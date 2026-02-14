Meteorologii anunţă răcire accentuată, ninsori şi viscol în mai multe regiuni ale ţării
G4Media, 14 februarie 2026 11:50
Agenția Națională de Meteorologie a anunțat răcire accentuată a vremii în următoarele zile, ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic cu cod galben, potrivit Mediafax. Meteorologii avertizează că, până luni, precipitaţii se vor înregistra în aproape întreaga ţară, iar la munte acestea vor fi sub formă de ninsoare şi lapoviţă. Ninsori sunt aşteptate şi
Charles Leclerc și problemele sale cu noile monoposturi de Formula 1: „Nu este cea mai distractivă experiență"
Charles Leclerc a recunoscut, printre altele, că întâmpină dificultăți în a realiza depășiri cu noile monoposturi de Formula 1 pentru sezonul 2026, menționând cu nu a avut cea mai „distractivă experiență" conducând în testele de la Bahrain. Noile mașini au fost construite conform unui set proaspăt de reguli tehnice în acest an, fiind introduse modificări
Peste 2.600 de sancţiuni aplicate de poliţiştii de la autostrăzi, cele mai multe pentru viteză
Peste 2.600 de sancţiuni au fost aplicate, într-o săptămână, de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi, cele mai multe – 479 – pentru depăşirea vitezei legale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPR, în perioada 2 – 8 februarie, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au acţionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au
Turiștii lunetiști din Sarajevo „ucideau copii ziua, apoi petreceau noaptea". Reportaj The Times despre străinii care plăteau ca să ucidă oameni în timpul războiului din Bosnia
Străini bogați, inclusiv britanici și o româncă, au fost acuzați că au plătit pentru a împușca copii și femei însărcinate în timpul asediului capitalei bosniace la începutul anilor 1990, relatează The Times. La sfârșitul unei zile petrecută ucigând femei și copii cu puștile lor scumpe cu lunetă, vizitatorii orașului Sarajevo obișnuiau să sărbătorească până la
Perechea tricoloră Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca finala de dublu mixt la turneul WTT Star Contender din Chennai, India, după ce au trecut de semifinale sâmbătă. Szocs și Ionescu au avansat în ultimul act al competiției după ce adversarii lor au abandonat în momentul în care sportivii români conduceau cu la seturi, reușind astfel a
„Deranjant" și „provocator": bikini interziși în autobuzele din Sydney după plângeri privind decența
Un consiliu local din Sydney a interzis accesul în autobuze persoanelor care merg la plajă fără tricou sau în bikini, reaprinzând o dezbatere veche de zeci de ani privind decența publică în Australia. „Vă rugăm să vă îmbrăcați adecvat. Îmbrăcămintea trebuie purtată peste costumul de baie", se arată pe un afiș al autobuzului Hop, Skip
Anul Brâncuşi: Masa mică şi trovanţii – povestea operelor mai puţin cunoscute ale titanului de la Hobiţa
În curtea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, Masa mică şi trovanţii, opere mai puţin cunoscute ale lui Constantin Brâncuşi, titanul de la Hobiţa, spun o poveste unică, pierdută în timp, dar nu şi uitată, transmite Agerpres. La Târgu Jiu, artistul a realizat cea mai de preţ creaţie a sa, Ansamblul Monumental „Calea Eroilor",
A fost stabilită data procesului de 10 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva BBC pentru editarea emisiunii Panorama
Un judecător a declarat că procesul de calomnie privind editarea discursului președintelui SUA va începe în februarie 2027, în Miami. BBC a încercat să obțină respingerea cazului, scrie SkyNews. Procesul în cadrul acțiunii în defăimare intentate de președintele Trump împotriva BBC, în valoare de 10 miliarde de dolari, a fost programat pentru luna februarie a
Zece militari ucraineni au „distrus" două batalioane NATO într-o singură zi în timpul unui exercițiu militar / WSJ: NATO a văzut viitorul și nu este pregătit
În timpul exercițiilor NATO din Estonia, în luna mai a anului trecut, trupele ucrainene au demonstrat deficiențele și vulnerabilitățile grave ale alianței în timpul luptelor cu drone, potrivit ziarului american The Wall Street Journal, citat de BBC. Exercițiul, cunoscut sub numele de Hedgehog 2025, a implicat peste 16.000 de soldați din 12 țări NATO, care
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța, într-o tranzacție susținută de BERD cu impact regional major. „Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația
Recesiunea tehnică anunțată vineri de Institutul Național de Statistică nu este doar o veste proastă, ci primul semn vizibil că economia României iese din modelul nesustenabil al creșterii pe datorie și începe o corecție dureroasă, dar necesară. După ani în care expansiunea a fost alimentată de consum și deficite tot mai mari, ajustările fiscale asumate
