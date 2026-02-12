CJ Sibiu modernizează 13,5 km de drum judeţean cu 45,6 mil. lei
Ziarul Financiar, 12 februarie 2026 18:30
CJ Sibiu modernizează 13,5 km de drum judeţean cu 45,6 mil. lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
18:45
18:45
18:45
Traficul pe aeroportul din Craiova a crescut cu 65% în luna ianuarie 2026, la aproape 49.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional din Craiova a înregistrat un trafic de 48.949 de pasageri în luna ianuarie 2026, în creştere cu 65% faţă de acceaşi lună din anul trecut, ca prim efect al noului terminal inagurat la finalul anului 2025.
Acum 15 minute
18:30
18:30
Ministerul Transporturilor, Ciprian Şerban, în vizită pe şantierul viitoarei magistrale de metrou M6. „Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului” # Ziarul Financiar
18:30
Deficitul de forţă de muncă în turism este tot mai greu de acoperit dar hotelierii nu vor să mărească salariile şi oferă doar 3.400 de lei pe lună în medie. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului“ # Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani. Piaţa turistică locală suferă de un deficit estimat la 50.000 de angajaţi, potrivit datelor furnizate de Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), iar soluţia stă în importul de forţă de muncă în contextul în care a devenit foarte dificilă angajarea personalului român în această industrie.
18:30
18:30
Acum 30 minute
18:15
Ce mai fac sucursalele companiilor de asigurări? Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns după 9 luni/2025 la un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3%. Dar, faţă de acum patru ani, sucursalele şi-au dublat subscrierile # Ziarul Financiar
Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2025 un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025. Comparativ cu primele nouă luni din 2022, volumul de prime brute subscrise de către sucursalele companiilor de asigurări s-a dublat.
Acum 2 ore
17:45
Paradoxul pieţei de birouri din Bucureşti: zero livrări în 2025, dar acum sunt peste 200.000 mp în construcţie. Primul val de clădiri noi după ani de pauză totală # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti trăieşte un paradox pe care puţini l-ar fi anticipat: deşi oferta de spaţii noi este la minime istorice, singura clădire livrată în ultimii doi ani nu a reuşit să atragă chiriaşi în primele nouă luni din 2025. În acelaşi timp, după o pauză prelungită, dezvoltatorii au reluat în forţă construcţia, iar portofoliul de proiecte aflate în execuţie a depăşit pragul de 200.000 mp suprafaţă închiriabilă, cel mai ridicat nivel din 2021.
17:45
17:15
Câte credite noi au dat bancherii firmelor în 2025? Băncile au frânat creditarea companiilor în 2025, finanţările efectiv noi fiind de doar 7,4 mld. lei, la jumătate faţă de 2024, în pofida creşterii profiturilor. Firmele mai mult au restructurat datorii vechi. Miza: cum atragem băncile spre mediul de business? # Ziarul Financiar
Împrumuturile corporate noi, în lei şi valută, din anul 2025 s-au apropiat de 100 mld. lei, cea mai mare parte fiind în euro şi lei, după cum reiese din datele BNR. Însă soldul creditelor corporate totale, în lei şi valută, a crescut în 2025 cu doar 7,4 mld. lei faţă de 2024, la jumătate faţă de saltul din anul anterior, stocul finanţărilor de acest tip ajungând la final de 2025 la 216 mld. lei.
17:15
17:00
NTT DATA Romania a numit-o în 2025 pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, directorul financiar al grupului, în consiliul de administraţie # Ziarul Financiar
NTT DATA Romania, companie din domeniul serviciilor IT cu sediul în Cluj-Napoca, a numit-o pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, cetăţean german, în funcţia de membru al consiliului de administraţie, pentru un mandat de 3 ani, potrivit unei hotărâri a adunării generale ordinare a acţionarilor.
