Tranzacţie pe piaţa de gaming: Super Technologies a achiziţionat MaxBet România şi Malta
Preşedintele României, Nicuşor Dan, invită oamenii la o atitudine echilibrată, după ce România a intrat în recesiune tehnică. „Continuaţi să puneţi, cu echilibru, presiune pe decidenţii politici pentru rezolvarea acestor probleme"
Prima generaţie de corporatişti/mici antreprenori care au făcut ceva bani puşi deoparte, dar care se apropie de pensie, încep să se întrebe dacă nu e mai bine să se protejeze de ameninţarea vremurilor complicate şi a războiului (şi dacă câştigă ruşii?!) punându-se la adăpost într-o altă ţară, de exemplu Spania
Tranzacţie pe piaţa de gaming: Superbet a achiziţionat MaxBet România şi Malta
Bursă. Peste 100 de milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea schimbă acţionarii într-o operaţiune în valoare de aproape 80 de milioane de lei. Preţ mai mare cu 9,5% decât cel din piaţă
O nouă ordine mondială? Cancelarul german Friedrich Merz spune că statutul SUA în lume este pus la îndoială: Leadershipul american a fost contestat şi poate chiar pierdut
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a piaţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
Gigantul italian Fincantieri se extinde în România: Şantierele navale de la Tulcea şi Brăila vor fi modernizate pentru a produce mai multe componente pentru nave militare
România trece pragul vârstei de mijloc. Cum stăm în clasamentul în european al „îmbătrânirii" populaţiei
Bursa pierde 1,4% pe fondul intrării economiei în recesiune tehnică: Scăderi la Premier Energy (-3,1%), BRD (-2,9%), Banca Transilvania (-2,6%), Digi (-2,2%). Plus 2% pe BET la nivel săptămânal
După Nuclearelectrica, şi RoPower Nuclear aprobă Decizia Finală de Investiţie (FID) pentru proiectul reactoarelor modulare NuScale de la Doiceşti. „Astăzi nu vorbim doar despre o investiţie, ci despre o decizie strategică pentru următorii 60 de ani de energie curată în România"
Ce artişti urcă pe scenă la Untold în 2026: Lewis Capaldi şi Flo Rida vin pentru prima dată în România. Edy Chereji, organizator Untold: Vom avea 200 de artişti în total. Bugetul estimativ din acest an depăşeşte 23 mil. euro
Avertisment dur al cancelarului german Friedrich Merz, de la Conferinţa de Securitate de la München: Împreună am intrat într-o epocă marcată din nou de politica forţei. Leadershipul american a fost contestat şi poate chiar pierdut
De la fermă la corporaţie. Cum ar putea fermierii români să „atace" marile pieţe? Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Fermerii din Vest au transformat cooperativele în companii listate la bursă, iar asta ajută VIDEO
Sănătatea în rate emoţionale. Amânarea a devenit normalitate, iar costul poate dărâma bugetele
Cum stabileşti preţul atunci când ai un business creativ? Materialele, „mâna de lucru" şi mai ales timpul costă, iar asta se reflectă în preţul final al unui produs creativ. Dar câţi tineri antreprenori au curajul să pună preţ pe munca lor atunci când sunt la început?
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA, venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro anul trecut
​Un nou jucător în piaţa de turism. TUI intră oficial în România. Grupul internaţional se concentrează pe segmentul de outgoing, însă vizează şi aducerea de turişti străini în România
BREAKING. Statul român a atras doar un miliard de lei în emisiunea Fidelis din februarie, cel mai slab nivel din ultimii patru ani. Care sunt motivele?
Avocaţii de la Clifford Chance Badea au asistat Electroalfa International în IPO-ul de 580 mil. lei, una dintre cele mai importante listări recente din România
Cum vede Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA, tânăra generaţie în raport cu piaţa muncii?
Cum funcţionează „Tu ce cre(e)zi?", jocul care îţi testează creativitatea şi te pune pe gânduri în era digitală
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, investeşte peste 75 mil. lei într-o staţie de transformare în Baloteşti
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare respinge scenariul de recesiune: România menţine o creştere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun. Scăderea din T4 este o ajustare conjuncturală. Indicatorii de bază nu indică o deterioare generalizată
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA a încheiat anul trecut cu venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro
Erste Group, proprietarul BCR, revizuieşte în jos prognoza de creştere economică a României în 2026, de la 2,1% la 1%, după ce economia a intrat în recesiune tehnică la final de 2025
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi"
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va vorbi despre securitate la Marea Neagră şi războiul fără echipaj
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: "După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică"
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Cine face parte din delegaţia României: Ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean
Fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Ţara este în gard! Contracţia este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică şi adoptarea bugetului în decembrie
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Cum creştem sănătos o companie printr-un program de tip "Growth Accelerator"?