Motion Picture Association denunță încălcarea „masivă" a drepturilor de autor după ce un video AI cu „Tom Cruise" luptându-se cu „Brad Pitt" a devenit viral
Motion Picture Association a denunțat cel mai nou generator de videoclipuri bazat pe inteligență artificială, Seedance 2.0, afirmând că acesta a declanșat o avalanșă de încălcări ale drepturilor de autor în ziua în care a devenit disponibil, transmite Variety. ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, a declarat că modelul reprezintă un „salt substanțial în calitatea generării"
Rubio: Avem nevoie de o Europă puternică / Viitorul este inevitabil, iar destinul nostru comun ne așteaptă / Migrația, o criză care destabilizează societățile din tot Occidentul
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în cadrul Conferinței de securitate de la München, că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală, transmite Politico. „Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în sarcina de reînnoire și restaurare, motivate de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran și
„Multă dragoste și puțin noroc": 100 de cupluri dezvăluie secretul unei relații fericite (BBC)
Tot ce ai nevoie este dragoste. Dar ce este necesar pentru a rămâne îndrăgostit și care este secretul unei relații lungi și fericite? Peste 100 de cupluri au contactat BBC pentru a dezvălui secretele lor romantice. De la menținerea flăcării iubirii atunci când locuiți la 4.000 de mile distanță, până la „lucruri ne negociabile" precum
Agenția de rating Fitch, îngrijorată de rotativa guvernamentală din 2027, când Grindeanu ar urma să devină prim ministru
Agenția de rating Fitch, care a menținut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus", cu perspectivă negativă, subliniază existența unei "incertitudini" legate "amploarea consolidării fiscale suplimentare în 2027", când premierul Ilie Bolojan ar urma să fie înlocuit de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Implementarea pe tot parcursul anului a măsurilor pentru 2025 și înghețarea cheltuielilor
Designerul din spatele Hello Kitty se retrage după 46 de ani, perioadă în care a supervizat personajul felin care a obținut recunoaștere mondială, transmite BBC. Yuko Yamaguchi a preluat sarcinile de design pentru personaj – care nu este de fapt o pisică, ci o fetiță din Londra – în 1980, la cinci ani după lansarea
Producătorul american de utilaje agricole John Deere investește în roboți umanoizi. Compania susține dezvoltarea Apptronik, start-up care a atras aproape un miliard de dolari / Ce înseamnă pentru agricultură
Producătorul american de utilaje agricole John Deere, cunoscut pentru avansul tehnologic în domeniul mașinilor autonome și al conectivității digitale, a investit într-o companie care nu dezvoltă tractoare sau combine, ci roboți umanoizi, conform publicației G4Food. Grupul Deere, din care face parte marca de utilaje agricole și de construcții John Deere, a participat la o rundă de
Rezultate sondaj G4Media: Mai mult de 92% dintre cei peste 5000 de cititori care au răspuns susțin interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare / Aproape două treimi, de acord cu interdicția până la vârsta de 16 ani
92,3% dintre cei 5267 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media sunt de acord cu interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare și doar 7,7% nu susțin o asemenea măsură. G4Media i-a întrebat pe cititori dacă sunt de acord cu interzicerea accesului la rețelele de socializare, cu variante de răspunsuri care
Conferinţa de Securitate de la Munchen: Discursul lui Marco Rubio, extrem de aşteptat de aliaţii europeni ai SUA
Secretarul de stat american Marco Rubio va rosti sâmbătă un discurs extrem de aşteptat în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, aliaţii europeni ai SUA urmărind eventuale semnale referitoare la poziţia viitoare a Washingtonului faţă de Europa, notează agenția DPA, preluată de Agerpres. Întrebarea esenţială este dacă Rubio, a cărui intervenţie este prevăzută să
Experții avertizează că trendul cu caricaturile făcute de ChatGPT ar putea fi un cadou pentru fraudatori
Imaginile încărcate pe chatbot-urile cu IA pot fi păstrate pentru o perioadă de timp necunoscută și, dacă ajung în mâinile cui nu trebuie, pot duce la uzurparea identității, escrocherii și conturi false pe rețelele de socializare, relatează Euronews. Trendul caricaturilor create de inteligența artificială (IA), care prezintă tot ce știe un chatbot despre o persoană
Sportivii români vor concura sâmbătă, 14 februarie, în trei probe diferite la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. De la ora 11:00, Alexandru Ștefănescu va lua startul la schi alpin, în manșa întâi la Slalom uriaș. De la 14:30 va avea loc manșa a doua. Anastasia Tolmacheva va participa de la ora 15:00 la […] © G4Media.ro.