Acum 4 ore
16:15
16:15
Familia Vetrilă de peste Prut dezvoltă reţeaua de clinici dentare Smile Dent Team în România şi are trei unităţi pe piaţa locală. În 2025, grupul Smile Dent Team a ajuns la 15 mil. euro în România, afaceri cumulate din clinicile şi laboratoarele dentare de pe piaţa locală # Ziarul Financiar
Smile Dent Team, o reţea de clinici dentare, a pornit de la dorinţa medicului stomatolog Vadim Vetrilă de a se dezvolta pe cont propriu. El a preluat un business stomatologic din Chişinău în 2012, iar ulterior l-a extins, iniţial în Republica Moldova, apoi în România şi Italia. Medicului i s-au alăturat în business şi Iraida Vetrilă, soţia sa, dar şi un medic stomatolog italian, Corrado Palmas.
16:00
15:45
15:30
15:15
15:00
15:00
Acum 6 ore
14:30
14:15
Cum au reuşit fondurile din PNRR să tripleze, în cinci ani, cheltuielile pentru construcţia de autostrăzi, până la 5 mld. euro în 2025. Din cele 24 mld. lei (4,8 mld. euro) cheltuite anul trecut pentru autostrăzi şi drumuri, 10 mld. lei (2 mld. euro) au venit prin PNRR # Ziarul Financiar
În 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avea un buget de cheltuieli de 8 miliarde de lei (1,6 mld. euro). Patru ani mai târziu, în 2025, bugetul a fost de 24 de miliarde de lei (4,8 mld. euro). Saltul a fost posibil pentru că, dincolo de fondurile „tradiţionale” ale UE, în creştere, din 2024 în joc au intrat şi fondurile din PNRR – 6 mld. lei (granturi) în 2024 şi 10 mld. lei în 2025 (granturi şi împrumuturi).
14:15
14:00
13:45
13:45
13:45
Samir Karia, CEO, Citibank România: România este o ţară cu rating investment grade. De multe ori uităm acest lucru. Eu am lucrat în pieţe cu rating mult mai scăzut, inclusiv în Africa, iar investitorii continuau să meargă acolo, atraşi de randamente mai mari, chiar dacă riscurile erau semnificative # Ziarul Financiar
13:45
Adrian Codîrlaşu, Preşedinte CFA Society România: Cred că mediul de afaceri poate fi îmbunătăţit în special prin politica fiscală. Aşa cum am văzut în ultimii 3-4 ani, există foarte multă volatilitate în domeniul taxării. Acest lucru trebuie să înceteze şi companiilor trebuie să li se ofere o anumită predictibilitate fiscală # Ziarul Financiar
13:30
13:30
Camelia Popescu, Investment Director, CVC: România are, fără îndoială, unul dintre cele mai ridicate potenţiale de creştere din Europa pe termen lung. Acest lucru este susţinut de avantaje structurale pe care le vedem şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Polonia şi Cehia # Ziarul Financiar
13:00
Acum 8 ore
12:45
12:45
Dan Ostahie, fondator şi CEO, Altex România: M&A l-am folosit ca să cumpărăm know-how. O organizaţie, în general, se dezvoltă fie pe verticală, cumpărând alte companii care fac aceleaşi lucruri, fie cumpărând un jucător care are sinergii cu tine, fie prin integrare pe verticală, pe orizontală sau printr-o formă prin care oferi produse şi servicii mai bune # Ziarul Financiar
12:30
12:30
12:15
Zitec achiziţionează Equilobe şi creează unul dintre cei mai puternici poli de capabilităţi .NET din România. Integratorul IT ajunge la peste 340 de angajaţi şi continuă strategia de M&A lansată în 2016 # Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a anunţat achiziţia companiei Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda, potrivit unui comunicat al companiei. Tranzacţia consolidează poziţia Zitec ca partener pentru soluţii bazate pe tehnologii Microsoft şi susţine strategia de expansiune pe pieţele din Europa de Vest.„Equilobe aduce un portofoliu valoros de clienţi internaţionali, cu precădere din pieţe mature precum Germania şi Olanda. Această mişcare susţine direct strategia Zitec de expansiune internaţională accelerată, completând prezenţa şi operaţiunile existente ale companiei în Europa de Vest", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.
12:00
12:00
11:45
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
GEN Z Sondaj. Peste 30% dintre tineri îşi doresc o schimbare la locul de muncă sau nu sunt mulţumiţi de salariul obţinut # Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti profesional. Unele persoane fac ceea ce le place, altele rămân pentru siguranţa financiară, iar altele simt că e timpul pentru o schimbare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.