Bursă. Patria Bank a încheiat 2025 cu un portofoliu de credite corporate de 2,2 miliarde lei, în creştere cu 20%, iar vânzările noi pe segmentul de retail au urcat cu 66%
Premierul Ilie Bolojan, după publicarea datelor INS privind evoluţia econmiei în 2025: recesiunea tehnică temporară este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă şi mai competitivă. Nu traversăm o criză
Cum a deschis bursa după prima intrare în recesiune tehnică din ultimii şase ani: Minus 1,2% pe indicele BET. Banca Transilvania pierde 1,8%, Romgaz 1,7% şi Premier Energy 1,5%
România a înregistrat o creştere economică de doar 0,6% în 2025. Pe baza datelor trimestriale, economia a intrat în recesiune tehnică, pentru că are două trimestre consecutive de scădere pe seria ajustată sezonier
Bursă. Doar trei fonduri locale deschise de obligaţiuni au depăşit inflaţia din România în 2025, cu randamente de 8,7% pe Raiffeisen RON Plus, 8,8% pentru Erste Bond Flexible RON şi 13,5% pe FDI Globinvest Bonds
Din cele mai performante zece fonduri locale de obligaţiuni şi alte instru­mente cu venit fix, trei au reuşit să depăşească inflaţia din România anul trecut, când rata anuală a creşterii preţurilor a încheiat la 8,6%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
ZF Deschiderea de astăzi, 13 februarie: Nikolai Petrov, Amundi, despre maximul istoric al Bursei, lichiditate, dividende şi condiţiile pentru creşterea expunerii României în portofoliile globale
România, în recesiune tehnică, după ce T3 şi T4 din 2025 au fost cu scădere a PIB. Ce spun primele cifre de la INS despre evoluţia economiei în 2025
Meet the speakers. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, firma pentru ale cărei acţiuni s-au luptat investitorii la bursă, participă la ZF Power Summit. Cum poate deveni antreprenoriatul local din energie unul fără graniţe?
Tranşa de retail a ofertei Electro-Alfa International a fost supra­subscrisă de aproape 5.800%, investitorii cerând de aproape 60 de ori mai multe acţiuni decât erau disponibile.
Dacia se retrage din Raliul Dakar după ce a cucerit cea mai dură competiţie din lume. Denis Le Vot, artizanul proiectului, a plecat deja de la Renault şi conduce acum un gigant al sporturilor de iarnă din Canada
Românii îşi pot face asigurare ce acoperă servicii medicale de până la 3 mil.euro, în România şi străinătate, după ce Allianz-Ţiriac a făcut un parteneriat strategic cu MediHelp International
Compania de asigurări Allianz-Ţiriac şi MediHelp International, jucător din domeniul intermedierii asigurărilor de sănătate internaţionale din Europa Centrală şi de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă o asigurare de sănătăte care acoperă cheltuieli cuprinse între 500.000 de euro şi 3 milioane de euro, în România şi în străinătate.
Singur, dar în grup. Noul profil al turistului român de vacanţe exotice
Primele cifre de la INS despre evoluţia economiei în 2025: România a avut o creştere economică de doar
Bursă. Prima reacţie a investitorilor de la Paris după anunţul privind preluarea Carrefour România de către fraţii Pavăl: Plus 1% pe acţiuni. În prezent, cotaţia este cu mult sub maximul înregistrat în urmă cu 27 de ani Ziarul Financiar
Acţiunile Carrefour se apreciau joi după-amiază cu 1,15%, după ce deschiseseră şedinţa în scădere cu 0,5%, în prima reacţie a pieţei de capital din Franţa la anunţul grupului privind ne­gocierile exclusive cu Pavăl Holding pentru preluarea opera­ţiunilor din România, într-o tranzacţie estimată la 823 milioane de euro.
„Europa cu două viteze“ scoate din nou capul din dulap şi ajunge pe agenda şefilor de state din Uniunea Europeană. Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne speriem Ziarul Financiar
Acum, la butoanele Comisiei Europene nu mai este Jean-Claude Junker, autorul primului draft al proiectului „Europei cu două viteze“, ci Ursula von der Leyen care ieri a trântit pe masa şefilor de state şi de guverne un proiect, nu ştim dacă cvasiidentic cu cel al lui Juncker, dar având aceeaşi ţintă asumată public: întărirea Uniunii Europene în faţa concurenţei Chinei şi, iată acum, a SUA.
Ionuţ Stanimir, chief brand officer al BCR. Avertisment pentru fondatori: lumea de acum 5-7 ani nu mai există, s-a dus. Acum şi giganţii din audit şi consultanţă ne propun soluţii noi, iar AI-ul a dat startul dezvoltării unui nou val de soluţii de către echipele interne din corporaţii Ziarul Financiar
Un start-up care are în plan să susţină o prezentare la o cor­poraţie din România pentru a propune un parte­neriat ar trebui să ştie că pei­sajul s-a schimbat complet faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 5-7 ani, respectiv faptul că acum concurenţa este una dramatică, în care se luptă cu concurenţi redutabili. E foarte posibil ca în aceeaşi sală, cu două luni înainte, să fi fost deja echipe de la giganţi Big Four şi de la marile firme de consul­tanţă, cu prezentări pe teme asemănătoare, gândite de zeci de oameni şi soluţii de AI integrate.
Ce poţi face în Bucureşti în acest weekend: petreceri cu nostalgie pentru Vama Veche, târguri pentru exploratorii de piese vintage, spectacole imersive şi expoziţii culturale Ziarul Financiar
