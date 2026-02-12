Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
Digi24.ro, 12 februarie 2026 17:50
Ucraina va primi din Marea Britanie 1000 de rachete ușoare multifuncționale pentru întărirea apărării antiaeriene în condițiile atacurilor masive ale Rusiei asupra sectorului energetic, a informat Ministerul Apărării al Regatului Unit. Este vorba despre rachetele Martlet, care pot fi utilizate de pe diverse platforme și sisteme portabile de apărare antiaeriană.
Acum 10 minute
18:10
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de război. Când crede că va ataca Rusia o țară din Alianță # Digi24.ro
Țările europene trebuie să-și treacă economiile în regim militar pentru a face față unei posibile agresiuni din partea Rusiei, a declarat fostul premier al Danemarcei și fostul secretar general al NATO (în perioada 2009-2014) Anders Fogh Rasmussen. Potrivit acestuia, punctul slab al Bătrânului Continent constă în echiparea deficitară a propriilor forțe armate și în producția militară slabă.
18:10
Parlamentarii USR îi cer comisarului european pe Justiţie o evaluare mai exigentă în mecanismul privind statul de drept în România # Digi24.ro
Parlamentarii USR au avut o întrevedere, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorului, aflat în vizită la Bucureşti, prilej cu care au atras atenţia asupra efectelor „negative clare” pe care le au asupra sistemului judiciar Legile Justiţiei adoptate în urmă cu patru ani.
Acum 30 minute
17:50
Guvernul a suspendat temporar contractarea proiectelor din Politica de Coeziune 2021-2027 până la aprobarea bugetului pe 2026 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanță de urgență, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, măsura urmând să fie aplicată până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Executivului.
17:50
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în lanțurile internaționale de producție # Digi24.ro
Industria națională de apărare a României trebuie să devină parte a lanțurilor internaționale de producție, iar deciziile strategice în acest sens trebuie susținute atât la București, cât și la Bruxelles, a afirmat Radu Miruță într-o postare publicată joi pe Facebook.
17:50
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile” # Digi24.ro
Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.
17:50
Ucraina va primi din Marea Britanie 1000 de rachete ușoare multifuncționale pentru întărirea apărării antiaeriene în condițiile atacurilor masive ale Rusiei asupra sectorului energetic, a informat Ministerul Apărării al Regatului Unit. Este vorba despre rachetele Martlet, care pot fi utilizate de pe diverse platforme și sisteme portabile de apărare antiaeriană.
Acum o oră
17:40
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului # Digi24.ro
Sportivul ucrainean de skeleton Vladîslav Heraskevîci a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială dedicată ucrainenilor uciși în războiul cu Rusia. Decizia, care implică retragerea acreditării și obligativitatea de a părăsi competiția, a stârnit controverse, în condițiile în care sportivul a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar critici din lumea sportului susțin că sancțiunea este nedreaptă.
17:40
Marius Lulea spune că România nu are nevoie de bani de înarmare: „Uneori e mai bine să cedezi temporar, decât să intri într-un război” # Digi24.ro
Fosta mână dreaptă a lui George Simion, suveranistul Marius Lulea, susţine că România nu are motive să investească în apărare. Tot el spune că în cazul unui eventual război, e mai bine să cedăm temporar.
17:40
Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik # Digi24.ro
Imaginile din satelit sugerează că Belarus ar putea dezvolta o bază militară pentru sistemul de rachete Oreșnik al Rusiei, capabil să transporte arme nucleare, în contextul îngrijorărilor că această mișcare ar putea consolida capacitatea Kremlinului de a lovi ținte din întreaga Europă, relatează TVPWorld.
17:40
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!” # Digi24.ro
Deputatul AUR Daniel Ciornei a mers, joi, să protesteze în faţa sediului Primăriei Baia Mare şi a adus cu el o capră, animalul fiind îmbrăcat cu sigla PSD. Parlamentarul a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători au românilor la televiziuni”.
17:40
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că, începând de joi, va împărţi biroul de la Primăria Capitalei cu Cathy, o pisică adoptată recent, despre care spune că s-a ataşat rapid încă de la prima întâlnire. Anunţul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde edilul a publicat şi imagini cu noua „colegă”.
17:30
Orașul care plătește 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu. Explicațiile primarului # Digi24.ro
Orice pentru dragoste, inclusiv bani publici. Primarul din Alexandria plăteşte 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu. În seara asta ar trebui să fie întins covorul roşu, iar tinerii vor fi aşteptaţi cu DJ, cabine pentru sărutări şi căsătorii de o zi.
