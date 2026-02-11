Fii între primii 100 de susținători ai Buletin de București în 2026. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și noi îți oferim la schimb cea mai bună echipă de jurnaliști „gardieni” ai banului public
Jurnalismul de calitate costă. Dar liniștea din administrația publică vine cu un preț și mai mare. Nota de plată o achităm, în timp, noi toți. Redacția Buletin de București, publicație editată de Asociația Funky Citizens, a urmărit, în 2025, cum se cheltuie banii publici în Capitală și în Ilfov și a livrat în medie 14
Cum citeau bucureștenii înainte de era digitală. Bibliobuzul, „biblioteca pe roți” care ajungea în toate cartierele Capitalei # Buletin de București
Cum citeau bucureștenii în trecut, înainte de era digitală? Cu decenii în urmă, înainte ca lectura să fie „la un click distanță", exista o bibliotecă pe roți numită „Bibliobuzul". În perioada anilor 70′-80′, aceasta facilita accesul la cărți în cartierele mărginașe ale orașelor și în zonele în care nu erau biblioteci în apropiere. Bibliobuzul era
ANPC | Siguranță la cumpărături, de Valentine’s Day și Dragobete. Recomandări pentru zilele de sărbătoare # Buletin de București
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă, în luna iubirii, ca și cumpărătorii dar și comercianții să aibă grijă la ce produse scot pe piață, dar și la ce achiziționează, de Valentine's Day și Dragobete. ANPC atrage atenția, în special, asupra câtorva produse. La achiziționarea ciocolatei, de exemplu, cumpărătorii trebuie să aibă în vedere următoarele: Recomandări
Sector 6 | Un bloc din zona Favorit va fi reabilitat cu fonduri europene, prin proiectul Favorit+ # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a lansat Favorit+, un proiect de regenerare urbană selectat anul trecut de UE, pentru finanțare, în cadrul programului European Urban Initiative. Un bloc din zona Favorit va fi reabilitat printr-o metodă verde, a anunțat administrația locală într-un comunicat. În cadrul programului, au fost depuse 110 proiecte și au fost selectate 20, din
Pădurea Băneasa | Drumul „super-locuitorilor“ din Greenfield ar urma să fie reîmpădurit. Ministerul Mediului a constatat nereguli grave și cere inclusiv recuperarea unui prejudiciu # Buletin de București
Ministerul Mediului a publicat concluziile raportului Corpului de Control cu privire la accesul auto prin Pădurea Băneasa. Documentul demolează baza legală a facilităților de acces obținute de dezvoltatorii și rezidenții cartierului Greenfield. Verificările au scos la iveală că Direcția Silvică Ilfov a decontat lucrări și a permis accesul pe un tronson de drum care nu
Jay Gatsby îi invită pe bucureșteni, din nou, la cea mai spectaculoasă petrecere. Marele Gatsby, spectacolul de teatru imersiv, se joacă, la Palatul Bragadiru, pe 13 martie 2026, de la ora 19:30. Marele Gatsby, povestea anilor '20, este, de această dată, o contopire între teatru și realitate. Spectatorii vor fi transportați într-o experiență teatrală imersivă,
Vivaldi Rocks, ediție specială cu Orchestra Simfonică București, la Sala Palatului # Buletin de București
Pe 2 aprilie 2026, de la ora 19:30, Sala Palatului devine scena unde Orchestra Simfonică București readuce, la Bucuresti, un eveniment special: Vivaldi Rocks. Este o ediție specială, care pornește turneul european limitat la doar cinci orașe: București, Cluj, Chișinău, Sofia și Belgrad. Orchestra Simfonică București revine la Bucuresti, cu varianta extinsă, a spectacolului Vivaldi
Aparatură de ultima generație, în noua secție de radioterapie oncologică a Spitalului Universitar. Costurile proiectului s-au ridicat la peste 15 milioane de euro # Buletin de București
Noua secție de radioterapie oncologică a Spitalului Universitar, parte a proiectului „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică", este gata. Investiția totală s-a ridicat la 77 de milioane de lei, echivalentul a peste 15 milioane de euro, bani de la Banca Mondială. Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață
Ilfov | Investiție de peste 294 milioane lei în sistemele de ape pluviale din patru localități # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov a semnat marți, 10 februarie, contractele de proiectare și execuție pentru a moderniza sistemele de ape pluviale în patru localități, potrivit unui comunicat. Lucrările vizează o parte din UAT-urile cuprinse în obiectivul de investiții ,,Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din
Sector 1 | Baza sportivă a clubului Rapid se reface cu 10 milioane de euro. Acord între Ministerul Transporturilor și primărie # Buletin de București
Investiții de 50 de milioane de lei, respectiv, 10 milioane de euro, în baza sportiva a clubului Rapid. Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei, situate pe Bd. Bucureștii Noi. Finanțarea lucrărilor va veni, treptat, din bugetul Primăriei Sectorului
Elevii din Capitală intră în vacanță vineri. La școală se vor întoarce după o săptămână # Buletin de București
Elevii din Capitală intră în vacanță vineri, potrivit calendarului prezentat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). La școală se vor întoarce după o săptămână de pauză, pe data de 23 februarie, pentru continuarea cursurilor în modulul 4. După întoarcerea din vacanță, elevii vor merge la cursuri timp de șase săptămâni, după care vor lua
Primăria Capitalei datorează peste 10 milioane de lei mamelor. Stimulentul pentru nou-născuți nu a mai fost plătit din octombrie | Context # Buletin de București
Mamele din București care nasc primesc un ajutor în valoare de 2.500 de lei de la Primăria Capitalei. Plățile pentru stimulentul pentru nou-născuți s-au oprit în octombrie anul trecut, din cauza faptului că nu mai există fonduri. 4041 de mămici care și-au depus dosarele în perioada septembrie-decembrie pentru a obține stimulentul financiar pentru nou-născuți nu
Sector 3 | Amenzi de peste 10.000 de lei pentru cei care nu strâng după câinii lor # Buletin de București
Amenzi de peste 10.000 de lei au fost date, zilele acestea, bucureștenilor din Sectorul 3 care nu strâng mizeria după câinii lor, conform unui comunicat făcut de Primăria Sectorului 3. Celor care au animale de companie li se amintește că sunt obligați să curețe după ele și să le țină în lesă. În cazul în
Cine taie copacii de pe Bulevardul Basarabia și de ce. Explicațiile Primăriei Sectorului 2 # Buletin de București
Mai mulți dintre copacii de pe Bulevardul Basarabia au fost tăiați în ultimele zile, iar acest lucru care a stârnit reacții în rândul locuitorilor din zonă și un schimb de acuzații în spațiul public. Primarul Rareș Hopincă a explicat, pentru Buletin de București, că lucrările sunt făcute de Primăria Capitalei, pentru a deschide un șantier
REPORTAJ | Ministrul Culturii a protestat împotriva lui însuși în fața TNB. Cu succes # Buletin de București
Actorii au protestat marți, în fața Teatrului Național (TNB), la ora 14:30, împotriva unei „circulare" date de Ministerul Culturii, care i-ar fi obligat să lucreze zilnic opt ore și să întocmească „rapoarte". La 15:00, protestul avea o pancartă în plus, ținută chiar de ministrul Culturii. Demeter András István a luat o pancartă cu un mesaj
Clotild Armand a câștigat procesul cu Romprest. Compania de salubritate îi cerea daune de 500.000 de euro # Buletin de București
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, a anunțat marți că a câștigat astăzi definitiv procesul intentat de operatorul de salubritate Romprest, care îi cerea daune morale de 500.000 de euro. ,,A fost o hărțuire judiciară care a durat cinci ani, dar i-am bătut repetat în trei instanțe: Tribunalul București, Curtea de Apel București și
Universitatea Politehnică București, parte dintr-un proiect european, de 2,5 miliarde de euro, pentru producerea de semiconductori # Buletin de București
Universitatea Politehnică București, prin Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, este parte dintr-un proiect european de 2,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea și producția de semiconductori pe continent, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene. Proiectul a fost lansat luni, ca cea mai mare linie-pilot a Actului european privind cipurile, proiectul NanoIC de la
