00:30

Oferte de angajare care vin din senin, aprobări instantanee ale candidaturii şi interviuri care nu au loc niciodată - compania de cybersecurity Bitdefender avertizează că hackerii folosesc sezonul recrutărilor de la început de an pentru a lansa o campanie de phishing în care se dau drept companii mari precum Amazon, Carrefour sau sistemul public de sănătate britanic NHS. E-mail-urile, scrise în mai multe limbi - engleză, spaniolă, italiană, franceză -, sunt ajustate în funcţie de ţara destinatarului, dar urmează un tipar identic: victima primeşte un mesaj conform căruia profilul sau CV-ul său a fost deja evaluat şi aprobat, i se cere să confirme un interviu, iar conversaţia este mutată rapid pe aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams.