Jurnal bursier, 12 februarie 2026. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB
Ziarul Financiar, 13 februarie 2026 01:15
Jurnal bursier, 12 februarie 2026. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
01:15
01:00
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a obţinut 30 de miliarde de dolari într-o rundă Series G. Evaluarea a ajuns la 380 de miliarde de dolari, a doua cea mai mare din istoria startup-urilor, şi este dublă faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă asistentul Claude, a finalizat o rundă de finanţare Series G de 30 de miliarde de dolari, la o evaluare post-money de 380 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei. Tranzacţia reprezintă a doua cea mai mare finanţare privată din istoria sectorului tehnologic, fiind depăşită doar de runda de peste 40 de miliarde de dolari a rivalei OpenAI din 2025, condusă de SoftBank, conform datelor Crunchbase. Până la runda OpenAI, recordul era deţinut de grupul chinez Ant Group, cu 14 miliarde de dolari strânse în 2018, potrivit CNBC.
Acum 2 ore
00:30
Cercetare Bitdefender: Hackerii trimit oferte de angajare false în numele Amazon, Carrefour sau NHS ca să fure date personale şi să obţină plăţi frauduloase # Ziarul Financiar
Oferte de angajare care vin din senin, aprobări instantanee ale candidaturii şi interviuri care nu au loc niciodată - compania de cybersecurity Bitdefender avertizează că hackerii folosesc sezonul recrutărilor de la început de an pentru a lansa o campanie de phishing în care se dau drept companii mari precum Amazon, Carrefour sau sistemul public de sănătate britanic NHS. E-mail-urile, scrise în mai multe limbi - engleză, spaniolă, italiană, franceză -, sunt ajustate în funcţie de ţara destinatarului, dar urmează un tipar identic: victima primeşte un mesaj conform căruia profilul sau CV-ul său a fost deja evaluat şi aprobat, i se cere să confirme un interviu, iar conversaţia este mutată rapid pe aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams.
00:15
Business sportiv. „Stejarii” primesc un sprijin neaşteptat în campania de calificare la Cupa Mondială din 2027 # Ziarul Financiar
În campania de calificare pentru Cupa Mondială din Australia din 2027, echipa naţională de rugby a României primeşte un ajutor neaşteptat: desenele copiilor.
00:15
Opinie WSJ, ziar american: Europa trebuie să-şi înveţe lecţia şi să nu mai depindă de energie importată # Ziarul Financiar
Nu e deloc distractiv să te bazezi pe alte ţări pentru necesarul de energie când marile puteri încep să-şi folosească resursele ca pe o armă. Europa descoperă acest lucru pe calea grea, din nou, scrie Carol Ryan, editorialist la The Wall Street Journal.
00:15
Florin Madar, fondatorul distribuitorului de materiale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de materiale de construcţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta estimează afaceri de 54 mil. euro, potrivit oficialilor.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cătălina Stănescu, 13 ani, patinaj: Sportul m-a făcut să înţeleg ce înseamnă să aparţii unei ţări şi să o iubeşti. Am învăţat acest lucru la primul meu concurs internaţional de patinaj, în Bulgaria, unde am reuşit să obţin locul 1 # Ziarul Financiar
Cătălina Stănescu a început să patineze la trei ani, intrând pe gheaţă pe patinoarul din Liberty Mall, alături de părinţii ei, iar de acolo a pornit toată pasiunea sa pentru patinaj. În urmă cu aproape trei ani, Cătălina Stănescu a apărut în rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, în care a povestit despre ce începuturile sale în sport.
00:15
Deloitte CFO Summit 2026. Zeno Căprariu, partener audit, Deloitte România şi liderul CFO Program în România: În comparaţie cu trecutul recent, directorii financiari de astăzi gândesc diferit şi operează diferit. Trebuie să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI # Ziarul Financiar
Rolul directorilor financiari s-a schimbat în ultimii ani şi va continua să evolueze odată cu tehnologia, fiind necesar ca aceştia să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI pentru a avea o organizaţie mai agilă, este de părere Zeno Căprariu (foto), partener audit, Deloitte România, coordonatorul CFO Program în România.
