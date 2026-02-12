Ascensiunea şi căderea Carrefour, cel mai mare retailer alimentar al Europei. În 1997 francezii au intrat în Polonia, a urmat România în 2001, în Ungaria au intrat indirect, dar acum, după 25 de ani, se desfăşoară marea retragere din Europa de Est
Ziarul Financiar, 12 februarie 2026 23:00
Summitul Draghi: liderii UE s-au retras între zidurile unui castel belgian pentru a discuta despre viitorul UE şi cum poate fi făcută Europa mai competitivă. Draghi, industria, analişti şi multă lume cer, de urgenţă, măsuri concrete # Ziarul Financiar
Înainte de a se retrage între zidurile vechiului castel al cavalerilor teutoni Alden Biesen din Belgia, liderii politici ai Uniunii Europene au primit mai multe avertismente.
Apetitul investitorilor pentru companiile de AI nu poate fi stins: Anthropic a atras 30 de miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanţare, ceea ce evaluează compania care produce Claude la 350 mld. dolari. Peste 500 de corporaţii plătesc mai bine de 1 mil. de dolari pe an pentru Claude # Ziarul Financiar
Românii se lămuresc cât de nocive sunt băuturile carbogazoase dulci. Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România s-au întors la nivelul din 2016 după trei ani consecutivi de scăderi. Coca-Cola HBC este cel mai mare jucător de pe piaţa băuturilor răcoritoare, având peste 50% din piaţă în volum. # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Doar 4% dintre turiştii care intenţionează să călătorească în Europa în prima parte a acestui an au pe listă şi România. Un procent similar în preferinţele turiştilor şi pentru Ungaria şi Bulgaria # Ziarul Financiar
Doar 4% dintre turiştii care intenţionează să călătorească în ţările europene în prima parte a acestui an vor să viziteze şi România, potrivit Barometrului călătoriilor pe distanţe lungi pentru prima parte a acestui an, publicat de Comisia Europeană pentru Turism.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Vă place chimia? Fiţi atenţi aici. Nichel. Grafit. Heliu. Niobiu. Galiu. Titan. Platină. PRG şi PRU. Germaniu. Antimoniu. Fosfor. Feldspat. Siliciu. Cobalt. Arsen. Aluminiu. Huilă. Fluor. Magneziu. Scandiu. Litiu. Tantal. Vanadiu. Hafniu. Stronţiu. Baritină. Bismut. Bor. Beriliu. Cupru. Wolfram # Ziarul Financiar
Traficul pe aeroportul din Craiova a crescut cu 65% în luna ianuarie 2026, la aproape 49.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional din Craiova a înregistrat un trafic de 48.949 de pasageri în luna ianuarie 2026, în creştere cu 65% faţă de acceaşi lună din anul trecut, ca prim efect al noului terminal inagurat la finalul anului 2025.
Ministerul Transporturilor, Ciprian Şerban, în vizită pe şantierul viitoarei magistrale de metrou M6. „Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului” # Ziarul Financiar
Deficitul de forţă de muncă în turism este tot mai greu de acoperit dar hotelierii nu vor să mărească salariile şi oferă doar 3.400 de lei pe lună în medie. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului“ # Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani. Piaţa turistică locală suferă de un deficit estimat la 50.000 de angajaţi, potrivit datelor furnizate de Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), iar soluţia stă în importul de forţă de muncă în contextul în care a devenit foarte dificilă angajarea personalului român în această industrie.
Ce mai fac sucursalele companiilor de asigurări? Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns după 9 luni/2025 la un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3%. Dar, faţă de acum patru ani, sucursalele şi-au dublat subscrierile # Ziarul Financiar
Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2025 un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025. Comparativ cu primele nouă luni din 2022, volumul de prime brute subscrise de către sucursalele companiilor de asigurări s-a dublat.
Paradoxul pieţei de birouri din Bucureşti: zero livrări în 2025, dar acum sunt peste 200.000 mp în construcţie. Primul val de clădiri noi după ani de pauză totală # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti trăieşte un paradox pe care puţini l-ar fi anticipat: deşi oferta de spaţii noi este la minime istorice, singura clădire livrată în ultimii doi ani nu a reuşit să atragă chiriaşi în primele nouă luni din 2025. În acelaşi timp, după o pauză prelungită, dezvoltatorii au reluat în forţă construcţia, iar portofoliul de proiecte aflate în execuţie a depăşit pragul de 200.000 mp suprafaţă închiriabilă, cel mai ridicat nivel din 2021.
