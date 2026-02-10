Fundația Medico-Militară „Regina Maria” Brașov cere ajutor de la populație. Spitalul Militar Brașov a rămas fără materiale sanitare destinate tratării pacienților / Acestea au ars în incendiul de la începutul săptămânii trecute
Acum 15 minute
09:40
S-a tăiat „ca-n codru” într-o arie protejată din județul Brașov. S-au dat amenzi de 30.000 de lei # BizBrasov.ro
Inspectorii Gărzii Forestiere au descoperit tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din județul Brașov. Au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei și a fost deschis un dosar penal. Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că Garda Forestieră a descoperit tăieri ilegale în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, un loc unde „regulile ar [...]
Acum 30 minute
09:30
O nouă „repriză” de zăpadă artificială pe pârtiile din Postăvaru. În aceste condiții, schiați cu precauție # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, se produce zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Kanzel, Ruia, Lupului superior, Doamnei, Drumul Roșu și Lupului Inferior. „În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile de producere [...]
Acum o oră
09:20
Fundația Medico-Militară „Regina Maria” Brașov cere ajutor de la populație. Spitalul Militar Brașov a rămas fără materiale sanitare destinate tratării pacienților / Acestea au ars în incendiul de la începutul săptămânii trecute # BizBrasov.ro
Fundația Medico-Militară „Regina Maria” Brașov cere ajutor de la populație. Spitalul Militar Brașov a rămas fără materiale sanitare destinate tratării pacienților / Acestea au ars în incendiul de la începutul săptămânii trecute. După cum vă informa Biz Brașov săptămâna trecută (aici), un container plin cu materiale medicale destinate tratării pacienților din Spitalul Clinic Militar de [...]
Acum 2 ore
08:40
AUR Brașov cheamă, joi, în fața Prefecturii, la proteste față de taxele și impozitele impuse de Guvernul Bolojan. „Un stat cu cetățeni zdrobiți de plăți și dări nu este unul puternic” # BizBrasov.ro
Organizația municipală AUR Brașov a anunțat că joi, 12 februarie, de la orele 17.00, va organiza un miting de protest față de majorarea dramatică a taxelor și impozitelor impusă de Guvernul Bolojan. Organizatorii se așteaptă ca la protest să participe toți brașovenii nemulțumiți de măsurile guvernamentale. „Puterea guvernamentală adoptă strategia de a muta mare parte [...]
Acum 4 ore
06:00
Compania brașoveană Iceberg Plus va gestiona investiții de 37 de milioane de euro în start-up-urile din vestul țării # BizBrasov.ro
O serie de startup-uri din regiunea Vest a României vor putea obține finanțări de capital de risc de câte 500.000-4 milioane euro, prin noul Fond de tip Venture Capital, lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, care a anunțat, luni, că a selectat consorțiul de management pentru acest instrument de investiții. După lansarea primului accelerator [...]
Acum 6 ore
05:50
Comisia de Circulație a avizat amenajarea unui nou sens giratoriu într-o intersecție problemă din cartierul Astra # BizBrasov.ro
De mai mulți ani, Primăria a luat în calcul amenajarea unor noi sensuri giratorii în intersecții aglomerate din cartierul Astra, în vederea fluidizării traficului. Proiectele de la Uranus cu B-dul Saturn sau cu strada Zorilor au rămas în stand-by, însă acum este luată în calcul amenajarea altei intersecții, destul de aglomerată, unde nu sunt nici [...]
05:40
Aviz favorabil pentru amenajarea unei zone de promenadă „cu râu” pe strada Castanilor # BizBrasov.ro
Anunțat înainte de 2020 și abandonat ulterior de fosta administrație, proiectul de amenajare a unei promenade pe strada Castanilor a fost reluat în toamna anului trecut de Primăria Brașov. Municipalitatea își propune acum să obțină o finanțare europeană pentru realizarea investiției, readucând în discuție una dintre ideile mai vechi de regenerare urbană din zona centrală [...]
05:30
Expertiză tehnică de 65.000 de lei pentru consolidarea unei porțiuni șubrezite dintr-un dig al Ghimbășelului, din comuna Cristian # BizBrasov.ro
În decembrie anul trecut, o porțiune dintre-un zid de sprijin al Ghimbășelului de pe raza comunei Cristian a cedat, astfel că s-au impus lucrări în regim de urgență, astfel încât să fie evitate degradări suplimentare. Recent, Primăria a semnat un contract în valoare de 65.000 de lei fără TVA cu o firmă de proiectare în [...]