VIDEO | Cinci persoane rănite, după ce o dubiță a intrat într-un utilaj de la Drumuri. Trafic oprit pe DN5, sensul spre București # Buletin de București
Cinci persoane au fost rănite, marți, pe drumul național dintre București și Giurgiu, după ce o dubiță a intrat într-un utilaj de la Drumuri, care lucra în zonă. Traficul a fost oprit pe DN5, sensul de mers către București, conform informațiilor oferite de Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Când se va
Termoenergetica explică în ce situații scad facturile la apă caldă și căldură. Ce obligații are compania. Reacție la propunerile lui Daniel Băluță # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a explicat modul de calcul pentru facturile de energie termică pentru apă caldă și căldură, precizând că există un mecanism de ajustare a facturii în cazul în care parametrii de furnizare nu sunt respectați, adică atunci când temperatura este sub limita contractuală. Mecanismul este prevăzut în contractele încheiate cu asociațiile
Actorii TNB organizează un protest față de obligația de a lucra zilnic opt ore. „Ucide creativitatea” # Buletin de București
Actorii din cadrul Teatrului Național „I.L. Caragiale" din București (TNB) organizează astăzi un protest pașnic față de un program pilot al Ministerului Culturii. Este vorba despre Circulara nr. 766/03.02.2026 – Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert. Protestul, la care se alătură
Spitalul Militar a cumpărat roboți medicali de 10 milioane de euro de la fiica unui apropiat al familiei Oprescu | SNOOP # Buletin de București
Spitalul Militar a cumpărat în 2025 trei roboți medicali Versius, pentru peste 10 milioane de euro. Asta înseamnă că fiecare unitate a costat aproximativ 3,5 milioane de euro, conform informațiilor transmise de Snoop. Deși tehnologia medicală modernă poate fi extrem de scumpă, pentru această sumă puteau fi cumpărați, în mod normal, cei mai performanți roboți
Curtea de Apel București, pe locul trei în țară la valoarea chiriilor pe care le plătește pentru sediile sale | Public Record # Buletin de București
Curtea de Apel București este pe locul trei în țară după valoarea chiriilor plătite pentru sediile proprii, cheltuind peste un milion de euro pentru două secții ale Tribunalului București și arhivă, potrivit unei analize Public Record. Ministrul Justiției nu pare că are vreun plan multianual de investiții care să degreveze bugetul național de risipă. DNA,
Polei și deszăpezire cu dedicație pe drumurile și autostrăzile din jurul Capitalei: Contractele au ajuns la cultivatori de orez și firme din „curtea” PSD # Buletin de București
Autostrăzile și drumurile naționale din jurul Bucureștiului sunt deszăpezite în acest sezon de firme cu puternice conexiuni politice sau specializate în agricultură, în timp ce infrastructura critică de intervenție lipsește cu desăvârșire. Valoarea totală a acordurilor-cadru semnate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București,
Sector 6 | S-a lansat licitația pentru reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii # Buletin de București
S-a lansat licitația pentru reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii. Recent, administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a lansat în SEAP licitația pentru executarea lucrărilor de reabilitare la podul de acces pe insula Lacul Morii. Cât va costa reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii Podul ca acces are o
Zeci de străzi din București, pline de gropi după zăpadă. Când încep reparațiile anunțate de PMB # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că a început astuparea gropilor ce s-au format pe străzile din Capitală în sezonul rece. Până la acest moment au fost identificare sute de gropi care trebuie să fie plombate, conform anunțului transmis de instituție. După finalizarea acestor lucrări, Administrația Străzilor se va ocupa de identificarea și remedierea altor
