Acum 12 ore
05:40
Peste 30.000 de lei pentru paza parcării de lângă viitoarea Polivalentă a Brașovului, timp de o lună # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o procedură de selecție de oferte pentru asigurarea serviciilor de pază la noua parcare de tip park & ride de lângă viitoarea Sală Polivalentă de la Stadionul Municipal. Contractul ar urma să se deruleze pe o perioadă de o singură lună, iar edilii sunt dispuși să achite firmei de pază pentru [...]
05:40
Peste 180 de brașoveni au făcut propuneri cu privire la modificarea regulilor pentru parcările de reședință. Propunerea Primăriei de „doi pe un loc”, pe timp de zi, cea mai contestată # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat în dezbatere, la începutul anului, un nou regulament pentru închirierea parcărilor de reședință, ale cărui prevederi sunt valabile din 2006, când a fost aprobat inițial. Ținând cont că nu au mai fost efectuate modificări la aceste regulament, și de situațiile constatate în ultima perioadă, edilii și-au propus să reglementeze situația locurilor de parcare în [...]
05:30
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș # BizBrasov.ro
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș. Gunoiul menajer din județul Brașov este depozitat, la acest moment, la celulele (gropile de gunoi) gestionate de operatorul de salubritate FinEco. Performanța slabă a [...]
05:30
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev # BizBrasov.ro
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev. După cum vă informa Biz Brașov (aici), un fost elev al Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal a reclamat în mod anonim, pe o platformă creată în acest scop în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, [...]
05:10
Scădere drastică a numărului de concedii medicale la Brașov, în a doua jumătate a anului trecut # BizBrasov.ro
Numărul concediilor medicale a scăzut drastic la nivelul judeţului Brașov, în a doua jumătate a anului 2025, conform datelor furnizate de reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov. Practic, au fost înregistrate cu 20.000 de concedii medicale mai puțin, față de prima jumătate a anului trecut. In perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie [...]
04:20
Problemele traiului la comun: Ce faci când apar infiltrații de la vecini? Drepturi și obligații # BizBrasov.ro
Infiltrațiile de la vecini sunt o realitate neplăcută a traiului la bloc, dar nu sunt o situație fără soluție. Legea oferă proprietarului afectat instrumentele necesare pentru a-și proteja locuința și pentru a-și recupera prejudiciile, atât timp cât situația este documentată corect și sunt urmați pașii legali. Cu ce probleme vine traiul la comun Traiul la [...]
Acum 24 ore
16:20
După antireclama făcută de clienți nemulțumiți, hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, lăudat de o artistă # BizBrasov.ro
Cântăreața Theo Rose a împărtășit fanilor experiența sa de la Poiana Brașov, acolo unde a susținut un concert în ciuda problemelor de sănătate. Artista a vorbit despre starea sa, dar și despre condițiile de cazare, lăudând serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Theo Rose a fost diagnosticată cu gripă de tip A, la fel ca [...]
15:40
Un antreprenor din domeniul construcțiilor, originar din Brașov, găsit mort în Italia # BizBrasov.ro
Trupul său a fost găsit, pe munte, în zona Giampereto din Sarnano. Descoperirea a fost făcută de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi” la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri, în apropierea unei cascade. Victima, Sergiu Cătălin Cosoiu, avea 46 de ani, și era antreprenor în domeniul construcțiilor. Originar din Brașov, [...]
15:10
Taxele pe energie sufocă economia. Ce ia Statul din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei lovesc de fapt în cei care muncesc # BizBrasov.ro
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de consum, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză privind impactul costurilor energetice asupra economiei, preluată de Agerpres. „Europa nu este săracă în oameni, tehnologie sau capital. Este însă, din ce în ce mai săracă [...]
Ieri
13:30
Cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru la 4 zile pe săptămână, fiindcă nu mai are comenzi # BizBrasov.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice. Își reduce programul de lucru la 4 zile/săptămână, de luni până joi inclusiv. Decizia conducerii a fost cauzată de scăderea comenzilor de la principalul beneficiar al firmei, holdingul Ikea, precum și [...]
13:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile Poliției Municipiului Brașov, au desfășurat, ieri, o acțiune amplă în municipiul Brașov, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice, precum și creșterea siguranței rutiere. Acțiunea a vizat diminuarea riscului de victimizare a populației, prevenirea infracționalității și identificarea persoanelor care încalcă prevederile [...]
12:30
Alcoolemii între 0,49 și 0,82 mg/l. Bilanțul unei zile de controale în trafic pe șoselele din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, în data de 7 februarie, acțiuni de verificare și control al traficului rutier, vizând depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice. Primul caz a fost înregistrat în [...]
11:40
Mașini chinezești cu echipamente germane produse de o companie care are un centru de cercetare la Brașov # BizBrasov.ro
Una dintre cele mai apreciate companii auto din China, Leapmotor, folosește componente auto produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive, pe toată gama sa vândută în Europa. „Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă de acțiune, frână de parcare electrică [...]
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, scrie Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub [...]
10:30
Flutură din mâini sau rămâi pe întuneric. Noua prevedere din „fișa postului” la o primărie, unde sistemul te consideră absent dacă nu miști și îți stinge lumina # BizBrasov.ro
Modernizarea pe fonduri europene a ajuns într-un punct neașteptat la Primăria Oradea: ca să demonstrezi că lucrezi, trebuie mai întâi să te miști. Dacă stai prea mult la birou, concentrat la calculator, sistemul „inteligent” te consideră… inexistent și îți stinge lumina. Sistemul de economisire a energiei instalat în clădirea Primăriei Oradea, aflată în plin proces de modernizare, [...]
10:10
Gardurile electrice împotriva urșilor, în așteptare din 2023. Când anticipează Ministerul Mediului că se va putea face decontul pentru acestea # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor și a prețurilor la care s-au făcut achizițiile. De asemenea, ea a vorbit despre urșii care intră repetat în orașe. Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV. [...]
10:10
VIDEO Cum arată Centura Comarnic la un stadiu al lucrărilor de peste 60%. Termenul de finalizare a fost din nou prelungit # BizBrasov.ro
Noi imagini cu lucrările la centura Comarnic au fost publicat pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe canalul SkyScraper a fost publicat un clip de 12 minute cu imagini filmate vineri, 06.02.2026, în jurul orei 09:00 Potrivit datelor din platforma Cestrin, stadiul actual fizic este de 62%, iar stadiu actual financiar 59%. La finalul [...]
10:00
7 februarie 2026
17:00
Câți bani îi rămân unei familii cu doi copii, după plata dărilor la Stat. Suportăm printre cele mai mari poveri fiscale din UE # BizBrasov.ro
Potrivit datelor îngrijorătoare Eurostat, românii lucrează jumătate de lună doar pentru taxele impuse de stat pe salarii şi alte venituri. Şi nu doar că avem printre cele mai mici salarii la nivel european, dar suportăm şi printre cele mai mari poveri fiscale cu taxele pe venituri, dintre statele UE. De exemplu, o familie de români [...]
16:00
Peste 2 milioane de persoane au apelat 112 cu rea-intenție în 2025. Numărul apelurilor nejustificate este totuși în scădere # BizBrasov.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis sâmbătă, 7 februarie, că în 2025 au fost înregistrate cele mai puține apeluri nejustificate de la lansarea numărului 112 în România, adică acum 22 de ani. Potrivit STS, anul trecut, doar 36,16% din totalul apelurilor (8.8 milioane) au fost nejustificate. „Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, [...]
15:20
Trei tinere au fost rănite, după ce mașina cu care veneau spre Brașov a derapat și a ajuns într-o râpă de pe marginea DN 1A # BizBrasov.ro
Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A. Potrivit oficialilor polițiștilor, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 158+800m al DN1A, în zona Măneciu, [...]