05:10
Arheologii care au făcut în 2015 săpături la Biserica Neagră au descoperit dovezi că la Braşov a existat o comunitate cu câteva zeci de ani înainte de 1235, anul primei atestări documentare a oraşului. Cele mai importante descoperiri sunt două plăci funerare de la începutul secolului al XVIII-lea. Una dintre acestea a fost găsită chiar [...]
05:10
2026: Chirie sau credit imobiliar. „15 ani de chirie sunt o hemoragie financiară foarte consistentă” # BizBrasov.ro
2026: Chirie sau credit imobiliar. „15 ani de chirie sunt o hemoragie financiară foarte consistentă”. În ultimii șase ani, prețul mediu pe metru pătrat s-a dublat în Sibiu și Brașov, a crescut cu 93% în Cluj Napoca și cu peste 80% în Arad, Constanța, Craiova și Oradea. Prețul apartamentelor noi a crescut în România cu [...]
04:50
Alimente și băuturi pe care să le eviți dacă ai probleme cu glicemia. Pot interfera cu tratamentele pentru diabet și cresc riscul de efecte adverse # BizBrasov.ro
Alimente și băuturi pe care să le eviți dacă ai probleme cu glicemia. Pot interfera cu tratamentele pentru diabet și cresc riscul de efecte adverse. Alimentația joacă un rol esențial în controlul diabetului. În unele situații, însă, anumite alimente și băuturi pot influența nu doar glicemia, ci și modul în care acționează medicamentele, crescând riscul [...]
04:10
Revizia centralei termice într-un apartament închiriat ține de siguranța locatarilor și de buna funcționare a locuinței. Din perspectiva legii, numai o persoană este obligată să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință, iar în timp ce alta suportă cheltuielile de utilizare curentă. Însă, contractul de închiriere poate schimba această perspectivă. Ce să știi despre revizia [...]
Acum 24 ore
18:00
Mitul „Wi-fi-ului sigur”: DNSC avertizează că orice rețea publică este o ușă deschisă pentru atacatori # BizBrasov.ro
Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică demontează unul dintre cele mai periculoase mituri din mediul online: ideea că rețelele Wi-Fi publice sunt sigure, dacă nu introducem date bancare. Experții avertizează că, fără măsuri de protecție, întreaga activitate online poate fi interceptată de hackeri în timp real. Mit: „Rețelele publice Wi-Fi sunt sigure dacă nu introduc [...]
17:20
UE interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Când intră măsura în vigoare # BizBrasov.ro
Articolele de îmbrăcăminte, accesoriile de îmbrăcăminte şi încălţămintea nevândută de comercianți nu vor mai putea fi distruse, a informat luni Comisia Europeană. Prin promovarea reutilizării şi reciclării, aceste măsuri vor contribui la reducerea deşeurilor şi a daunelor aduse mediului şi la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi. Prin urmare, sectorul textil se poate îndrepta mai [...]
16:30
Tribunalul Bucureşti a respins definitiv, ca nefondată, contestaţia lui Georgescu C. în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Procesul pe fond poate începe # BizBrasov.ro
Tribunalul Bucureşti a respins definitiv luni, ca nefondată – în complet de divergenţă – contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale Georgescu C., în care acesta a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, se blocase vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza [...]
16:00
Vineri, 13 februarie 2026, de la ora 11.00, în Sala Operei, este programată repetiția generală cu public a spectacolului cu opereta „Voievodul țiganilor” de Johann Strauss-fiul, în care își dau concursul soliștii, orchestra, corul și baletul Operei Brașov. Pentru acest eveniment, nu mai sunt bilete disponibile! Sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 18.30, în [...]
15:00
Amenzi în valoare de 253.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Brașov, în ianuarie: Șapte persoane au fost depistate că munceau „la negru” # BizBrasov.ro
În urma controalelor efectuate în ianuarie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 252.500 lei, pentru neregulile constatate. „Inspectorii de muncă au realizat, în luna ianuarie, un număr de 158 controale, fiind depistate 7 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care un număr de 4 angajatori au fost sanctionați cu amenzi în [...]
14:40
Apar primele benzinării pe Centura Brașovului. Care este compania care investește în acest proiect # BizBrasov.ro
Apar primele benzinării pe Centura Brașovului. Care este compania care investește în acest proiect. Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în zone de interes din toată țara și pe drumuri de mare viteză, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Primele șase stații sunt [...]
