Revizia la centrală: Cine o plătește? Chiriașul sau proprietarul?

15:20

Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A. Potrivit oficialilor polițiștilor, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 158+800m al DN1A, în zona Măneciu, [...]