00:15
ZF Private Health. Familia de medici Stănilă din Sibiu a investit peste 10 mil. lei în clinicile Ofta Total în ultimii trei ani, în extindere şi echipamente # Ziarul Financiar
Ofta Total, brand medical din Sibiu din domeniul oftalmologiei, a investit în ultimii trei ani peste 10 milioane de lei în mai multe proiecte de investiţii care au urmărit extinderea şi dotarea clinicilor cu aparatură de ultimă generaţie. Echipamentele şi tehnologiile noi reduc timpii pentru operaţii, iar recuperarea pacientului este mai rapidă, crede medicul Dan Stănilă, care se ocupă de creşterea Ofta Total, o afacere de familie, pornită de mama sa, medicul Adriana Stănilă.
00:15
Business sportiv. Cum se împarte piaţa locală de sport şi fitness? Bucureşti-Ilfov adună cele mai multe locaţii din ţară, având circa 20% din piaţa naţională. Marile oraşe concentrează cele mai multe businessuri din sport # Ziarul Financiar
Piaţa locală de sport şi fitness numără 13.400 de locaţii în care se pot face activităţi sportive, de la săli de fitness şi până la bazine de înot, terenuri sau cluburi sportive, potrivit platformei Xmap, o platformă bazată pe inteligenţa artificială care foloseşte date geospaţiale pentru realizarea diferitelor rapoarte.
00:15
REDPORT a obţinut un credit de 9 mil. euro de la Intesa Sanpaolo Bank pentru proiectul Vitality Est din estul Capitalei, dezvoltat în parteneriat cu Dan Şucu # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar REDPORT, fondat de antreprenorul Cosmin Savu-Cristescu, a securizat o linie de finanţare de 9 milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Bank România pentru continuarea lucrărilor la proiectul rezidenţial Vitality Est, situat pe malul lacului Pantelimon, în estul Bucureştiului.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. George Cărpuşor, antreprenor care a pariat pe brandul Carpathian Jerky: Impactul modificărilor legislative nu vine neapărat din nivelul taxelor în sine, ci din frecvenţa şi rapiditatea cu care se schimbă regulile # Ziarul Financiar
George Cărpuşor, fondator al Carpathian Jerky, primul brand românesc de jerky, adică snackuri din carne deshidratată şi condimentată, spune că în contextul economic actual, nu va amâna complet investiţiile , dar le va aborda mai selectiv.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Elena Uleia, Prime Transaction: Există capital disponibil pentru investiţii, iar apetitul pentru acţiuni este confirmat de oferta Electroalfa şi de rulajele din piaţă # Ziarul Financiar
Ediţia din 12 februarie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a avut-o în prim-plan pe Elena Uleia, director de operaţiuni în cadrul casei de brokeraj Prime Transaction, care a discutat despre dinamica pieţei de capital, cum ar putea arăta în continuare rapoartele preliminare pe 2025 şi potenţialul de anul acesta al programului de titluri de stat Fidelis.
00:15
Conferinţa unde lucrăm 2026. Cele 5 simţuri ale HR-ului: trenduri, practici şi soluţii. Viitorul muncii se simte: investiţiile în oameni, competenţe şi engagement vor face diferenţa între liderii pieţei şi restul jucătorilor # Ziarul Financiar
Experienţa angajaţilor, investiţiile în competenţe şi o abordare strategică a engagementului devin elementele care separă companiile lider de restul pieţei. Într-o piaţă a muncii care trece de ani de zile prin transformări aduse de diverşi factori, de la pandemii la războaie, la impactul inteligenţei artificiale până la schimbarea aşteptărilor angajaţilor, liderii din HR şi business spun că viitorul muncii nu mai poate fi construit doar pe procese şi indicatori de performanţă, ci pe modul în care oamenii trăiesc experienţa profesională.
00:15
Business sportiv. De ce se dezvoltă mult mai greu businessurile din sport? Sportul nu este mai dificil decât alte sectoare economice, dar lipsa culturii de business afectează toată piaţa. „Mergem cu frâna de mână trasă, pentru că se lucrează după jumătate de ureche” # Ziarul Financiar
Antreprenoriatul în sport nu e mult mai dificil decât în alte sectoare economice, însă ritmul de dezvoltare al acestui segment este mult prea lent, iar uneori chiar bate pasul pe loc, ceea ce ar putea crea impresia că un business în sport ar putea întâmpina mai multe provocări. Piaţa merge însă cu frâna de mână trasă pentru că lipsa culturii de business din cadrul multor afaceri afectează, de fapt, toată piaţa.
