Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat”
Antena Sport, 10 februarie 2026 22:50
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul român s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul meciului din Gruia. Rapid avea nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au încheiat însă grupa pe locul trei, FC Argeș […] The post Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
23:10
Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia # Antena Sport
Rapidul a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă avea nevoie de victorie pentru a urca peste ardeleni în clasament. După fluierul final, unii dintre jucătorii giuleștenilor au fost afectați […] The post Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
22:50
Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..” # Antena Sport
Cristiano Bergodi riscă o suspendare uriașă după gestul incredibil făcut la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj, din Liga 1. Antrenorul „șepcilor roșii” a reacționat incredibil după fluierul final și a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, care i-ar fi adresat injurii. La câteva zile de la acele momente, Iuliu Mureșan a avut un […] The post Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..” appeared first on Antena Sport.
22:50
Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul român s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul meciului din Gruia. Rapid avea nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au încheiat însă grupa pe locul trei, FC Argeș […] The post Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
22:40
Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Unde se vaccinează oile arată mai bine” # Antena Sport
Alexandru Pașcanu a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Fundașul a transmis că giuleștenii au ratat un obiectiv, în acest sezon. Alexandru Pașcanu a marcat golul egalizator pentru Rapid în Gruia, în minutul 88. Giuleștenii au forțat golul de 2-1 până la final, însă în cele din urmă […] The post Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Unde se vaccinează oile arată mai bine” appeared first on Antena Sport.
22:40
Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie” # Antena Sport
CFR Cluj s-a calificat marți în faza sferturilor Cupei României, după remiza din Gruia cu Rapid București, scor 1-1. Formația antrenată de Daniel Pancu a trecut mai departe de pe locul doi în grupă, după FC Argeș. La flash-interviu, tehnicianul ardelenilor a vorbit puțin despre joc, după care a reluat subiectul scandalului de la partida […] The post Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie” appeared first on Antena Sport.
22:30
Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva” # Antena Sport
CFR Cluj și FC Argeș sunt primele echipe care au obținut „biletele” pentru sferturile Cupei României, după rezultatele înregistrate marți seară. Ardelenii au remizat pe teren propriu cu Rapid, în timp ce formația antrenată de Bogdan Andone s-a impus cu Dumbrăvița, scor 2-1. Este primul obiectiv important pe care Costel Gâlcă îl ratează de când […] The post Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva” appeared first on Antena Sport.
22:30
„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat” # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din ultima etapă a grupei. Antrenorul s-a plâns de starea gazonului din Gruia. Gâlcă a mai declarat că Rapid a ratat un obiectiv important în acest sezon. Giuleștenii își doreau să cucerească trofeul […] The post „Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:00
Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, după ce a fost înjurat ca la uşa cortului de atacantul feroviarilor. Antrenorul italian îşi aşteaptă acum pedeapsa, una care poate fi de maximum un an de suspendare, în funcţie de cum vor fi interpretate incidentele de […] The post Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: “Mă aştept la asta” appeared first on Antena Sport.
22:00
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș. # Antena Sport
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate cel mai tari meci al zilei de marți din grupele Cupei României. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a deschis scorul prin Korenica, însă a fost egalată de Pașcani. Giuleștenii au fost eliminați din competiție. Tot marți, FC Argeș și Petrolul au câștigat meciurile cu Dumbrăvița, respectiv Sănătatea […] The post CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș. appeared first on Antena Sport.
21:40
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari” # Antena Sport
Meciul dintre CFR și Universitatea Cluj a fost unul „încins”, atât pe teren, cât și în tribune. Suporterii ambelor formații au făcut un adevărat spectacol pirotehnic, dar sancțiunile au fost pe măsură. Jandarmeria a aplicat amenzi de peste 7.000 de euro ambelor cluburi, iar suporterii celor de la CFR au luat o decizie impresionantă, având […] The post Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari” appeared first on Antena Sport.
21:20
George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă # Antena Sport
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39. Buta a avut o prestaţie bună, a ratat o singură ţintă, chiar la prima tragere, din poziţia culcat, reuşind ulterior să fie precis în celelalte […] The post George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:10
Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter # Antena Sport
Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino. Întâlnirea de sâmbătă de pe San Siro va reaprinde rivalitatea aprigă dintre cele două echipe. Nerazzurri sunt în mare formă bună şi se află în fruntea clasamentului, deşi la ultimele partide […] The post Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională appeared first on Antena Sport.