O fostă judecătoare apropiată de AUR dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale preşedintelui # G4Media
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan, transmite Agerpres. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoşani, instanţă la care a activat, o solicitare de comunicare de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001. Acţiunea […] © G4Media.ro.
Ce trebuie să știi despre casele de marcat, în 2026 / Cum funcționează sistemul conectat la ANAF # G4Media
În ultimii ani, digitalizarea fiscală a României a avansat rapid, iar comercianții din HoReCa și retail au investit deja în tehnologie și în conformitate. Casele de marcat actuale au devenit dispozitive inteligente, certificate, criptate, conectate la ANAF și gândite să funcționeze în orice mediu comercial, de la restaurante și cafenele, la food truck-uri, cofetării, băcănii […] © G4Media.ro.
Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită să încheie un acord care să pună capăt războiului din Ucraina, lansat în urmă cu patru ani de Moscova, a declarat vineri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-o dezbatere din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, informează agenția AFP, citată de Agerpres. ”Cred că ucrainenii […] © G4Media.ro.
Românii nu se grăbesc să se căsătorească de Valentine’s Day: foarte puține căsătorii sunt oficiate sâmbătă în marile orașe / În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment / Numărul căsătoriilor scade constant în ultimii ani în România # G4Media
Un număr mic de căsătorii sunt oficiate în marile orașe, sâmbătă, de Valentine’s Day, Ziua îndrăgostiților. În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment, iar datele statistice arată o scădere continuă a numărului căsătoriilor în ultimii ani în România. Potrivit datelor furnizate de primării la solicitarea G4Media, sâmbătă 14 februarie, sunt programate: Cluj-Napoca – […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Techrider: Politehnica București va contribui direct la dezvoltarea viitoarei generații de cipuri europene / „Este doar o parte a unei strategii mai ample” # G4Media
Uniunea Europeană a lansat oficial proiectul NanoIC, cea mai amplă linie-pilot dezvoltată până în prezent în cadrul Actului european privind cipurile. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, proiectul este găzduit de centrul de cercetare IMEC din Leuven, Belgia, și beneficiază de o finanțare europeană de 700 de milioane de euro. Inițiativa reunește institute de cercetare […] © G4Media.ro.
Donald Trump consideră că o răsturnare a puterii „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla” în Iran # G4Media
Donald Trump a vorbit deschis vineri despre o răsturnare a puterii în Iran, pe fondul dialogului dificil dintre Washington și Teheran cu privire la capacitățile nucleare și balistice ale Republicii Islamice, scrie Le Figaro. Președintele american, care oscilează între promisiuni de soluționare negociată și amenințări militare, a confirmat anterior trimiterea „foarte curând” a unui al […] © G4Media.ro.
Statele Unite au efectuat vineri un alt atac aerian în Caraibe împotriva unei nave despre care oficialii americani susțin că transporta traficanți de droguri, ucigând trei persoane. Armata americană a anunțat că ambarcațiunea atacată era folosită pentru trafic de droguri. „Serviciile de informații au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în […] © G4Media.ro.
