Elevii din Capitală intră în vacanță vineri. La școală se vor întoarce după o săptămână

19:40

Amenzi de peste 10.000 de lei au fost date, zilele acestea, bucureștenilor din Sectorul 3 care nu strâng mizeria după câinii lor, conform unui comunicat făcut de Primăria Sectorului 3. Celor care au animale de companie li se amintește că sunt obligați să curețe după ele și să le țină în lesă. În cazul în […] The post Sector 3 | Amenzi de peste 10.000 de lei pentru cei care nu strâng după câinii lor appeared first on Buletin de București.