20:50
Tottenham Hotspur primește pe teren propriu vizita celor de la Newcastle United, în etapa cu numărul 26 din Premier League. Partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Thomas Frank mizează din nou în primul 11 pe românul Radu Drăgușin, având indisponibilități importante în compartimentul defensiv al echipei sale. […] The post Tottenham – Newcastle LIVE SCORE (21:30). Radu Drăgușin este iarăși titular appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi se scuză și acuză appeared first on Antena Sport.
20:30
Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” # Antena Sport
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu replica, după criticile aduse campaniei de transferuri de la Dinamo, din această iarnă. Președintele „câinilor” a declarat că despre mutările realizate la echipa lui Zeljko Kopic se vorbește cel mai mult, însă a subliniat că nici celelalte formații din Liga 1 nu au efectuat transferuri spectaculoase. Nicolescu […] The post Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” appeared first on Antena Sport.
20:30
Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo # Antena Sport
Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu va rămâne nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final și a fost criticat chiar și de către un oficial al grupării alb-albastre. „Perla” lui Mihai Rotaru ar putea fi suspendat de Comisia de […] The post Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:20
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa # Antena Sport
Chiar dacă mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2027, Mohamed Salah este ca și plecat de la gruparea de pe Anfield. Interesul din Arabia Saudită este unul uriaș pentru legenda „cormoranilor”, care poate schimba echipa chiar la finalul acestui sezon. Al-Ittihad este în căutarea unui nou lider după despărțirea de Karim Benzema, […] The post Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa appeared first on Antena Sport.
19:40
Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo # Antena Sport
Derby-ul etapei a 28-a din Liga 1, Rapid – Dinamo, se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională, după modificările anunțate de LPF. Inițial, meciul fusese programat pe 22 februarie, duminică, la o zi după meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. În acest context, derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu s-ar […] The post Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:30
Finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj a adus imagini reprobabile pentru fotbalul românesc, după un meleu care i-a avut în prim-plan pe Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Tehnicianul „șepcilor roșii” a avut o reacție deplasată după ce fotbalistul de la CFR Cluj i-ar fi adresat injurii, iar ambii riscă pedepse uriașe din partea Comisiei […] The post LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:50
„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit toate detaliile înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Joi, campioana se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar trei zile mai târziu, cele două rivale se vor înfrunta și în campionat, ambele partide urmând să se dispute în Bănie. Mihai Stoica a recunoscut că deși suporterii […] The post „Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
18:40
Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni de două ori în interval de trei zile, cele două formații fiind parte din aceeași grupă în Cupa României. În campionatul intern, gruparea roș-albastră are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, în timp ce oltenii sunt primii în clasament. Sorin Cârțu a vorbit despre cele două partide […] The post Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” appeared first on Antena Sport.
18:30
Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a oferit o nouă replică, după atacul lui Daniel Pancu, în urma scandalului uriaș creat la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian s-a declarat deranjat de cele afirmate de tehnicianul rivalei din Ardeal. Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au oferit scene incredibile după meci, antrenorul acuzându-l pe jucătorul advers de faptul că i-a […] The post Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” appeared first on Antena Sport.
18:00
Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” # Antena Sport
Dinamo București și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Oltenii și-au păstrat poziția de lider în clasament, după ce Assad Al Hamlawi a egalat cu o lovitură de cap. Ștefan Baiaram a avut un episod aprins după fluierul final cu un […] The post Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” appeared first on Antena Sport.
17:50
Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” # Antena Sport
Cristi Borcea a dezvăluit ce țeapă uriașă a încasat. Fostul șef de la Dinamo a pierdut o sumă uriașă, de șase milioane de euro, după o afacere imobiliară în Dubai. Borcea a povestit cum a fost convins de un antreprenor român să cumpere nu mai puțin de patru apartamente de lux în Dubai, în valoare […] The post Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” appeared first on Antena Sport.
17:40
Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” # Antena Sport
Steaua București continuă campania de transferuri pentru partea a doua a campionatului. După ce i-a semnat pe spaniolul Nacho Bonet și pe Robert Popescu, împrumutat de la FC Argeș, „militarii” se pregătesc să-l înregimenteze pe maghiarul András Huszti. Huszti a fost testat în amicalul de sâmbătă cu CSM Alexandria, scor 6-2, iar Daniel Oprița a […] The post Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” appeared first on Antena Sport.
17:30
Real Madrid va trece printr-o reconstrucție la vară, atunci când Florentino Perez și-a propus să renunțe la mai mulți jucători importanți din istoria clubului „blanco”. Unul dintre aceștia este Dani Carvajal, fotbalist care a cucerit nu mai puțin de 26 de trofee alături de gruparea din capitala Spaniei. Contractul acestuia expiră pe 30 iunie. Dani […] The post A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon appeared first on Antena Sport.
17:20
Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a dezvăluit ce mesaj a primit de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, din runda trecută de Liga 1. Antrenorul „Șepcilor roșii” s-a enervat când mijlocașul advers a adresat injurii către banca sa, în special către Dan Nistor. După meci, a fost o încăierare generală […] The post Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update 1. Miracolul Mihai Popescu Gigi Becali a anunţat că e posibil să îi prelungească contractul lui Mihai Popescu după recuperarea miraculoasă a fundaşului: “Doctorul a spus că nu există aşa ceva în medicină”, a declarat patronul FCSB-ului. 2. Baiaram scapă de amendă […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie appeared first on Antena Sport.
17:00
CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga # Antena Sport
CFR Cluj are o formă fantastică de la venirea lui Daniel Pancu și este pe punctul de a obține o calificare nesperată în play-off. Mai mult decât atât, gruparea ardeleană joacă pentru prezența în sferturile Cupei României. După ce a vândut cei mai importanți jucători, Neluțu Varga a mai primit o ofertă în valoare de […] The post CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga appeared first on Antena Sport.
16:50
Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus” # Antena Sport
Matei Todoran, tânărul de 18 ani care a ajuns până în faza optimilor de finală de la Australian Open 2026, în competiţia destinată juniorilor, are planuri mari. El a fost eliminat de Kai Thompson din Hong Kong, cel care s-a imus cu 7-6(11), 6-3, la capătul unui meci echilibrat, dar turneul de la Antipozi i-a […] The post Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus” appeared first on Antena Sport.
16:40
Sunt 44 de zile până la semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, dintre Turcia și România. Suporterii tricolori au avut nevoie de câteva secunde pentru a epuiza biletele puse la dispoziție de FRF, iar în Turcia sunt, de asemenea, mișcări de trupe. Vincenzo Montella pregătește deja duelul de la Istanbul contra selecționatei pregătite de […] The post Vincenzo Montella, decizie importantă cu 44 de zile înaintea barajului cu România appeared first on Antena Sport.
16:40
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată # Antena Sport
Adrian Mititelu i-a dat o mână de ajutor lui Gigi Becali, înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova din această săptămână, din Cupa României și Liga 1. Patronul de la FCU Craiova le-a permis campionilor să se antreneze pe baza sa din Bănie. Gigi Becali a fost cel care a dezvăluit că a apelat la Adrian […] The post Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată appeared first on Antena Sport.
16:20
Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs # Antena Sport
Dinamo București și Universitatea Craiova au remizat în epilogul etapei cu numărul 26 din Liga 1, însă incidente reprobabile au avut loc după fluierul final. Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”, iar Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect aruncat de către un alt fan al alb-roșilor. Cristi Balaj a comentat […] The post Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
16:20
Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic: „Inteligență. Trebuie să te gândești la toate” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic (25 de ani). Mijlocașul a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt, în această iarnă, până la finalul sezonului. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele, înainte să ia decizia de a-l ceda pe jucătorul pentru care a plătit suma de aproape un milion […] The post Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic: „Inteligență. Trebuie să te gândești la toate” appeared first on Antena Sport.
15:50
Ce scria presa străină după România – Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce # Antena Sport
Pe 26 iunie 1998, la Saint-Denis, România surprindea o lume întreagă. Deja calificați în optimile Mondialului francez, după victoriile cu Columbia (1-0) și Anglia (2-1), „tricolorii” apăreau la meciul cu Tunisia cu părul vopsit blond. Toți, cu o excepție: Bogdan Stelea, care era ras în cap! Ideea vopsitului nu a fost una spontană, ci a […] The post Ce scria presa străină după România – Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce appeared first on Antena Sport.
15:40
Rapid și-a cedat jucătorul adus pe un milion de euro acum doi ani. Transfer în ultima zi de mercato # Antena Sport
Rapid a fost extrem de activă în această perioadă de mercato și a s-a mișcat atât la capitolul “veniri”, cât și “plecări”. În ultima zi de mercato, giuleștenii au cedat al șaptelea jucător din această iarnă și l-au trimis sub formă de împrumut pe Timotej Jambor la Slask Wroclaw, formație din eșalonul secund din Polonia. […] The post Rapid și-a cedat jucătorul adus pe un milion de euro acum doi ani. Transfer în ultima zi de mercato appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui […] The post Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial” appeared first on Antena Sport.
14:50
Ratarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală # Antena Sport
The post Ratarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală appeared first on Antena Sport.
14:10
S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată # Antena Sport
Vietnamul urmează să devină peste câțiva ani casa celui mai mare stadion de fotbal din lume. Recent, în țara din Asia au început lucrările pentru arena care urmează să aibă o capacitate de 135.000 de locuri. Recordul pentru cel mai mare stadion din lume aparține momentan unei arene din India, însă această bornă urmează să […] The post S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată appeared first on Antena Sport.
13:40
Ofri Arad, noul jucător de la FCSB, a fost trecut pe lista LPF şi poate evolua pentru campioana României în Liga 1. Israelianul a ajuns la FCSB pe 20 ianuarie, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Kairat Almaty, echipă cu care a evoluat în acest sezon în UEFA Champions League. […] The post OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF appeared first on Antena Sport.
13:30
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” # Antena Sport
Universitatea Craiova a venit cu o primă reacție după scandalul în care a fost implicat Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Dinamo. Prin vocea lui Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului, oltenii au anunțat că vor purta o discuție cu vedeta lui Filipe Coelho, dar că nu se pune problema unei amenzi. Dinamo și Universitatea […] The post Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” appeared first on Antena Sport.
13:00
Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă” # Antena Sport
Dublu campion mondial Fernando Alonso a declarat luni, în Arabia Saudită, unde a fost lansat noul monopost Aston Martin, că intenţionează să se bucure de fiecare secundă a sezonului 2026 de Formula 1, dar nu s-a decis dacă acesta va fi ultimul din cariera sa, scrie Reuters. Într-o declaraţie acordată Reuters TV, înainte de testele […] The post Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă” appeared first on Antena Sport.
13:00
CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi # Antena Sport
Cupa României urmeză să își dispute zilele acestea meciurile din ultima etapă a fazei grupelor, iar capul de afiș de marți este în mod cert duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid. Pentru a se califica în fazele eliminatorii, jucătorii lui Costel Gâlcă trebuie neapărat să obțină victoria. Toate partidele de marți din Cupa […] The post CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi appeared first on Antena Sport.
12:10
“Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!” # Antena Sport
Gigi Becali a explicat de ce nu a reuşit să mai aducă un atacant la FCSB, în ultimele momente ale perioadei de transferuri. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că ajunsese la o înţelegere cu impresarii cu atacantului care ar fi trebuit să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous. Lucrurile s-au împotmolit în momentul în care impresarii […] The post “Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!” appeared first on Antena Sport.
12:10
Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi # Antena Sport
Stephen Curry, coordonatorul de joc al lui Golden State Warriors, a declarat forfait pentru All-Star Game, partidă programată pe 14 februarie la arena Intuit Dome din Los Angeles, informează Reuters. Retragerea lui Stephen Curry a fost confirmată de antrenorul lui Warriors, Steve Kerr, cu ocazia meciului câştigat luni seara în faţa formaţiei Memphis Grizzlies (114-113). […] The post Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi appeared first on Antena Sport.
12:00
Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026 # Antena Sport
FOMO – The Festival Of Modern Owners, festivalul dedicat antreprenorilor, creativilor și freelancerilor revine în 2026 cu a doua ediție, care va avea loc în București, în perioada 20–24 mai 2026. După succesul primei ediții, FOMO își consolidează poziția ca un reper regional pentru antreprenoriatul contemporan, propunând un format care depășește iar granițele unei conferințe […] The post Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026 appeared first on Antena Sport.
11:50
Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre starea medicală a lui Mihai Popescu, fundașul accidentat la ligamentele încrucișate din luna octombrie, de la partida dintre România și Austria. După ce Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB îi va prelungi contractul jucătorului de 32 de ani, patronul roș-albaștrilor a confirmat și el […] The post Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de remiza dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, partidă care s-a încheiat 1-1. Chiar dacă nu se află încă pe loc de play-off, Becali se gândeşte în continuare la câştigarea campionatului. Pentru FCSB urmează o dublă pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, în Cupa României şi […] The post Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.