Câte credite noi au dat bancherii firmelor în 2025? Băncile au frânat creditarea companiilor în 2025, finanţările efectiv noi fiind de doar 7,4 mld. lei, la jumătate faţă de 2024, în pofida creşterii profiturilor. Firmele mai mult au restructurat datorii vechi. Miza: cum atragem băncile spre mediul de business? # Ziarul Financiar
Împrumuturile corporate noi, în lei şi valută, din anul 2025 s-au apropiat de 100 mld. lei, cea mai mare parte fiind în euro şi lei, după cum reiese din datele BNR. Însă soldul creditelor corporate totale, în lei şi valută, a crescut în 2025 cu doar 7,4 mld. lei faţă de 2024, la jumătate faţă de saltul din anul anterior, stocul finanţărilor de acest tip ajungând la final de 2025 la 216 mld. lei.
NTT DATA Romania a numit-o în 2025 pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, directorul financiar al grupului, în consiliul de administraţie # Ziarul Financiar
NTT DATA Romania, companie din domeniul serviciilor IT cu sediul în Cluj-Napoca, a numit-o pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, cetăţean german, în funcţia de membru al consiliului de administraţie, pentru un mandat de 3 ani, potrivit unei hotărâri a adunării generale ordinare a acţionarilor.
Familia Vetrilă de peste Prut dezvoltă reţeaua de clinici dentare Smile Dent Team în România şi are trei unităţi pe piaţa locală. În 2025, grupul Smile Dent Team a ajuns la 15 mil. euro în România, afaceri cumulate din clinicile şi laboratoarele dentare de pe piaţa locală # Ziarul Financiar
Smile Dent Team, o reţea de clinici dentare, a pornit de la dorinţa medicului stomatolog Vadim Vetrilă de a se dezvolta pe cont propriu. El a preluat un business stomatologic din Chişinău în 2012, iar ulterior l-a extins, iniţial în Republica Moldova, apoi în România şi Italia. Medicului i s-au alăturat în business şi Iraida Vetrilă, soţia sa, dar şi un medic stomatolog italian, Corrado Palmas.
Cum au reuşit fondurile din PNRR să tripleze, în cinci ani, cheltuielile pentru construcţia de autostrăzi, până la 5 mld. euro în 2025. Din cele 24 mld. lei (4,8 mld. euro) cheltuite anul trecut pentru autostrăzi şi drumuri, 10 mld. lei (2 mld. euro) au venit prin PNRR # Ziarul Financiar
În 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avea un buget de cheltuieli de 8 miliarde de lei (1,6 mld. euro). Patru ani mai târziu, în 2025, bugetul a fost de 24 de miliarde de lei (4,8 mld. euro). Saltul a fost posibil pentru că, dincolo de fondurile „tradiţionale” ale UE, în creştere, din 2024 în joc au intrat şi fondurile din PNRR – 6 mld. lei (granturi) în 2024 şi 10 mld. lei în 2025 (granturi şi împrumuturi).
Samir Karia, CEO, Citibank România: România este o ţară cu rating investment grade. De multe ori uităm acest lucru. Eu am lucrat în pieţe cu rating mult mai scăzut, inclusiv în Africa, iar investitorii continuau să meargă acolo, atraşi de randamente mai mari, chiar dacă riscurile erau semnificative # Ziarul Financiar
Adrian Codîrlaşu, Preşedinte CFA Society România: Cred că mediul de afaceri poate fi îmbunătăţit în special prin politica fiscală. Aşa cum am văzut în ultimii 3-4 ani, există foarte multă volatilitate în domeniul taxării. Acest lucru trebuie să înceteze şi companiilor trebuie să li se ofere o anumită predictibilitate fiscală # Ziarul Financiar
Camelia Popescu, Investment Director, CVC: România are, fără îndoială, unul dintre cele mai ridicate potenţiale de creştere din Europa pe termen lung. Acest lucru este susţinut de avantaje structurale pe care le vedem şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Polonia şi Cehia # Ziarul Financiar
