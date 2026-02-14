Atac aerian american în Caraibe asupra navei unor presupuși traficanți de droguri
Statele Unite au efectuat vineri un alt atac aerian în Caraibe împotriva unei nave despre care oficialii americani susțin că transporta traficanți de droguri, ucigând trei persoane. Armata americană a anunțat că ambarcațiunea atacată era folosită pentru trafic de droguri. „Serviciile de informații au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în
Românii nu se grăbesc să se căsătorească de Valentine's Day: foarte puține căsătorii sunt oficiate sâmbătă în marile orașe / În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment / Numărul căsătoriilor scade constant în ultimii ani în România
Un număr mic de căsătorii sunt oficiate în marile orașe, sâmbătă, de Valentine's Day, Ziua îndrăgostiților. În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment, iar datele statistice arată o scădere continuă a numărului căsătoriilor în ultimii ani în România. Potrivit datelor furnizate de primării la solicitarea G4Media, sâmbătă 14 februarie, sunt programate: Cluj-Napoca –
EXCLUSIV Techrider: Politehnica București va contribui direct la dezvoltarea viitoarei generații de cipuri europene / „Este doar o parte a unei strategii mai ample"
Uniunea Europeană a lansat oficial proiectul NanoIC, cea mai amplă linie-pilot dezvoltată până în prezent în cadrul Actului european privind cipurile. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, proiectul este găzduit de centrul de cercetare IMEC din Leuven, Belgia, și beneficiază de o finanțare europeană de 700 de milioane de euro. Inițiativa reunește institute de cercetare
Donald Trump consideră că o răsturnare a puterii „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla" în Iran
Donald Trump a vorbit deschis vineri despre o răsturnare a puterii în Iran, pe fondul dialogului dificil dintre Washington și Teheran cu privire la capacitățile nucleare și balistice ale Republicii Islamice, scrie Le Figaro. Președintele american, care oscilează între promisiuni de soluționare negociată și amenințări militare, a confirmat anterior trimiterea „foarte curând" a unui al
Hunedoara, Brăila și Caraș Severin, județele în care se divorțează cel mai des / Peste un milion de cupluri s-au separat în ultimii 35 de ani / Motivele pentru care divorțează românii
Peste 1,1 milioane de divorțuri s-au produs în România, în perioada 1990 – 2024, conform datelor Institutului Național de Statistică. Raportat la populația rezultată în urma recensământului din decembrie 2021, rezultă o medie de 564 de divorțuri la 10 mii de locuitori. Statistica ne arată totuși că 2024 a fost anul cu cele mai puține
Circulația rutieră este întreruptă pe DN 2G, în județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două mașini, transmite Mediafax. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției a precizat că circulația rutieră a fost oprită sâmbătă dimineață pe DN 2G Bacău-Vermești, în zona localității Leontinești. În zona indicată a avut loc
EXCLUSIV Bogdan Bugheanu, supraveghetorul activelor Lukoil propus de Ministerul Energiei, a comis un accident în 2017, băut la volan / Unul dintre răniți și-a retras plângerea după ce a primit bani, iar pedeapsa pentru alcoolemie a fost anulată prin prescriere / A fost director financiar în Grupul Niro
Bogdan Ion Bugheanu (55 de ani), propus recent, de Ministerul Energiei, în funcția de supraveghetor al activelor Lukoil din România, a fost condamnat penal definitiv, în 2022, pentru că a condus băut la volan, alcoolemia fiind depistată după ce a comis un accident soldat cu victime, arată o sentință judecătorească pe care a consultat-o reporterul
Split, primul oraș din Croația care interzice vânzarea alcoolului după 20:00 / Măsură luată din cauza turiștilor beți care fac "scene inacceptabile", susțin autoritățile
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00, transmite Mediafax. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor. Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice. Split a devenit primul oraș din Croația care interzice vânzarea
Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna trecută: Avem candidați la parchete, avem și recesiune, dar tot n-avem decizia CCR pe pensiile magistraților / Fake-uri virale pe rețele și cum s-a "spălat" interlopul Nuțu în Justiție
Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna trecută: Avem candidați la marile parchete din România, DNA, DIICOT și Parchetul General, instituții-cheie în Justiție pentru care competiția a început oficial săptămâna trecută. Știrea săptămânii însă este că avem și recesiune tehnică, la fel cum am mai avut și în 2024, pe vremea Guvernului Marcel
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară, transmite Agerpres. „Ratingul României „BBB minus" este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi
George Russell a avut parte de un test mulțumitor la Bahrain, dar pilotul britanic al celor de la Mercedes se teme înainte de startul noului sezon din Formula 1 de o singură echipă rivală: RedBull Racing. „Sunt cu mai mult de un pas înaintea tuturor", dă asigurări Russell. „Dacă vrea, poate să se retragă" –
EXCLUSIV Jurnalist Gazzetta dello Sport explică pentru G4Media secretele succesului lui Cristian Chivu la Inter: Cum a vindecat un vestiar deprimat și l-a transformat în „mașina de goluri" a Italiei – Plus asemănarea cu Carlo Ancelotti
Cristi Chivu a reușit să se impună la Inter, cu toate că a găsit în vara anului trecut un vestiar deprimat după înfrângerea din finala Champions League și ratarea titlului din Serie A. Andrea Barilaro, jurnalist Gazzetta dello Sport, a discutat cu G4Media.ro despre mandatul de până acum al antrenorului român și l-a comparat printre
Scandalul în ce o privește pe Francesca Albanese, raportorul special al ONU, continuă, pe temea afirmațiilor antisemite / Ministrul de Externe al Cehiei cere ca ea să demisioneze / Albanese susține că discursul i-a fost manipulat în clipul publicat de Al Jazeera
Ministerul de Externe al Cehiei transmite că Francesca Albanese, raportorul special al ONU, ar trebui să demisioneze din funcție, în urma scandalului privind declarațiile antisemite pe car acestea le-ar fi formulat în cadrul unul eveniment organizat de Al Jazeera, televiziunea care își are sediul în Qatar. În discursul ei, Albanese ar fi spus că Israelul
Fundaţia Prada anunţă primele filme pe care le va finanţa, inclusiv un proiect al regizorului Corneliu Porumboiu
Noi filme ale unor cineaşti de renume, printre care Apichatpong Weerasethakul, regizorul filmului „Tropical Malady", Corneliu Porumboiu din România şi Tatiana Huezo din Mexic, se numără printre primele 14 lungmetraje selectate pentru a beneficia de finanţarea oferită de Fondul pentru Filme al Fundaţiei Prada, informează vineri revista Variety, transmite Agerpres. Fondul pentru Filme al Fundaţiei
Tarifele impuse de Donald Trump companiilor străine sunt suportate în proporție de 90% de americani
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani, conform unui studiu realizat de Banca Rezervei Federale din SUA (FED). Analiza realizată de principala bancă a SUA infirmă afirmațiile administrației Trump conform cărora tarifele sunt suportate în principal de exportatorii străini și nu de consumatorii americani, potrivit Mediafax. Principalele victime
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenția Meteorologică locală a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis cod roșu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellón. Cetățenii
Secretarul american de Stat Marco Rubio și-a anulat în ultimul moment participarea la o întâlnire cu liderii europeni la Munchen privind Ucraina
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni referitoare la războiul din Ucraina, o mișcare interpretată de capitalele europene ca un semnal privind interesul tot mai scăzut al Washingtonului de a-i implica în eforturile de soluționare a conflictului, transmite Financial Times. Administrația Trump presează tot mai puternic
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte: „Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Conferința anulă de Securitate desfășurată la Munchen, unde participă principalii lideri ai lumii. Aceasta a postat imagini în care apare în compania secretarului american de stat Marco Rubio, dar și în prezența șefului NATO, Mark Rutte. „Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu
EXCLUSIV Noi privilegii pentru feudalii care conduc spitalele: Comisia de Sănătate condusă de Adrian Streinu Cercel (PSD) vrea salarii mărite și mai multe concediu pentru șefii spitalelor de stat
Comisia de Sănătate din Senat, condusă de fostul director de spital Adrian Streinu Cercel (PSD) a propus ca membrii conducerii spitalelor de stat să primească salarii mai mari și concedii mai lungi, potrivit amendamentelor consultate de G4Media. Streinu Cercel a fost director al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balș din București și este un personaj
Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui să-şi definească regulile de coexistenţă cu Rusia # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a „limita riscul escaladării”, relatează Agerpres. „Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile […] © G4Media.ro.