17:20
Guvernul suspendă temporar contractarea proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021–2027 până la aprobarea bugetului pe 2026 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanță de urgență, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021–2027, măsura urmând să fie aplicată până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Executivului.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că Institutul francez de meteorologie a emis o alertă de cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic în mai multe regiuni din această ţară, pentru zilele de 12 şi 13 februarie 2026.
17:20
Președintele Siriei, ținta unor comploturi de asasinat puse la cale de Statul Islamic. Detalii dintr-un raport ONU # Digi24.ro
Cinci comploturi de asasinat care l-au vizat pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, sau pe miniștri de rang înalt au fost dejucate anul trecut, potrivit unui raport al ONU privind activitatea Statului Islamic. Documentul arată că liderul de la Damasc a fost ținta principală a grupării, fiind vizat în două tentative separate, într-un context de instabilitate și vid de securitate după căderea regimului Assad.
Acum 2 ore
17:10
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat joi 1,59 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:00
Percheziții la proprietățile fostului premier norvegian Thorbjørn Jagland, în cadrul scandalului Epstein # Digi24.ro
Poliția norvegiană a anunțat că a percheziționat joi proprietățile fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care este acum suspectat oficial de „corupție agravată” în legătură cu contactele sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.
16:50
De la vreme de primăvară la ninsori, cu diferențe de 15 grade de la o zi la alta. ANM: Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ # Digi24.ro
Primăvară și iarnă în doar 5 zile. Prin asta trece România în următoarele zile. Dacă în weekend vor fi temperaturi de până la 17 grade, săptămâna viitoare, un val de aer rece va cuprinde toată țara. Vor fi diferențe de 15 grade în mai puțin de 24 de ore. Elena Mateescu, director general ANM, a explicat la Digi24 cum va evolua vremea în următoarele zile.
16:50
Ioana Dogioiu spune că măsurile sociale cerute de PSD nu sunt discutate la nivelul Guvernului # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD, că deocamdată este o chestiune politică, nu este o chestiune la nivelul Guvernului. Ea a precizat că reforma administraţiei şi pachetul de măsuri de relansare economică vor fi adoptate la pachet, cel mai probabil prin ordonanţe de urgenţă.
16:40
Cocaină adusă din Spania cu firma de curierat, ascunsă printre haine. DIICOT: Drogurile erau pentru cluburile din București # Digi24.ro
Patru persoane au fost prinse în flagrant după ce au preluat un colet adus din Spania de către o firmă de curierat, anunță DIICOT. Procurorii au găsit printre hainele din colet 400 de grame de cocaină, destinată cluburilor din Bucureşti.
16:40
Fiul lui Ramzan Kadîrov a rămas fără un organ după ce fost implicat într-un accident rutier grav # Digi24.ro
Potrivit informațiilor surselor „Novaya Gazeta Europa”, săptămâna trecută, al treilea fiu al șefului Ceceniei, Adam Kadîrov, a fost externat din spitalul Botkin, unde a stat internat aproape trei săptămâni după accidentul rutier din Groznîi.
16:30
Proteste spontane la Complexul Energetic Oltenia. Minerii și energeticienii sunt nemulțumiți de posibilele tăieri de venituri # Digi24.ro
Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au declanșat proteste spontane, joi, în mai multe cariere miniere, dar și la Termocentrala Rovinari. Angajații sunt nemulțumiți de posibilitatea eliminării tichetelor de masă și de reducerea veniturilor, în contextul măsurilor de austeritate.
16:30
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu Oprea: „Cuvintele au fost interpretate greșit” # Digi24.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a avut o nouă reacție după ce mai mulți lideri politici i-au cerut să demisioneze din funcție pentru că a comparat tăierile de posturi din instituții cu Auschwitz. Social-democratul susține că declarațiile sale au fost interpretate greșit.
16:30
Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European investighează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare # Digi24.ro
Sediile Comisiei Europene de la Bruxelles au fost percheziţionate joi în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului, relatează News.ro.
16:20
Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ.
16:20
Președintele american Donald Trump va participa în luna mai la sărbătorirea „Zilei Victoriei” din Rusia? Kremlinul pare să sugereze acest lucru. „Cel puțin îl vom întreba dacă poate fi prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat TASS, preluat de NEXTA.
Acum 4 ore
16:00
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate”, relatează MTI.