00:15
00:15
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a pieţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Doar trei fonduri locale deschise de obligaţiuni au depăşit inflaţia din România în 2025 # Ziarul Financiar
Din cele mai performante zece fonduri locale de obligaţiuni şi alte instrumente cu venit fix, trei au reuşit să depăşească inflaţia din România anul trecut, când rata anuală a creşterii preţurilor a încheiat la 8,6%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
00:15
România, magnet pentru M&A. Tranzacţiile strategice din 2025 arată potenţialul accelerat al companiilor româneşti # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul în care piaţa de fuziuni şi achiziţii din România şi-a demonstrat rezilienţa şi dinamismul. Într-un context marcat de presiuni macroeconomice şi incertitudini regionale, companiile locale şi-au adaptat rapid strategiile şi au reuşit să transforme provocările în oportunităţi, în timp ce tranzacţiile majore din sectoarele sănătate, energie şi retail au atras atenţia investitorilor internaţionali, consolidând România drept una dintre destinaţiile europene cele mai atractive pentru M&A.
00:15
Conferinţa M&A EY. România a câştigat teren pe piaţa de tranzacţii M&A în Europa, iar interesul investitorilor internaţionali a crescut. Toate companiile din România sunt mult mai capitalizate şi incomparabil mai bine pregătite decât acum 15 ani # Ziarul Financiar
România va rămâne una dintre cele mai atractive destinaţii de tranzacţii M&A în Europa, în special datorită perfomanţei de care dă dovadă în ciuda tuturor provocărilor.
00:15
Meet the speakers. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electroalfa International, firma pentru ale cărei acţiuni s-au luptat investitorii la bursă, participă la ZF Power Summit. Cum poate deveni antreprenoriatul local din energie unul fără graniţe? # Ziarul Financiar
Tranşa de retail a ofertei Electroalfa International a fost suprasubscrisă de aproape 5.800%, investitorii cerând de aproape 60 de ori mai multe acţiuni decât erau disponibile.
00:15
Studiu Juniper, comandat de Revolut: Platformele de social media au câştigat aproape 70 mil. euro din reclamele la înşelătorii afişate românilor în 2025. “Excluzând infractorii înşişi, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X şi LinkedIn sunt în prezent principalii beneficiari ai economiei fraudei” # Ziarul Financiar
Aproape 70 de milioane de euro - atât au generat platformele de social media în 2025 din reclamele la înşelătorii afişate utilizatorilor din România, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare Juniper Research la comanda Revolut, publicat pe 10 februarie, de Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet. Cifra plasează România pe o poziţie surprinzătoare: 12,6% din totalul veniturilor europene din publicitate frauduloasă pe reţelele sociale provin din reclame direcţionate către utilizatorii români, un procent mai mare decât cel al Regatului Unit (11%), al Germaniei (9,9%) sau al Franţei (9,5%).
00:15
Un moment istoric pentru antreprenoriatul românesc. Familia Pavăl, care a fondat Dedeman, la un pas de a prelua operaţiunile Carrefour în România pentru 823 mil. euro # Ziarul Financiar
Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, care deţine Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj, a intrat în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor grupului francez Carrefour în România, unul dintre cei mai mari retaileri din comerţul alimentar local.
Acum 4 ore
23:00
23:00
Summitul Draghi: liderii UE s-au retras între zidurile unui castel belgian pentru a discuta despre viitorul UE şi cum poate fi făcută Europa mai competitivă. Draghi, industria, analişti şi multă lume cer, de urgenţă, măsuri concrete # Ziarul Financiar
Înainte de a se retrage între zidurile vechiului castel al cavalerilor teutoni Alden Biesen din Belgia, liderii politici ai Uniunii Europene au primit mai multe avertismente.