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia, informează Agerpres. Rusia a întreprins în ultimele luni o serie de atacuri masive cu drone şi rachete asupra infrastructurilor […] © G4Media.ro.
Cântăreţul portorican Bad Bunny a urcat în fruntea topurilor muzicale din Germania, la doar câteva zile după spectacolul său memorabil pe care l-a susţinut în pauza galei Super Bowl 2026 și după ce a fost criticat de președintele american Donald Trump, transmite Agerpres. Interpretul de reggaeton şi latin-trap ocupă prima poziţie atât în clasamentul single-urilor, […] © G4Media.ro.
Un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Orientul Mijlociu, a declarat vineri Donald Trump după ce a ameninţat Iranul cu consecinţe „traumatizante” în caz de eşec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează Agerpres. Fiul aflat în exil al ultimului şah al Iranului i-a îndemnat la […] © G4Media.ro.
Prima de carieră didactică pe 2025 nu a fost încă plătită profesorilor, deși fostul ministru anunța plățile pentru ianuarie 2026. MIPE susține că trebuie să fie modificată OUG 58/2023 # G4Media
Profesorii încă nu au primit banii pentru prima didactică aferentă anului 2025. Ca profesorii să poată lua banii, Ordonanța de urgență nr. 58 din 2023 trebuie modificată, potrivit unui răspuns al Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) către liderul sindical Adrian Voica, document consultat de Edupedu.ro. De menționat este că în ultimele două luni nu […] © G4Media.ro.
Grindeanu, reacție la Bolojan: PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat vineri după ce premierul Ilie Bolojan a spus că toate deciziile economice au fost luate de coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și a avertizat că ”PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții”. Grindeanu a spus într-un comunicat […] © G4Media.ro.
Admiterea la Rezidențiat 2026 se organizează ca în anii trecuți pentru că organizarea pe subdomenii la Medicină, aprobată de Guvern în 2024, „nu stă în picioare” – explică ministrul Rogobete: Nu sunt gata nici noile cărți # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru Edupedu.ro că modelul de organizare a rezidențiatului pe patru subdomenii, prevăzut de OG 44/2024 și aplicabil din trimestrul IV 2026, „pare nesustenabil” și „nu prea stă în picioare”, motiv pentru care ministerul a decis menținerea formatului clasic al concursului pentru sesiunea din 15 noiembrie 2026. „Pe de o parte, [modificarea […] © G4Media.ro.
Medic ginecolog din București, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, după ce a abuzat sexual mai multe paciente # G4Media
Un ginecolog din Capitală a ajuns la închisoare unde își va petrece următorii nouă ani și jumătate, după ce instanța l-a găsit vinovat pentru că a abuzat sexual mai multe paciente, relatează ProTv. Curtea de Apel București a pus capăt unuia dintre cele mai scandaloase cazuri de abuz sexual împotriva unor paciente, scandal început în […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară este folosită limitat și diferit în unele țări UE, precum Ungaria sau Grecia, dar e regulă în Rusia, Albania, Republica Moldova și Turcia între țările non-UE # G4Media
Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară după finalizarea studiilor, așa cum a propus săptămâna aceasta premierul Ilie Bolojan, se regăsește în mai multe țări membre UE, dar este preferată forma de aplicare punctuală, în funcție de bursa primită. Foarte puține sisteme apelează la forme extinse de aplicare a acestei condiționări. În rândul […] © G4Media.ro.