14:40
De ce Poiana Brașov și Brașovul sunt combinația ideală pentru vacanțele în familie. Care sunt atracțiile pe care le poți vizita # BizBrasov.ro
Poiana Brașov rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri pentru familiile cu copii, mai ales în sezonul rece. Stațiunea oferă activități de iarnă ușor de gestionat, iar apropierea de municipiul Brașov aduce un avantaj esențial: diversitatea. Părinții pot alterna zilele active pe pârtie cu plimbări urbane, vizite culturale și activități de interior, fără drumuri lungi [...]
14:20
Dosare penale deschise de polițiștii brașoveni ieri, după întânirea cu 2 șoferi „afumați” # BizBrasov.ro
Dosare penale deschise de polițiștii brașoveni ieri, după întânirea cu 2 șoferi „afumați”. Ieri în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene – Brașov, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și control asupra traficului rutier, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada 13 Decembrie [...]
13:10
Un român a comandat 396 de pizze în 2025. Conform unei platforme de livrare în 22 de țări, suntem pe locul 2 în lume la numărul de comenzi pentru pizza # BizBrasov.ro
Un român a comandat 396 de pizze în 2025. Suntem pe locul 2 în lume la numărul de comenzi pentru pizza. România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul ţărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania, fiind, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est, relevă [...]
13:00
Consorțiul Cultural Corona anunță că am intrat în ultima săptămână în care puteți propune nominalizări prin completarea formularului disponibil online (consortiulcorona.ro), până la data de 15 februarie – https://forms.gle/qHmyiQgyV7PodEXA6 Pot fi propuse proiecte, persoane sau organizaţii cu activitate desfăşurată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, din toate ariile culturale relevante pentru Braşov. „Procesul de [...]
12:40
Țeapa primită de la Asociația de Proprietari de locatarii unui bloc din Codlea, care au stat trei zile fără apă # BizBrasov.ro
Locatarii unui bloc din Codlea au stat trei zile fără apă, pentru că fosta conducere a asociaţiei de proprietari nu a plătit factura către Compania Apa. În bloc existau mai multe familii care nu au plătit întreţinerea, dar de suferit au avut şi cei care au achitat la timp facturile. De marţi, 3 februarie, oamenii [...]
12:30
Stomatologia de la Spitalul Județean Brașov s-ar putea deschide în această lună. Concursul pentru ocuparea posturilor de medici, finalizat # BizBrasov.ro
Conducerea instituţiei sanitare a finalizat concursul pentru cei patru medici stomatologi, necesari funcţionării cabinetului de urgență. Patru medici au fost admişi pe post la Stomatologie de urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean Braşov. Dacă procedurile administrative decurg fără întârzieri, activitatea ar urma să înceapă din jurul datei de 18 februarie. Braşovenii cu dureri dentare acute, infecţii [...]
12:30
Justiția face dreptate. Unul dintre directorii ANRE cu salariu de mii de euro, repus pe post și cu banii restituiți # BizBrasov.ro
Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat. Primul din cele circa 140 de procese intentate de angajații care aveau salariul mediu de 3.700 de euro și li s-a redus cu 30%. Chiar dacă este în primă instanță și ANRE va face apel, hotărârea este executorie. Directorul Florin Rădoi trebuie repus pe funcţia [...]
12:20
Ministerul Finanţelor a lansat a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung la până la 7% # BizBrasov.ro
Ministerul Finanţelor a lansat a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung la până la 7%. Ministerul Finanţelor lansează luni a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. Până pe [...]
12:20
Stomatologia de la Spitalul Județean Brașov s-ar putea deschide în această lună. Concursul pentru ocuparea posturilor de medici, în utima etapă # BizBrasov.ro
Conducerea instituţiei sanitare a finalizat concursul pentru cei patru medici stomatologi, necesari funcţionării cabinetului de urgență. Patru medici au fost admişi pe post la Stomatologie de urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean Braşov. Dacă procedurile administrative decurg fără întârzieri, activitatea ar urma să înceapă din jurul datei de 18 februarie. Braşovenii cu dureri dentare acute, infecţii [...]
12:00
Centrul Muzical al Universității Transilvania din Brașov invită comunitatea academică la recitalul de pian susținut de Királyhalmi Gusztáv, organizat cu prilejul Zilei Universității Transilvania din Brașov, duminică, 1 martie 2026, ora 18:00, în Aula „Sergiu T. Chiriacescu”. „Concertul se înscrie în tradiția recitalurilor aniversare care, de-a lungul anilor, au devenit un reper constant al Stagiunii, [...]
11:40
Pentru părinți ocupați: consultații cardiologice pediatrice și în weekend. Spitalul Clinicco Brașov lansează „Sâmbetele Copiilor” – cardiologie pediatrică și în weekend # BizBrasov.ro
Între școală, teme, activități și programul de lucru, vizitele medicale ajung adesea pe ultimul loc. Tocmai de aceea, Spitalul Clinicco Brașov vine cu o veste care aduce liniște părinților: lansarea programului „Sâmbetele Copiilor”, dedicat sănătății inimii celor mici, desfășurat într-un interval care respectă timpul familiei. Expertiză de top, acum mai aproape Prin acest program, Brașovul [...]
11:00
Tiberiu Soare dirijează „Simfonia despărțirii”, la Filarmonica Brașov. Ce concerte propun organizatorii pentru această săptămână # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov propune săptămâna aceasta o succesiune de evenimente care traversează stiluri, epoci și emoții, de la lirismul romantic al lui Chopin, la eleganța clasică și simbolismul profund al lui Haydn, până la sonorități pop reimaginate. Marți, 10 februarie, publicul este invitat la un recital de pian susținut de Toma Popovici, dedicat în întregime universului [...]
10:50
Statul român nu a renunţat la o idee mai veche, iar proiectul lansării unui brand propriu de apă minerală a revenit în actualitate. Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale, a anunţat că se pregăteşte marca naţională de apă minerală „Dacia”. Prima fabrică ar urma să se deschidă la Deva. „Sunt niște [...]
10:10
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h și temperaturi de -15°C # BizBrasov.ro
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h și temperaturi de -15°C. România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi care vor coborî până la -15°C, în următoarele două zile. Zone întinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat vor fi afectate de ninsoare, viscol și [...]
10:00
Război între Digi și Vodafone. Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz de poziție dominantă # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței investighează Digi pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă, cel puțin începând cu anul 2015. Compania este acuzată de Vodafone că vinde sub costuri serviciile de telefonie mobilă, au precizat pentru HotNews surse apropiate investigației. „Fără a avea cunoștințe că plângerea e făcută de Vodafone”, [...]
Ieri
09:40
FOTO Un bărbat a murit ieri în Prăpăstiile Zărneștilor, după ce a căzut de pe un perete abrupt și a ajuns în albia pârâului din zonă # BizBrasov.ro
FOTO Un bărbat a murit ieri în Prăpăstiile Zărneștilor, după ce a căzut de pe un perete abrupt și a ajuns în albia pârâului din zonă. În cursul zilei de 8 februarie 2026, în jurul orei 15:00, Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost solicitat prin apel de urgență pentru a interveni într-un incident grav [...]
09:40
Trenul metropolitan Brașov avansează, dar „cu frână” de patrimoniu. Comisia Monumentelor cere studii suplimentare # BizBrasov.ro
Proiectul trenului metropolitan Brașov a ajuns în etapa obținerii avizului din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) Brașov, care a analizat documentația în ședința din luna ianuarie. Prima decizie a Comisiei vizează completarea dosarului cu studii suplimentare, menite să evalueze impactul investiției asupra patrimoniului istoric și arheologic. Potrivit deciziei CZMI, citată de Bună Ziua [...]
08:20
Bariere verzi, parcări în subteran, dar și un loc de școală/grădiniță directivele pentru afaceristul care vrea să ridice blocuri pe platforma fabricii de camioane din Brașov # BizBrasov.ro
Încă din 2022, omul de afaceri Dorin Mateiu, unul dintre cei mai bogaţi şi discreţi români, care în toamna anului 2017 a vândut producătorii de mezeluri Elit şi Vericom gigantului american Smithfield Foods, și-a anunțat intenția de a construi un ansamblu rezidenţial pe un teren care, pe vremuri, a aparţinut Întreprinderii de Autocamioane Braşov Acesta [...]
05:40
Peste 30.000 de lei pentru paza parcării de lângă viitoarea Polivalentă a Brașovului, timp de o lună # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o procedură de selecție de oferte pentru asigurarea serviciilor de pază la noua parcare de tip park & ride de lângă viitoarea Sală Polivalentă de la Stadionul Municipal. Contractul ar urma să se deruleze pe o perioadă de o singură lună, iar edilii sunt dispuși să achite firmei de pază pentru [...]