22:30
Apetitul investitorilor pentru companiile de AI nu poate fi stins: Anthropic a atras 30 de miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanţare, ceea ce evaluează compania care produce Claude la 350 mld. dolari. Peste 500 de corporaţii plătesc mai bine de 1 mil. de dolari pe an pentru Claude # Ziarul Financiar
22:00
Acum 6 ore
20:45
20:45
20:30
20:15
Românii se lămuresc cât de nocive sunt băuturile carbogazoase dulci. Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România s-au întors la nivelul din 2016 după trei ani consecutivi de scăderi. Coca-Cola HBC este cel mai mare jucător de pe piaţa băuturilor răcoritoare, având peste 50% din piaţă în volum. # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Acum 8 ore
19:30
19:15
Doar 4% dintre turiştii care intenţionează să călătorească în Europa în prima parte a acestui an au pe listă şi România. Un procent similar în preferinţele turiştilor şi pentru Ungaria şi Bulgaria # Ziarul Financiar
Doar 4% dintre turiştii care intenţionează să călătorească în ţările europene în prima parte a acestui an vor să viziteze şi România, potrivit Barometrului călătoriilor pe distanţe lungi pentru prima parte a acestui an, publicat de Comisia Europeană pentru Turism.
19:15
19:15
19:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Vă place chimia? Fiţi atenţi aici. Nichel. Grafit. Heliu. Niobiu. Galiu. Titan. Platină. PRG şi PRU. Germaniu. Antimoniu. Fosfor. Feldspat. Siliciu. Cobalt. Arsen. Aluminiu. Huilă. Fluor. Magneziu. Scandiu. Litiu. Tantal. Vanadiu. Hafniu. Stronţiu. Baritină. Bismut. Bor. Beriliu. Cupru. Wolfram # Ziarul Financiar
18:45
18:45
18:45
Traficul pe aeroportul din Craiova a crescut cu 65% în luna ianuarie 2026, la aproape 49.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional din Craiova a înregistrat un trafic de 48.949 de pasageri în luna ianuarie 2026, în creştere cu 65% faţă de acceaşi lună din anul trecut, ca prim efect al noului terminal inagurat la finalul anului 2025.
18:30
18:30
Ministerul Transporturilor, Ciprian Şerban, în vizită pe şantierul viitoarei magistrale de metrou M6. „Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului” # Ziarul Financiar
18:30
Deficitul de forţă de muncă în turism este tot mai greu de acoperit dar hotelierii nu vor să mărească salariile şi oferă doar 3.400 de lei pe lună în medie. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului“ # Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani. Piaţa turistică locală suferă de un deficit estimat la 50.000 de angajaţi, potrivit datelor furnizate de Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), iar soluţia stă în importul de forţă de muncă în contextul în care a devenit foarte dificilă angajarea personalului român în această industrie.
18:30
18:30
18:15
Ce mai fac sucursalele companiilor de asigurări? Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns după 9 luni/2025 la un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3%. Dar, faţă de acum patru ani, sucursalele şi-au dublat subscrierile # Ziarul Financiar
Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2025 un volum al primelor brute subscrise de peste 2,6 mld. lei, în creştere cu doar 3% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025. Comparativ cu primele nouă luni din 2022, volumul de prime brute subscrise de către sucursalele companiilor de asigurări s-a dublat.
Acum 12 ore
17:45
Paradoxul pieţei de birouri din Bucureşti: zero livrări în 2025, dar acum sunt peste 200.000 mp în construcţie. Primul val de clădiri noi după ani de pauză totală # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti trăieşte un paradox pe care puţini l-ar fi anticipat: deşi oferta de spaţii noi este la minime istorice, singura clădire livrată în ultimii doi ani nu a reuşit să atragă chiriaşi în primele nouă luni din 2025. În acelaşi timp, după o pauză prelungită, dezvoltatorii au reluat în forţă construcţia, iar portofoliul de proiecte aflate în execuţie a depăşit pragul de 200.000 mp suprafaţă închiriabilă, cel mai ridicat nivel din 2021.
17:45
17:15
Câte credite noi au dat bancherii firmelor în 2025? Băncile au frânat creditarea companiilor în 2025, finanţările efectiv noi fiind de doar 7,4 mld. lei, la jumătate faţă de 2024, în pofida creşterii profiturilor. Firmele mai mult au restructurat datorii vechi. Miza: cum atragem băncile spre mediul de business? # Ziarul Financiar
Împrumuturile corporate noi, în lei şi valută, din anul 2025 s-au apropiat de 100 mld. lei, cea mai mare parte fiind în euro şi lei, după cum reiese din datele BNR. Însă soldul creditelor corporate totale, în lei şi valută, a crescut în 2025 cu doar 7,4 mld. lei faţă de 2024, la jumătate faţă de saltul din anul anterior, stocul finanţărilor de acest tip ajungând la final de 2025 la 216 mld. lei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.