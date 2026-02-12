Nou maxim la Bursă: Indicele BET câştigă 1,7% în a patra şedinţă consecutivă de creştere şi ajunge la 15,3% de la început de an. Plus 5% pe Romgaz şi 4% la Digi. BRD se apreciază cu 3,6% şi Hidro cu 3,4%

Ziarul Financiar, 12 februarie 2026 18:30

Nou maxim la Bursă: Indicele BET câştigă 1,7% în a patra şedinţă consecutivă de creştere şi ajunge la 15,3% de la început de an. Plus 5% pe Romgaz şi 4% la Digi. BRD se apreciază cu 3,6% şi Hidro cu 3,4%

Mai rezilienţi decât americanii? Care este calitatea antreprenorilor români care face diferenţa în business. Tony Romani, senior advisor, Invenio Partners: Dacă ar veni antreprenorii de peste ocean să facă afaceri aici ar ieşi puţin ciufuliţi VIDEO Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Avertisment pentru fondatori: Startup-urile concurează acum cu giganţii din audit şi consultanţă şi cu departamentele de transformare din corporaţii. Urmăriţi un interviu Ionuţ Stanimir, chief brand officer, BCR. Ziarul Financiar
Traficul pe aeroportul din Craiova a crescut cu 65% în luna ianuarie 2026, la aproape 49.000 de pasageri Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional din Craiova a înregistrat un trafic de 48.949 de pasageri în luna ianuarie 2026, în creştere cu 65% faţă de acceaşi lună din anul trecut, ca prim efect al noului terminal inagurat la finalul anului 2025.
Piaţa imobiliară din SUA intră într-o „nouă criză”: vânzările de locuinţe vechi scad cu peste 8% într-o singură lună. Este cea mai mare scădere din februarie 2022 Ziarul Financiar
Ministerul Transporturilor, Ciprian Şerban, în vizită pe şantierul viitoarei magistrale de metrou M6. „Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului” Ziarul Financiar
Deficitul de forţă de muncă în turism este tot mai greu de acoperit dar hotelierii nu vor să mărească salariile şi oferă doar 3.400 de lei pe lună în medie. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului“ Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani. Piaţa turistică locală suferă de un deficit estimat la 50.000 de angajaţi, potrivit datelor furnizate de Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), iar soluţia stă în importul de forţă de muncă în contextul în care a devenit foarte dificilă angajarea personalului român în această industrie.
CJ Sibiu modernizează 13,5 km de drum judeţean cu 45,6 mil. lei Ziarul Financiar
Proiect european de peste 5 mil. euro pentru dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca Ziarul Financiar
Ce mai fac sucursalele companiilor de asigurări? Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns după 9 luni/2025 la un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3%. Dar, faţă de acum patru ani, sucursalele şi-au dublat subscrierile Ziarul Financiar
Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2025 un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025. Comparativ cu primele nouă luni din 2022, volumul de prime brute subscrise de către sucursalele companiilor de asigurări s-a dublat.
Paradoxul pieţei de birouri din Bucureşti: zero livrări în 2025, dar acum sunt peste 200.000 mp în construcţie. Primul val de clădiri noi după ani de pauză totală Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti trăieşte un paradox pe care puţini l-ar fi anticipat: deşi oferta de spaţii noi este la minime istorice, singura clădire livrată în ultimii doi ani nu a reuşit să atragă chiriaşi în primele nouă luni din 2025. În acelaşi timp, după o pauză prelungită, dezvol­tatorii au reluat în forţă construcţia, iar portofo­liul de proiecte aflate în execuţie a depăşit pragul de 200.000 mp suprafaţă închiriabilă, cel mai ridicat nivel din 2021.
Taxele vamale aduc 124 mld. dolari la bugetul SUA, +304% într-un an, dar o hotărâre a Curţii Supreme poate obliga statul american la rambursări masive Ziarul Financiar
Câte credite noi au dat bancherii firmelor în 2025? Băncile au frânat creditarea companiilor în 2025, finanţările efectiv noi fiind de doar 7,4 mld. lei, la jumătate faţă de 2024, în pofida creşterii profiturilor. Firmele mai mult au restructurat datorii vechi. Miza: cum atragem băncile spre mediul de business? Ziarul Financiar
Împrumuturile corporate noi, în lei şi valută, din anul 2025 s-au apropiat de 100 mld. lei, cea mai mare parte fiind în euro şi lei, după cum reiese din datele BNR. Însă soldul creditelor corporate totale, în lei şi valută, a crescut în 2025 cu doar 7,4 mld. lei faţă de 2024, la jumătate faţă de saltul din anul anterior, stocul finanţărilor de acest tip ajungând la final de 2025 la 216 mld. lei.
Scădere dramatică pentru Mercedes. Profitul producătorului auto german s-a înjumătăţit anul trecut din cauza tarifelor şi a competiţiei din China Ziarul Financiar
NTT DATA Romania a numit-o în 2025 pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, directorul financiar al grupului, în consiliul de administraţie Ziarul Financiar
NTT DATA Romania, companie din domeniul serviciilor IT cu sediul în Cluj-Napoca, a numit-o pe Nicola Andrea Czymek-Lauer, cetăţean german, în funcţia de membru al consiliului de administraţie, pentru un mandat de 3 ani, potrivit unei hotărâri a adunării generale ordinare a acţionarilor.