Amenzi de până la 1.000 de lei pentu cei care nu plătesc parcările de pe domeniul PMB. Doar 2.000 de constatări, de la finalul lunii ianuarie # Buletin de București
Primăria Capitalei verifică zilnic mașinile aflate în parcările de pe domeniul PMB. Cine nu achită tarifele riscă amenzi de până la 1.000 de lei. De la finalul lunii ianuarie 2026, Compania Municipală de Parking lucrează împreună cu Direcția Generală de Poli
Sector 2 | Persoanele cu handicap nu mai pot deconta direct cheltuielile pentru carburant. Cetățenii pot opta pentru transport gratuit sau bonuri valorice # Buletin de București
Persoanele cu handicap nu mai pot deconta direct cheltuielile pentru carburant. Măsura a intrat în vigoare în luna ianuarie 2026 iar primăria precizează că este în conformitate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor acestora. Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele facilități: Bonurile valorice (cardurile) pot fi folosite […] The post Sector 2 | Persoanele cu handicap nu mai pot deconta direct cheltuielile pentru carburant. Cetățenii pot opta pentru transport gratuit sau bonuri valorice appeared first on Buletin de București.
Palatul Parlamentului, iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 # Buletin de București
De Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, Palatul Parlamentului va fi luminat în roșu. Evenimentul are loc pe 11 februarie. Iluminarea Palatului Parlamentului va avea loc între orele 18:00-23:00. Gestul este unul simbolic, care responsabilizează cetățenii să utilizeze responsabil Numărul de Urgență 112. Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, sărbătorită pe 11 februarie Ziua […] The post Palatul Parlamentului, iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | O școală a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, apoi a obținut doar 1.000 de lei tot anul. Banii nu au ajuns la Primărie # Buletin de București
Conducerea Şcoli Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, deși exista o societate interesată. Apoi, în tot anul 2024, a obținut puțin peste 1.000 de lei din aceeași activitate, bani pe care a uitat să-i mai livreze Primăriei Sectorului 5, în subordinea căreia funcționează școala, arată un raport al Curții […] The post Sector 5 | O școală a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, apoi a obținut doar 1.000 de lei tot anul. Banii nu au ajuns la Primărie appeared first on Buletin de București.
De ce pleacă la Budapesta una dintre cele mai importante jucătoare ale CSM București # Buletin de București
Una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei de handbal CSM București, Elizabeth Omoregie (29 de ani) va pleca la echipa Ferencvaros, din Budapesta, după 8 ani în capitala României. Transferul va avea loc în această vară. Jucătoarea a acordat un interviu acordat publicației Nemzeti Sport, citat de GSP, și a explicat motivul pentru care pleacă […] The post De ce pleacă la Budapesta una dintre cele mai importante jucătoare ale CSM București appeared first on Buletin de București.
Bolojan despre acuzațiile lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze” # Buletin de București
Ilie Bolojan a răspuns luni la acuzațiile lui Hubert Thuma, făcute duminică, în cadrul unui interviu tv. Premierul a respins faptul că PNL „se userizează”, așa cum a susținut președintele Consiliului Județean Ilfov. „Am căutat mereu să mă înconjor de profesioniști. Dacă PNL vrea să fie un partid relevant trebuie să se bazeze pe profesioniști. PNL […] The post Bolojan despre acuzațiile lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze” appeared first on Buletin de București.
De cele mai multe ori îmi place autobuzul, chiar dacă sunt foarte vigilent când urc într-unul. Sunt multe mirosuri. Pantofi obosiți, plase cu mâncare, haine ude și multe alte lucruri de adulmecat. Eu stau de fiecare dată jos, în șezut sau chiar întins pe jos, deși nu e cel mai curat, și mă gândesc la […] The post REPORTAJ | Am întâlnit un om rău în autobuz appeared first on Buletin de București.
