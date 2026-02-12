Cercetare Bitdefender: Hackerii trimit oferte de angajare false în numele Amazon, Carrefour sau NHS ca să fure date personale şi să obţină plăţi frauduloase

Oferte de angajare care vin din senin, aprobări instantanee ale candidaturii şi interviuri care nu au loc niciodată - compania de cybersecurity Bitdefender avertizează că hackerii folosesc sezonul recrutărilor de la început de an pentru a lansa o campanie de phishing în care se dau drept companii mari precum Amazon, Carrefour sau sistemul public de sănătate britanic NHS. E-mail-urile, scrise în mai multe limbi - engleză, spaniolă, italiană, franceză -, sunt ajustate în funcţie de ţara destinatarului, dar urmează un tipar identic: victima primeşte un mesaj conform căruia profilul sau CV-ul său a fost deja evaluat şi aprobat, i se cere să confirme un interviu, iar conversaţia este mutată rapid pe aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams.