Bogdan Ivan, după protestul angajaților de la Complexul Energetic Oltenia: Am promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă. Decizia e la Guvern # G4Media
În contextul protestelor și situației tensionate de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă și că în momentul de faţă decizia finală aparţine premierului. „La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia […] © G4Media.ro.
Sindicatul Actorilor de la Teatrul Național din București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter: A insultat în repetate rânduri public profesioniști din domeniul culturii # G4Media
Sindicatul Actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale” București solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de lipsă de respect față de profesioniștii din domeniu și de gestionarea controversată a mai multor concursuri pentru conducerea unor instituții culturale majore, potrivit unui comunicat de presă. Reacția vine în contextul scandalului provocat de proiectul privind normarea muncii artistice, retras […] © G4Media.ro.
Rezistența Republicii Moldova în fața Rusiei, subiect de dezbatere la Conferința de Securitate de la Munchen # G4Media
Experiența pozitivă a Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride va fi temă de discuție la Conferința de Securitate de la München din aceste zile, unde participă și preşedinta Maia Sandu, arată o analiză Deutsche Welle. Este cel mai important forum internațional dedicat securității globale la care și-au confirmat prezența numeroşi șefi de stat și de […] © G4Media.ro.
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP, transmite Agerpres. Într-un document publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei, companiile britanice BP şi Shell, compania italiană Eni şi compania spaniolă Repsol au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului şi gazelor […] © G4Media.ro.
România este în top 5 în Uniunea Europeană la numărul total de zile libere dintr-un an școlar, cu 117 zile de vacanță, întrecută doar de țările baltice și Malta – analiză Edupedu.ro # G4Media
România se află în topul Uniunii Europene la numărul de zile de vacanță ale elevilor. Potrivit datelor Eurydice pentru anul școlar 2025-2026, România are 117 zile de vacanță cumulate și este depășită în UE doar de câteva state cu condiții speciale – țările baltice și Malta – ocupând astfel locul 5 între statele membre. Structura […] © G4Media.ro.
Medic oftalmolog cunoscut din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro, potrivit ANI # G4Media
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate, transmite Agerpres. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – Spitalul Clinic Căi […] © G4Media.ro.
Doi bărbaţi care planificau un atac de amploare contra comunităţii evreieşti, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Marea Britanie # G4Media
Doi bărbaţi au fost condamnaţi vineri la închisoare pe viaţă de către justiţia britanică pentru că au planificat un atac de amploare contra comunităţii evreieşti în regiunea Manchester, în nordul Angliei, relatează Agerpres. Walid Saadaoui, 38 de ani, şi Amar Hussein, 52 de ani, au fost declaraţi vinovaţi că au pregătit, între decembrie 2023 şi […] © G4Media.ro.
BREAKING Nicușor Dan, mesaj tranșant după intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci / România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri seara, că datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) trebuie privite cu echilibru și le-a transmis responsabililor politici „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”. Președintele le transmite și cetățenilor îndemnul de a continua să pună presiune pe decidenții politici […] © G4Media.ro.
Cum arată datele din sondajele electorale pentru alegerile legislative din Ungaria, înainte de votul din 12 aprilie # G4Media
Potrivit celui mai recent sondaj preelectoral al Institutului Nezopont, dat publicităţii vineri, sprijinul pentru alianţa Fidesz-KNP, aflată la guvernare în Ungaria, se menţine la 46%, în timp ce datele pentru partidul de opoziţie Tisza e cotat la 40%. Situația e prezentată însă diferit de alte institute de sondare, respectiv doar unul din 5 sondaje poziționează […] © G4Media.ro.
Evreii se roagă pe Muntele Templului/Esplanada Moscheilor de la Ierusalim, pe măsură ce status quo-ul vechi de aproape 60 de ani începe să se schimbe / Reportaj Jerusalem Post # G4Media
Poliția permite rugăciuni evreiești limitate pe Muntele Templului, marcând cea mai semnificativă schimbare a status quo-ului din 1967 și stârnind tensiuni ascunse într-unul dintre cele mai disputate locuri din lume. Escortați de poliție, un grup de aproximativ 25 de persoane a traversat esplanada Muntelui Templului până la treptele care duc la Domul Stâncii, locul unde […] © G4Media.ro.
