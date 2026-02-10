Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..”

12:10

Gigi Becali a explicat de ce nu a reuşit să mai aducă un atacant la FCSB, în ultimele momente ale perioadei de transferuri. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că ajunsese la o înţelegere cu impresarii cu atacantului care ar fi trebuit să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous. Lucrurile s-au împotmolit în momentul în care impresarii […] "Suntem cioflingari?" Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: "Du-te, bă!"