Erbașu și partenerii săi resping acuzațiile companiei turcești care-i acuză de înșelăciune în licitația pentru extinderea magistralei M4 | Club Feroviar # Buletin de București
Asocierea Construcții Erbașu – Concelex – Bog’Art, cea care a fost desemnată să efectueze lucrările pentru extinderea magistralei M4 respinge acuzațiile companiei turcești Gulemark privind nereguli în atribuirea contractului potrivit Club Feroviar. Reprezentanții asocierii au transmis că acuzațiile turcilor sunt „false, denigratoare și profund tendențioase”. Compania Gulemark a depus o contestație la Consiliul Național de […] The post Erbașu și partenerii săi resping acuzațiile companiei turcești care-i acuză de înșelăciune în licitația pentru extinderea magistralei M4 | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Candidații pentru șefia super-parchetelor din Capitală. Ministerul a transmis lista procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT # Buletin de București
Ministerul Justiției a transmis care sunt candidații pentru Parchetul General, DNA și DIICOT, cele mai importante parchetele din București. Până la data de 16 februarie urmează să fie transmisă lista cu persoanele ce îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea acestor funcții. Astăzi a fost data limită până la care procurorii au putut depune candidaturile pentru una […] The post Candidații pentru șefia super-parchetelor din Capitală. Ministerul a transmis lista procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT appeared first on Buletin de București.
Autostrada Bucureștiului, plină de gropi la doi ani și jumătate de la inaugurare: șoferii reclamă cauciucuri tăiate și jante distruse | Digi24 # Buletin de București
La doi ani și jumătate de când a fost inaugurată, pe Autostrada Bucureștiului au apărut gropi pe mai multe porțiuni, în special pe tronsonul din sud, unde șoferii au semnalat numeroase astfel de probleme, scrie Digi 24. Mai exact, pe tronsonul care leagă DN6 (București – Giurgiu) de Autostrada Soarelui, conducătorii auto spun că sunt […] The post Autostrada Bucureștiului, plină de gropi la doi ani și jumătate de la inaugurare: șoferii reclamă cauciucuri tăiate și jante distruse | Digi24 appeared first on Buletin de București.
De ce s-a opus PSD realizării unui audit la STB și Termoenergetica. Băluță: „Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi în stil mafiot în PNL” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4 și președinte al PSD București, Daniel Băluță, a explicat luni, într-o conferință de presă, de ce consilierii generali ai acestui partid au refuzat să aprobe auditele externe cerute de noul primar general Ciprian Ciucu pentru STB și Termoenergetica. În ședința Consiliului General din 29 ianuarie, consilierii generali ai PSD s-au abținut să […] The post De ce s-a opus PSD realizării unui audit la STB și Termoenergetica. Băluță: „Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi în stil mafiot în PNL” appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Consultare publică pentru bugetul local 2026. Primăria îi sună pe cetățeni # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că reia campania de consultare publică, urmând ca locuitorii să răspundă la întrebări în ceea ce privește bugetul local al anului 2026. Prin acest demers, administrația publică își dorește ca deciziile bugetare să fie în conformitate cu nevoile bucureștenilor, conform anunțului transmis. Locuitorii din Sectorul 1 urmează să fie contactați […] The post Sector 1 | Consultare publică pentru bugetul local 2026. Primăria îi sună pe cetățeni appeared first on Buletin de București.
CFR Călători modifică circulația a două trenuri pe ruta București Nord – Budapesta # Buletin de București
CFR Călători a anunțat că modifică circulația a două trenuri care circulă pe ruta București Nord – Budapesta, pentru realizarea de lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaş, potrivit unui comunicat al companiei feroviare. Cum vor circula cele două trenuri de pe ruta București Nord – Budapesta Joi, 12 februarie 2026, vor interveni […] The post CFR Călători modifică circulația a două trenuri pe ruta București Nord – Budapesta appeared first on Buletin de București.
