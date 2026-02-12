De la vreme de primăvară la ninsori, cu diferențe de 15 grade de la o zi la alta. ANM: Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ

11:50

O nouă controversă a fost generată în spațiul public de un test rapid antidrog pe care protestatarul Marian Ceaușescu l-a făcut cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. În această situație, Robert Negoiță a ieșit „pozitiv” la consumul de cocaină. Expertul Vlad Zaha a subliniat, însă, pentru Digi24.ro, că rezultatul acestui tip de test rapid antidrog nu este concludent, în ideea în care are „au rate mult prea mari de eroare”. „Testele nu țin loc de prevenire și gestionare reală a consumului, bazate pe comunicare, compasiune, înțelegere și suport”, a adăugat expertul.