15:50
Explozie în Italia: un camion cu butelii a sărit în aer. Șase persoane au fost rănite, printre care doi copii # Digi24.ro
Cel puțin șase persoane au fost rănite joi într-o localitate din centrul Italiei, după ce un camion a explodat în trafic. Mașina transporta butelii de oxigen, care au început să sară în aer, una după alta. Printre răniți se numără și doi copii. Flăcările au ajuns până la acoperișurile caselor din apropriere, anunță Arezzo Notizie.
15:50
Alertă de mediu în Călărași: aerul, monitorizat din nou după depășiri de până la 20 de ori ale nivelului de hidrogen sulfurat # Digi24.ro
Autoritățile de mediu au reluat monitorizarea calității aerului în comuna Ciulnița, județul Călărași, după ce localnicii au reclamat din nou un miros înțepător specific hidrogenului sulfurat. Primele măsurători, realizate la finalul lunii ianuarie, au arătat depășiri de până la 20 de ori ale concentrației maxime admise, ridicând temeri privind riscurile pentru sănătate.
15:50
Peste 120 de români se află pe lista „cei mai răi dintre cei mai răi”, o listă făcută de Departamentului de Imigrare și Control Vamal din Statele Unite. Bărbați și femeile, de toate vârstele, aceștia au fost arestați pentru diferite infracțiuni, de la furt până la fraudă, posesie de droguri sau utilizare ilegală a cardurilor de credit.
15:30
JO 2026. Zelenski acuză Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după descalificarea lui Vladîslav Heraskevîci # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladîslav Heraskevîci a fost descalificat de la Jocurile Olimpice pentru că purta o cască în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti.
15:20
Cuba, motiv de tensiuni uriașe între Rusia și SUA. Cum încearcă Moscova să salveze Havana dintr-o criză fără precedent # Digi24.ro
Rusia se pregătește să trimită petrol și produse petroliere către Cuba, afectată de criza combustibililor, a informat ambasada Federației Ruse la Havana pentru „Izvestia”. Diplomații au precizat că livrarea este planificată în curând „ca ajutor umanitar”, volumele nefiind dezvăluite. Declarația a fost făcută pe fondul amenințărilor președintelui SUA, Donald Trump, de a introduce taxe suplimentare împotriva țărilor care vor încerca să aprovizioneze Cuba cu combustibil.
15:10
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele de lângă America de Sud. A fost deschisă o anchetă # Digi24.ro
O navă de război şi o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, a relatat joi Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează Reuters.
15:10
Proteste AUR în țară faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale. George Simion a mers la Ploiești # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a participat, joi, la un protest organizat în Ploieşti, unde sute de susţinători ai formaţiunii suveraniste au cerut demisia Guvernului şi au scandat „Călin Georgescu preşedinte”. Conform AUR, au avut loc proteste în mai multe oraşe, inclusiv în Bucureşti.
15:00
Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul” # Digi24.ro
Peste 1.200 de persoane care lucrau fără forme legale în domeniul ride-sharing au fost depistate în ultimele două săptămâni în județul Constanța, în urma controalelor Inspecției Muncii, a anunțat joi ministrul Muncii, Florin Manole. În cadrul unei campanii naționale desfășurate în perioada 2-6 februarie 2026, inspectorii au efectuat 1.834 de controale, au aplicat 1.122 de sancțiuni și au dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei.
15:00
„Rețeta” lui Viktor Orban pentru creșterea competitivității Europei: „Nu trimiteți banii altcuiva dacă aveți nevoie de ei” # Digi24.ro
În marja reuniunii informale din Belgia, premierul ungar Viktor Orban a prezentat jurnaliștilor „rețeta” sa pentru victoria Europei: încetarea trimiterii de fonduri către Ucraina, relatează European Pravda.
14:50
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul Agriculturii nu a avizat reducerea cheltuielilor # Digi24.ro
Reducerea cheltuielilor de la stat este blocată chiar de unii miniștri, anunță Digi24. Reforma administrației are nevoie de avizele a zece ministere, însă unele se opun vehement măsurii. Ministrul Agriculturii anunță că nu va aproba proiectul de ordonanță emis în acest scop și cere ca agricultura să fie exceptată de la tăieri. Exemplul său ar fi urmat și de alți demnitari.
14:50
Cel mai recent narativ rusesc face referire la Dosarele Epstein: Copiii ucraineni răpiți de Moscova au fost salvați de la pedofilie # Digi24.ro
Un nou narativ al Kremlinului vine să lămurească publicul din Rusia, în contextul Dosarelor Epstein, că acțiunea Moscovei de a răpi copii ucraineni a fost nimic altceva decât o acțiune de salvare a lor de la traficul sexual.