Daniel Băluță propune Consiliului General să schimbe modul cum se plătește apa caldă. De când ar intra în vigoare noul sistem # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat luni că a convocat Consiliul General al Municipiului București, într-o ședință extraordinară, ce va avea loc pe 24 februarie, pentru a schimba modul cum se plătește apa caldă atunci când aceasta ajunge în blocuri mai mult rece. „Ideea este că atunci când în scara blocului apa caldă nu […] The post Daniel Băluță propune Consiliului General să schimbe modul cum se plătește apa caldă. De când ar intra în vigoare noul sistem appeared first on Buletin de București.
Linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi gata în aprilie. Progres semnificativ și pe Bulevardul Chișinău # Buletin de București
La începutul anului 2026, lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au fost reluate în forță, iar constructorul PORR România a accelerat ritmul intervențiilor, potrivit Mobilitate.eu. La finalul anului 2025, șantierul era deja într-un stadiu destul de avansat. Odată cu predarea amplasamentului pe un tronson de aproximativ 80 de metri din zona lucrărilor […] The post Linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi gata în aprilie. Progres semnificativ și pe Bulevardul Chișinău appeared first on Buletin de București.
PMB a lansat licitația pentru modernizarea depourilor Colentina și Titan. Contractul este estimat la peste 120 de milioane de euro # Buletin de București
A fost lansată licitația publică pentru proiectare și lucrările de execuție în ceea ce privește modernizarea depourilor de tramvai Colentina și Titan. Contractul este împărțit în două loturi, valoarea totală a acestuia fiind de aproximativ 130 de milioane de euro (fără TVA), conform anunțului publicat pe platforma SEAP. Modernizarea celor două depouri de tramvai din […] The post PMB a lansat licitația pentru modernizarea depourilor Colentina și Titan. Contractul este estimat la peste 120 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Elevii Colegiului Național „Iulia Hașdeu”, evacuați în urma unei alerte false de incendiu # Buletin de București
Elevii Colegiului Național „Iulia Hașdeu” au fost evacuați în cursul zilei de luni, 9 februarie, după o alertă falsă de incendiu. La fața locului au intervenit echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au stabilit că incidentul a fost provocat de spargerea unei conducte de termoficare, fapt ce a generat degajări semnificative de abur. […] The post Elevii Colegiului Național „Iulia Hașdeu”, evacuați în urma unei alerte false de incendiu appeared first on Buletin de București.
Când vor începe tratamente împotriva țânțarilor în Voluntari. Proiectul, discutat în Consiliului Local # Buletin de București
Primăria Voluntari vrea să încheie un acord de cooperare cu Consiliul Județean Ilfov privind campania „Ilfov fără țânțari”. Proiectul de hotărâre cu privire la calendarul de tratamente împotriva țânțarilor în Voluntari va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului Local, conform convocatorului publicat de administrația publică. Ședința extraordinară a Consiliului Local Voluntari este stabilită pentru […] The post Când vor începe tratamente împotriva țânțarilor în Voluntari. Proiectul, discutat în Consiliului Local appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei lansează o consultare a pieței privind proiectul de lărgire a bulevardului Dimitrie Pompeiu # Buletin de București
Primăria Municipiului București a publicat în SEAP un anunț de consultare a pieței privind conținutul caietului de sarcini pentru proiectul ce vizează lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de tramvai și realizarea unei noi conexiuni rutiere între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză. Proiectul include și construirea unei parcări de tip […] The post Primăria Capitalei lansează o consultare a pieței privind proiectul de lărgire a bulevardului Dimitrie Pompeiu appeared first on Buletin de București.
