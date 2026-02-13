Scandalul în ce o privește pe Francesca Albanese, raportorul special al ONU, continuă, pe temea afirmațiilor antisemite / Ministrul de Externe al Cehiei cere ca ea să demisioneze / Albanese susține că discursul i-a fost manipulat în clipul publicat de Al Jazeera

16:40

Deși spectaculoasă din punct de vedere mediatic, cariera profesională a lui Marius Voineag, șeful DNA care aspiră la funcția de procuror general adjunct, arată mult mai puțin spectaculos. Înainte de a țâșni spre vîrful ierarhiei sistemului de Parchete, acesta a ratat de două ori examenul de promovare de la gradul profesional de procuror de Parchet […] © G4Media.ro.