HP provoacă reacții în lumea tehnologiei cu noile abonamente pentru laptopuri / Analiză The Verge: „Sunt o afacere excelentă … pentru HP” # G4Media
HP oferă abonamente pentru patru laptopuri de „productivitate” și patru laptopuri de gaming, pornind de la 34,99 dolari pe lună, respectiv 49,99 dolari pe lună. Nu există taxă inițială sau avans, doar o verificare soft a creditului. Fiecare abonament include un plan de acoperire cu suport 24/7 oferit de un agent real, iar după 12 […] © G4Media.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut să fie reparată şi revigorată încrederea transatlantică, afectată de preşedintele american Donald Trump, la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen # G4Media
Aflat vineri la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, care reuneşte peste 60 de şefi de stat şi de guvern, Cancelarul german Friedrich Merz a cerut „repararea” şi „revigorarea” încrederii transatlantice, afectată de preşedintele american Donald Trump, transmite Agerpres. „Să reparăm şi să revigorăm împreună încrederea transatlantică”, a îndemnat vineri cancelarul Merz în engleză, […] © G4Media.ro.
O investigație publicată de portalul independent Atlatszo documentează o serie de abuzuri emoționale, sexuale și de manipulare psihologică petrecute timp de mai mulți ani în Baia Mare, având în centru un profesor de istorie, Zoltán Nagy-Jenei, care predă în liceul maghiar ”Németh László” , și a înființat și conduce o organizație de reconstituire tradițională. Cazurile […] © G4Media.ro.
Trump elimină baza legală a regulilor anti-poluare din SUA / „Totul pentru bani”, spune fostul președinte american Barack Obama # G4Media
Administrația condusă de Donald Trump a anunțat joi abrogarea „endangerment finding”, o decizie științifică adoptată în 2009 care a stat, timp de aproape două decenii, la baza tuturor regulilor federale privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, scrie Mediafax. Constatarea, emisă în timpul administrației Barack Obama, stabilea că poluarea provenită […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional în sectorul transportului aerian # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian, transmite Agerpres. Activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum […] © G4Media.ro.
GALERIE FOTO Bucureștiul, ca după bombardament după episodul de iarnă / Primăriile, întrebate despre reparații # G4Media
După episoadele de ninsoare din februarie, pe mai multe artere din București, atât pe străzile secundare, cât și pe cele principale, asfaltul a cedat, iar gropile au reapărut sau s-au adâncit, așa cum se vede în galeria foto realizată pe 13 februarie. Pentru a afla ce măsuri concrete sunt luate și ce bugete au fost […] © G4Media.ro.
Administratorul unor firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar pentru o evaziune de peste 28 milioane lei # G4Media
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a […] © G4Media.ro.
Americanii pun din nou presiune pe ucraineni pentru a face concesii / Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva # G4Media
Americanii pun presiune din ce în ce mai mare pe ucraineni pentru a face concesii în vederea unui acord de pace. Informația este confirmată de surse de la Washington. Următoarele negocieri de pace la care vor participa rușii, ucrainenii și americanii vor fi săptămâna viitoare la Geneva, scrie Mediafax. Negocierile de pace vor avea loc […] © G4Media.ro.
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI România fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice. ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie […] © G4Media.ro.
Drone și o navă cu propulsie solară vor monitoriza Dunărea / Proiect transfrontalier româno-bulgar, finanțat cu peste 730.000 de euro # G4Media
Un consorțiu format din University of Ruse “Angel Kanchev”, INCDT COMOTI și ICPE-CA București a finalizat faza de dezvoltare și testare a componentei aeriene din proiectul DREAM (Danube River Environmental Assessment and Monitoring), derulat în cadrul Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme. Potrivit unei postări pe Facebook a Autorității Naționale pentru Cercetare, proiectul are un buget total […] © G4Media.ro.
Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. […] © G4Media.ro.
