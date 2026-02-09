Bursă: Oferta Electroalfa se încheie la preţul maxim de 8,85 lei pe acţiune. Compania valorează acum aproape 1,7 mld. lei

15:30

Genezio, start-up-ul românesc fondat de Andrei Pitiş, a semnat un parteneriat strategic cu agenţia de data marketing Data Revolt pentru a integra datele de vizibilitate din platformele de inteligenţă artificială generativă cu instrumentele clasice de analytics şi strategie digitală. Mişcarea consolidează pivotul pe care Genezio l-a făcut în ultimii doi ani - de la o platformă serverless pentru dezvoltatori de software, cu care a pornit la drum în 2023, la o soluţie de monitorizare a modului în care brandurile sunt percepute şi recomandate de platforme AI precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity.