Sector 6 | Un bloc din zona Favorit va fi reabilitat cu fonduri europene, prin proiectul Favorit+

Noul sediu al spitalului special al Ministerului de Interne se construiește în nordul Capitalul și va costa, când va fi gata, peste 2 miliarde de lei. Firma care se ocupă de construcția campusului medical a prezentat fotografii cu stadiul șantierului. Noul sediul al Spitalului de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota" trebuia să fie inițial […]