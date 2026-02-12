Ascensiunea şi căderea Carrefour, cel mai mare retailer alimentar al Europei. În 1997 francezii au intrat în Polonia, a urmat România în 2001, în Ungaria au intrat indirect, dar acum, după 25 de ani, se desfăşoară marea retragere din Europa de Est

18:15

Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2025 un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025. Comparativ cu primele nouă luni din 2022, volumul de prime brute subscrise de către sucursalele companiilor de asigurări s-a dublat.