BREAKING. Reactoarele nucleare modulare de la Doiceşti au primit undă verde. Acţionarii Nuclearelectrica au aprobat cu peste 92% să se continuie proiectul cu americanii de la NuScale Ziarul Financiar
Familia Vetrilă de peste Prut dezvoltă reţeaua de clinici dentare Smile Dent Team în România şi are trei unităţi pe piaţa locală. În 2025, grupul Smile Dent Team a ajuns la 15 mil. euro în România, afaceri cumulate din clinicile şi laboratoarele dentare de pe piaţa locală Ziarul Financiar
Smile Dent Team, o reţea de clinici dentare, a pornit de la dorinţa medicului stomatolog Vadim Vetrilă de a se dezvolta pe cont propriu. El a preluat un business stomatologic din Chişinău în 2012, iar ulterior l-a extins, iniţial în Republica Moldova, apoi în România şi Italia. Medicului i s-au alăturat în business şi Iraida Vetrilă, soţia sa, dar şi un medic sto­matolog italian, Corrado Palmas.
CBRE: Mallurile din România sunt pline, birourile din centrul Bucureştiului la fel, iar noi mai avem nevoie de încă un milion de metri pătraţi de retail pentru a acoperi cererea Ziarul Financiar
Alesonor l-a desemnat pe STRABAG România antreprenor general pentru faza a doua a proiectului Amber Forest din Tunari, care include 172 de locuinţe Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti a vândut o clădire situată pe Bd. Iancu de Hunedoara către Iancu de Hunedoara Residence, la preţul de 5 milioane euro Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci suma de 1,6 miliarde lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 5,75% şi 6,35% pe an Ziarul Financiar
RBL & ROPEA susţin accelerarea mobilizării capitalului instituţional local către private equity pentru creşterea economiei romȃneşti. ”Înfiinţarea unor vehicule investiţionale ar putea cataliza investiţii totale de pȃnă la 7 miliarde euro ȋn economia reală ȋn următorii 10 ani” Ziarul Financiar
Sănătate premium şi flexibilitate globală: noua realitate a asigurărilor Ziarul Financiar
Karina Pavăl, vicepreşedintele Pavăl Holding, face prima declaraţie despre preluarea Carrefour: Această tranzacţie marchează un pas strategic important şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România Ziarul Financiar
Ce carte îţi recomandă Ioana Necula, CEO şi fondatoarea Genesis College Ziarul Financiar
Dana Stoian, HR manager, Provident Financial Romania: „Job hugging” poate fi o poveste cu două feţe. Nu trebuie să confundăm acest fenomen cu ideea de a tolera neperformanţa Ziarul Financiar
Cum au reuşit fondurile din PNRR să tripleze, în cinci ani, cheltuielile pentru construcţia de autostrăzi, până la 5 mld. euro în 2025. Din cele 24 mld. lei (4,8 mld. euro) cheltuite anul trecut pentru autostrăzi şi drumuri, 10 mld. lei (2 mld. euro) au venit prin PNRR Ziarul Financiar
În 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avea un buget de cheltuieli de 8 miliarde de lei (1,6 mld. euro). Patru ani mai târziu, în 2025, bugetul a fost de 24 de miliarde de lei (4,8 mld. euro). Saltul a fost posibil pentru că, dincolo de fondurile „tradiţionale” ale UE, în creştere, din 2024 în joc au intrat şi fondurile din PNRR – 6 mld. lei (granturi) în 2024 şi 10 mld. lei în 2025 (granturi şi împrumuturi).
Ionela Sulugiuc, Lidl România: Cuvântul de ordine în perioada aceasta este adaptabilitate, iar liderii sunt cei care trebuie să fie ambasadorii schimbării Ziarul Financiar
Anca Fotache, Booking Holdings Romania: Engagementul angajaţilor în muncă este diferit de la fiecare om la altul. Motivaţia este diferită, fiecare om este unic Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 13 februarie, ora 09.30, cu Nikolai Petrov, Portfolio Manager Emerging Markets Equities, Amundi Ziarul Financiar
Leventer Medical Group, fondat de Mihaela Leventer şi Claudiu Opran, deschide spitalul Băneasa Tumor Center, specializat în tratamentul integrat al patologiilor tumorale, după o investiţie de peste 30 de milioane de euro Ziarul Financiar
Samir Karia, CEO, Citibank România: România este o ţară cu rating investment grade. De multe ori uităm acest lucru. Eu am lucrat în pieţe cu rating mult mai scăzut, inclusiv în Africa, iar investitorii continuau să meargă acolo, atraşi de randamente mai mari, chiar dacă riscurile erau semnificative Ziarul Financiar
Adrian Codîrlaşu, Preşedinte CFA Society România: Cred că mediul de afaceri poate fi îmbunătăţit în special prin politica fiscală. Aşa cum am văzut în ultimii 3-4 ani, există foarte multă volatilitate în domeniul taxării. Acest lucru trebuie să înceteze şi companiilor trebuie să li se ofere o anumită predictibilitate fiscală Ziarul Financiar
Conferinţa de securitate de la Munchen: După numai un an, politica administraţiei Trump a reuşit să ducă la o creştere explozivă a percepţiei ţărilor vestice şi economiilor emergente că SUA este o ameninţare Ziarul Financiar
Camelia Popescu, Investment Director, CVC: România are, fără îndoială, unul dintre cele mai ridicate potenţiale de creştere din Europa pe termen lung. Acest lucru este susţinut de avantaje structurale pe care le vedem şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Polonia şi Cehia Ziarul Financiar
Bursă. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a participat la oferta de listare derulată de Electroalfa cu o investiţie de 16,4 mil. euro. Participaţie de 5% din capitalul social Ziarul Financiar
Iulia Bratu, Head of Lead Advisory, EY Parthenon: Există două evoluţii care au devenit remarcabile, nu doar în 2025, ci în ultimii ani. Pe de o parte relevanţa tot mai mare a activităţii tip buy-side a companiilor româneşti, iar pe de altă parte, mega-tranzacţiile Ziarul Financiar
Dan Ostahie, fondator şi CEO, Altex România: M&A l-am folosit ca să cumpărăm know-how. O organizaţie, în general, se dezvoltă fie pe verticală, cumpărând alte companii care fac aceleaşi lucruri, fie cumpărând un jucător care are sinergii cu tine, fie prin integrare pe verticală, pe orizontală sau printr-o formă prin care oferi produse şi servicii mai bune Ziarul Financiar
Miza reală a nordului? China vrea să creeze un ”drum polar al mătăsii” prin Arctic Ziarul Financiar
XTB România: Aurul, cel mai tranzacţionat instrument de români în 2025, cu volume în creştere cu 400% faţă de 2024 Ziarul Financiar
Zitec achiziţionează Equilobe şi creează unul dintre cei mai puternici poli de capabilităţi .NET din România. Integratorul IT ajunge la peste 340 de angajaţi şi continuă strategia de M&A lansată în 2016 Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a anunţat achiziţia companiei Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda, potrivit unui comunicat al companiei. Tranzacţia consolidează poziţia Zitec ca partener pentru soluţii bazate pe tehnologii Microsoft şi susţine strategia de expansiune pe pieţele din Europa de Vest.„Equilobe aduce un portofoliu valoros de clienţi internaţionali, cu precădere din pieţe mature precum Germania şi Olanda. Această mişcare susţine direct strategia Zitec de expansiune internaţională accelerată, completând prezenţa şi operaţiunile existente ale companiei în Europa de Vest", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.
Laure Pourageaud, Pluxee Group: Creşterea nivelului de engagement la locul de muncă nu este o iniţiativă a departamentului de HR, ci ţine de leadership. Engagementul este principalul indicator al sănătăţii unei companii Ziarul Financiar
Peter Latos, Head of Strategy & Transactions, EY Parthenon: România continuă să îşi consolideze poziţia, depăşind constant performanţele altor economii din regiune şi chiar la nivel global în ceea ce priveşte activitatea de fuziuni şi achiziţii Ziarul Financiar
Gabor Olajos, Pluxee România & Bulgaria: Măsurăm engagementul la fiecare două săptămâni pentru a lua pulsul organizaţiei. Urmărim constant dinamica relaţiilor dintre colegi şi la cum percep angajaţii leadershipul Ziarul Financiar
Bursă. Ce fac acţiunile Carrefour după anunţul tranzacţiei prin care fraţii Pavăl de la Dedeman preiau operaţiunile din România Ziarul Financiar
Dezvoltarea Carrefour în oglindă cu Dedeman: În 2001 francezii deschideau primul hipermarket în Bucureşti, în timp ce fraţii Pavăl făceau trecerea de la un magazin mic din Bacău la comerţul cu mobilă Ziarul Financiar
Mihaela Luţaş şi Dan Luca. UE în transformare: de la funcţional la bugetar Ziarul Financiar
(P) Pasiunea pentru excelenţă în medicina privată din România SANADOR aniversează 25 de ani de la înfiinţare Ziarul Financiar
Angajatorii din sectorul public au postat de la începutul anului peste 1.500 de joburi, cu aproape 60% mai multe faţă de aceeaşi perioadă anului trecut. Cele mai multe oferte sunt pentru şoferi, şef de serviciu, îngrijitori, muncitori calificaţi, personal medical sau referenţi Ziarul Financiar
GEN Z Sondaj. Peste 30% dintre tineri îşi doresc o schimbare la locul de muncă sau nu sunt mulţumiţi de salariul obţinut Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti profesional. Unele persoane fac ceea ce le place, altele rămân pentru siguranţa financiară, iar altele simt că e timpul pentru o schimbare.