Aerul Capitalei, „vândut” pe sancțiuni modice: amenzi cât două apartamente pentru praful generat de „industria” imobiliară. Raportul Gărzii de Mediu „închide ochii” la deversările ilegale din regiune # Buletin de București
Calitatea aerului în Municipiul București și județul Ilfov a rămas în 2025 sub „zodia” particulelor PM 2.5 și PM10, potrivit celui mai recent raport al Gărzii Naționale de Mediu. Analiza oficială confirmă o realitate pe care locuitorii din București și Ilfov o resimt zilnic: depășiri constante ale limitelor admise pentru aceste particule fine. Cu concentrații […] The post Aerul Capitalei, „vândut” pe sancțiuni modice: amenzi cât două apartamente pentru praful generat de „industria” imobiliară. Raportul Gărzii de Mediu „închide ochii” la deversările ilegale din regiune appeared first on Buletin de București.
Cazurile de gripă scad în Capitală. Numărul infecțiilor respiratorii este însă, în creștere # Buletin de București
Numărul infecțiilor respiratorii a crescut, în perioada 26 ianuarie-2 februarie 2026. Totuși, în București, însă, au fost mai puține cazurile de gripă, față de intervalul anterior. INSP a raportat 9.039 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.499 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 12.583 în aceeași săptămână a sezonului precedent și de 1,6 […] The post Cazurile de gripă scad în Capitală. Numărul infecțiilor respiratorii este însă, în creștere appeared first on Buletin de București.
Spectacolul pentru copii, cu mascote si personaje, „Elsa și prietenii”, va avea loc la Sala Luceafărul pe 22 februarie. Reprezentația începe la ora 11:00, la sediul din Str. Ion Ghica nr. 3. Cei mici se vor întâlni cu personajele preferate, din regatul de gheață din Arendalle și pot dansa și cânta alături de actorii din […] The post „Elsa și prietenii”, spectacol de animație pentru copii, la Sala Luceafărul appeared first on Buletin de București.
Târgul Bounty Fair revine în București în weekend, cu ateliere creative și cadouri pentru vizitatori # Buletin de București
Târgul Bounty Fair, ediția cu numărul 62, denumită „De primăvară. Sau nu. Cum vrei TU”, revine în București în weekend, pe 14 și 15 februarie, iar evenimentul aduce laolaltă creatori române, ateliere creative și zone de relaxare pentru vizitatori. Evenimentul este organizat la Maison 13, Str. Dumbrava Roșie nr. 2, lângă Grădina Icoanei & Parcul […] The post Târgul Bounty Fair revine în București în weekend, cu ateliere creative și cadouri pentru vizitatori appeared first on Buletin de București.
Cum arată noul sediu de 2 miliarde de lei al spitalului special al Ministerului de Interne. Construit pe bani naționali, după ce au fost pierduți cei din PNRR # Buletin de București
Noul sediu al spitalului special al Ministerului de Interne se construiește în nordul Capitalul și va costa, când va fi gata, peste 2 miliarde de lei. Firma care se ocupă de construcția campusului medical a prezentat fotografii cu stadiul șantierului. Noul sediul al Spitalului de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” trebuia să fie inițial […] The post Cum arată noul sediu de 2 miliarde de lei al spitalului special al Ministerului de Interne. Construit pe bani naționali, după ce au fost pierduți cei din PNRR appeared first on Buletin de București.
Lista completă a spectacolelor, expozițiilor și atelierelor din Capitală, de Valentine’s Day # Buletin de București
În săptămâna 9 – 15 februarie, au loc mai multe spectacole, expoziții și ateliere în instituțiile de cultură ale Primăriei Capitalei, inclusiv de Valentine’s Day, sărbătorită pe 14 februarie. Administrația locală a transmis programul evenimentelor pentru toată săptămâna. Sunt activități pentru toate gusturile, destinate mai multor categorii de vârstă, inclusiv pentru copii, la Opera Comică […] The post Lista completă a spectacolelor, expozițiilor și atelierelor din Capitală, de Valentine’s Day appeared first on Buletin de București.