15:00
Din cauza timpului nefavorabil, nu se va putea schia pe nocturnă pe o pârtie din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, temperaturi ridicate și ploaie, precum și a consistenței stratului de zăpadă de pe pârtie, care este foarte moale, astăzi nu se va putea amenaja pârtia Lupului inferior. Astfel, aceasta nu va fi redeschisă în această după-amiază pe regim de nocturnă, anunță administratorii domeniului schiabil. Instalația de nocturnă de pe pârtia [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Fostul premier Adrian Năstase propune ca Brașovul să își schimbe numele în… Donald Trump. Care ar fi „ironia” # BizBrasov.ro
Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele. Năstase a plecat de la ideea că „e nevoie de soluții creative” [...]
13:30
VIDEO Zeci de șoferi sancționați ieri în Brașov pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Și aceștia din urmă au primit amenzi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, împreună cu efective ale Secțiilor 1–5 Poliție și cu sprijinul Serviciului Rutier Brașov, au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, având ca obiectiv principal depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor aflați în traversarea regulamentară a drumului public. Acțiunea [...]
12:40
De la „șpriț” între prieteni, la bătaie. Bărbatul agresiv a ajuns în arest pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 04.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un imobil din municipiul Brașov, ar avea loc un conflict între doi bărbați. Față de sesizarea primită, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate și au [...]
12:00
„Debarasatorii” care abandonau gunoiul prin Sânpetru nu au fost iertați. 15.000 de lei amendă, dar și obligați să plătească ridicarea mizeriei # BizBrasov.ro
Autoritățile din Sânpetru au fost anunțate pe data de 4 februarie cu privire la descărcarea unor deșeuri provenite din construcții la ghena de gunoi din zona Ecovilla. Poliția Locală a efectuat verificări și a identificat făptașii. Aceștia au fost sancționați cu amendă în valoare de 15.000 lei și obligați să plătească contravaloarea ridicării și eliminării [...]
11:20
Amenzi de 6,6 milioane de lei, aplicat în ultima săptămână de Protecția Consumatorilor, în peste 1.600 de magazine și localuri # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, informează instituția prin intermediul unui comunicat. În perioada 2-6 februarie comisarii de la Protecţia Consumatorilor au desfăşurat acţiuni de control la nivelul [...]
10:20
FOTO „Șatrele” și scandalagii din zonele Profi Gară și Avantgarden, „împrăștiați” de Poliția Locală. Adulți, dar și copii care consumau substanțe interzise, găsiți chiar în apropierea unei școli # BizBrasov.ro
În urma mai multor sesizări primite de la cetățeni, consilierul local Adrian Codreanu a participat, alături de autoritățile competente, la o serie de acțiuni desfășurate în mai multe zone din municipiul Brașov, vizând situații care implicau minori aflați în contexte de risc. Prima intervenție a avut loc în zona din proximitatea Gării Brașov, în apropierea [...]
09:50
Ultimele trenuri Alstom, rezervate pentru CFR Călători, recepționate. Noile rame circulă și pe rute spre Brașov # BizBrasov.ro
O echipă a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS12 și TS13. Acestea sunt ultimele trenuri din cele 12 din pachetul CSPL1, prevăzute pentru a fi predate CFR Călători. Reprezentanții ARF precizează că aceste vehicule feroviare sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în [...]
09:40
Pârtiile din Poiana Brașov continuă să fie nu doar cea mai bună variantă din România pentru schiul de agrement, ci și o destinație pentru competițiile de schi. Astfel, în acest weekend, Poiana Brașov va fi gazda unor concursuri mai multor competiții de schi alpin: Sâmbătă – Winter Corporate Games, se va desfășura pe pârtia Lupului [...]
6 februarie 2026
16:40
Cinci bărbați și două femei, arestați la Brașov pentru trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 7 persoane (cinci bărbați și două femei), cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism. „Cercetările au reliefat că, de [...]