14:30
Ioana Dogioiu, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor: „Nu este doar o chestiune de PNRR, ci şi una de echitate” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că amânarea unei decizii a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor nu ţine exclusiv de îndeplinirea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ci şi de o problemă de echitate socială, intens revendicată de societate.
14:30
PSD cere Guvernului să abandoneze austeritatea în instituții: „Ne opunem tăierilor de salarii fără excepții” # Digi24.ro
Partidul Social Democrat anunță că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le cere partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut.
14:20
Ungaria riscă să dea înapoi 10 miliarde de euro către UE. Aviz dur al celei mai înalte instanțe europene # Digi24.ro
Ungaria riscă să fie obligată să restituie 10 miliarde de euro primite de la Comisia Europeană în 2023, după ce un avocat general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a recomandat anularea deciziei prin care fondurile au fost deblocate. Dacă judecătorii vor urma acest aviz, Budapesta ar putea fi nevoită să înapoieze banii, într-un moment politic delicat pentru premierul Viktor Orbán, aflat în campanie electorală.
14:20
„Răspunsul Alianței va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia # Digi24.ro
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, care a avut loc în decembrie 2025 (citat din Polskie Radio).
Acum 6 ore
14:10
Dogioiu: „Reforma administrației ar putea fi adoptată prin OUG”. Guvernul a invocat necesitatea aplicării rapide pentru bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Reforma administrației va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după ședința Executivului. Potrivit acesteia, măsurile trebuie să intre rapid în vigoare pentru a produce efecte bugetare încă din acest an și pentru a contribui la țintele asumate pentru 2026.
14:10
Lingouri de aur aruncate din greșeală la gunoi, în Italia: proprietarul a cerut ajutorul carabinierilor # Digi24.ro
Misiune ieșită din comun pentru carabinierii italieni: au căutat lingouri de aur la groapa de gunoi. Proprietarul aurului l-a aruncat din greșeală în pubelă și a realizat abia a doua zi. Bărbatul a mers disperat la Poliție pentru a le cere oamenilor legii să-l ajute să-și recupereze averea, anunță Digi24.
14:10
Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene 10 miliarde de euro. Cum s-a ajuns în această situație # Digi24.ro
Comisia Europeană ar trebui să-şi revizuiască decizia prin care a deblocat 10 miliarde de euro şi i-a acordat Ungariei în 2023, potrivit unui consilier juridic senior al celei mai înalte instanţe din Europa. Dacă Curtea de Justiţie a UE va da curs acestui aviz juridic, Ungaria ar trebui să dea înapoi banii primiţi, relatează Politico.
14:00
Scandal între foști colegi din USR. Ghinea: „Vlad Gheorghe este o cârțită a sistemului”. Cum răspunde actualul consilier al lui Bolojan # Digi24.ro
Scandal cu vorbe grele între doi foști colegi din USR. Fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, îl face „ticălos” și „unealtă a sistemului” pe proaspătul consilier al premierului Ilie Bolojan. Vlad Gheorghe, la rândul său, îl acuză că are aceeași agendă cu rivalul din PNL al premierului, Hubert Thuma.
13:50
Alertă pe litoral. Dronă găsită pe plajă, între Costinești și Tuzla. Autoritățile sunt la fața locului # Digi24.ro
O dronă a fost găsită joi, 12 februarie, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla. Autorităţile s-au deplasat în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz.
13:30
Șeful NATO anunță că Trump „e pe deplin conștient de situația teribilă din Ucraina”, după atacurile rusești. ”Două ori am vorbit cu el” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este convins că liderii americani cunosc în detaliu atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv atacurile asupra instalațiilor civile. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, spune Rutte, conform European Pravda.
13:30
Ministrul Justiției a discutat cu comisarul european pentru Justiție despre combaterea corupției și statul de drept # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere cu Michael McGrath, comisarul european pentru Democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, cu care a discutat, printre altele, intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a corupției, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției.
13:20
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare # Digi24.ro
Conducerea WhatsApp a confirmat că autoritățile ruse au trecut la blocarea completă a aplicației de mesagerie în țară. Compania a calificat aceste acțiuni drept încercări de a forța cetățenii să utilizeze aplicația MAX, controlată de stat și „neprotejată împotriva supravegherii”, și a promis că va lupta pentru menținerea accesului la WhatsApp în Rusia.