05:40
Peste 180 de brașoveni au făcut propuneri cu privire la modificarea regulilor pentru parcările de reședință. Propunerea Primăriei de „doi pe un loc”, pe timp de zi, cea mai contestată # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat în dezbatere, la începutul anului, un nou regulament pentru închirierea parcărilor de reședință, ale cărui prevederi sunt valabile din 2006, când a fost aprobat inițial. Ținând cont că nu au mai fost efectuate modificări la aceste regulament, și de situațiile constatate în ultima perioadă, edilii și-au propus să reglementeze situația locurilor de parcare în [...]
05:30
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș # BizBrasov.ro
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș. Gunoiul menajer din județul Brașov este depozitat, la acest moment, la celulele (gropile de gunoi) gestionate de operatorul de salubritate FinEco. Performanța slabă a [...]
05:30
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev # BizBrasov.ro
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev. După cum vă informa Biz Brașov (aici), un fost elev al Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal a reclamat în mod anonim, pe o platformă creată în acest scop în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, [...]
05:10
Scădere drastică a numărului de concedii medicale la Brașov, în a doua jumătate a anului trecut # BizBrasov.ro
Numărul concediilor medicale a scăzut drastic la nivelul judeţului Brașov, în a doua jumătate a anului 2025, conform datelor furnizate de reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov. Practic, au fost înregistrate cu 20.000 de concedii medicale mai puțin, față de prima jumătate a anului trecut. In perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie [...]
04:20
Problemele traiului la comun: Ce faci când apar infiltrații de la vecini? Drepturi și obligații # BizBrasov.ro
Infiltrațiile de la vecini sunt o realitate neplăcută a traiului la bloc, dar nu sunt o situație fără soluție. Legea oferă proprietarului afectat instrumentele necesare pentru a-și proteja locuința și pentru a-și recupera prejudiciile, atât timp cât situația este documentată corect și sunt urmați pașii legali. Cu ce probleme vine traiul la comun Traiul la [...]
8 februarie 2026
16:20
După antireclama făcută de clienți nemulțumiți, hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, lăudat de o artistă # BizBrasov.ro
Cântăreața Theo Rose a împărtășit fanilor experiența sa de la Poiana Brașov, acolo unde a susținut un concert în ciuda problemelor de sănătate. Artista a vorbit despre starea sa, dar și despre condițiile de cazare, lăudând serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Theo Rose a fost diagnosticată cu gripă de tip A, la fel ca [...]
15:40
Un antreprenor din domeniul construcțiilor, originar din Brașov, găsit mort în Italia # BizBrasov.ro
Trupul său a fost găsit, pe munte, în zona Giampereto din Sarnano. Descoperirea a fost făcută de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi” la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri, în apropierea unei cascade. Victima, Sergiu Cătălin Cosoiu, avea 46 de ani, și era antreprenor în domeniul construcțiilor. Originar din Brașov, [...]
15:10
Taxele pe energie sufocă economia. Ce ia Statul din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei lovesc de fapt în cei care muncesc # BizBrasov.ro
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de consum, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză privind impactul costurilor energetice asupra economiei, preluată de Agerpres. „Europa nu este săracă în oameni, tehnologie sau capital. Este însă, din ce în ce mai săracă [...]
13:30
Cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru la 4 zile pe săptămână, fiindcă nu mai are comenzi # BizBrasov.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice. Își reduce programul de lucru la 4 zile/săptămână, de luni până joi inclusiv. Decizia conducerii a fost cauzată de scăderea comenzilor de la principalul beneficiar al firmei, holdingul Ikea, precum și [...]
13:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile Poliției Municipiului Brașov, au desfășurat, ieri, o acțiune amplă în municipiul Brașov, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice, precum și creșterea siguranței rutiere. Acțiunea a vizat diminuarea riscului de victimizare a populației, prevenirea infracționalității și identificarea persoanelor care încalcă prevederile [...]
12:30
Alcoolemii între 0,49 și 0,82 mg/l. Bilanțul unei zile de controale în trafic pe șoselele din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, în data de 7 februarie, acțiuni de verificare și control al traficului rutier, vizând depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice. Primul caz a fost înregistrat în [...]
11:40
Mașini chinezești cu echipamente germane produse de o companie care are un centru de cercetare la Brașov # BizBrasov.ro
Una dintre cele mai apreciate companii auto din China, Leapmotor, folosește componente auto produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive, pe toată gama sa vândută în Europa. „Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă de acțiune, frână de parcare electrică [...]
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, scrie Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub [...]