Hunedoara, Brăila și Caraș Severin, județele în care se divorțează cel mai des / Peste un milion de cupluri s-au separat în ultimii 35 de ani / Motivele pentru care divorțează românii # G4Media
Peste 1,1 milioane de divorțuri s-au produs în România, în perioada 1990 – 2024, conform datelor Institutului Național de Statistică. Raportat la populația rezultată în urma recensământului din decembrie 2021, rezultă o medie de 564 de divorțuri la 10 mii de locuitori. Statistica ne arată totuși că 2024 a fost anul cu cele mai puține […] © G4Media.ro.
Circulația rutieră este întreruptă pe DN 2G, în județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două mașini, transmite Mediafax. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției a precizat că circulația rutieră a fost oprită sâmbătă dimineață pe DN 2G Bacău-Vermești, în zona localității Leontinești. În zona indicată a avut loc […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Bogdan Bugheanu, supraveghetorul activelor Lukoil propus de Ministerul Energiei, a comis un accident în 2017, băut la volan / Unul dintre răniți și-a retras plângerea după ce a primit bani, iar pedeapsa pentru alcoolemie a fost anulată prin prescriere / A fost director financiar în Grupul Niro # G4Media
Bogdan Ion Bugheanu (55 de ani), propus recent, de Ministerul Energiei, în funcția de supraveghetor al activelor Lukoil din România, a fost condamnat penal definitiv, în 2022, pentru că a condus băut la volan, alcoolemia fiind depistată după ce a comis un accident soldat cu victime, arată o sentință judecătorească pe care a consultat-o reporterul […] © G4Media.ro.
Split, primul oraș din Croația care interzice vânzarea alcoolului după 20:00 / Măsură luată din cauza turiștilor beți care fac ”scene inacceptabile”, susțin autoritățile # G4Media
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00, transmite Mediafax. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor. Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice. Split a devenit primul oraș din Croația care interzice vânzarea […] © G4Media.ro.
Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna trecută: Avem candidați la parchete, avem și recesiune, dar tot n-avem decizia CCR pe pensiile magistraților / Fake-uri virale pe rețele și cum s-a ”spălat” interlopul Nuțu în Justiție # G4Media
Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna trecută: Avem candidați la marile parchete din România, DNA, DIICOT și Parchetul General, instituții-cheie în Justiție pentru care competiția a început oficial săptămâna trecută. Știrea săptămânii însă este că avem și recesiune tehnică, la fel cum am mai avut și în 2024, pe vremea Guvernului Marcel […] © G4Media.ro.
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară, transmite Agerpres. „Ratingul României „BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi […] © G4Media.ro.
George Russell a avut parte de un test mulțumitor la Bahrain, dar pilotul britanic al celor de la Mercedes se teme înainte de startul noului sezon din Formula 1 de o singură echipă rivală: RedBull Racing. „Sunt cu mai mult de un pas înaintea tuturor”, dă asigurări Russell. „Dacă vrea, poate să se retragă” – […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Jurnalist Gazzetta dello Sport explică pentru G4Media secretele succesului lui Cristian Chivu la Inter: Cum a vindecat un vestiar deprimat și l-a transformat în „mașina de goluri” a Italiei – Plus asemănarea cu Carlo Ancelotti # G4Media
Cristi Chivu a reușit să se impună la Inter, cu toate că a găsit în vara anului trecut un vestiar deprimat după înfrângerea din finala Champions League și ratarea titlului din Serie A. Andrea Barilaro, jurnalist Gazzetta dello Sport, a discutat cu G4Media.ro despre mandatul de până acum al antrenorului român și l-a comparat printre […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Bogdan Bugheanu, supraveghetorul activelor Lukoil propus de Ministerul Energiei, a comis un accident în 2017, băut la volan/Unul dintre răniți și-a retras plângerea după ce a primit bani, iar pedeapsa pentru alcoolemie a fost anulată prin prescriere/A fost director financiar în Grupul Niro # G4Media
Bogdan Ion Bugheanu (55 de ani), propus recent, de Ministerul Energiei, în funcția de supraveghetor al activelor Lukoil din România, a fost condamnat penal definitiv, în 2022, pentru că a condus băut la volan, alcoolemia fiind depistată după ce a comis un accident soldat cu victime, arată o sentință judecătorească pe care a consultat-o reporterul […] © G4Media.ro.
Scandalul în ce o privește pe Francesca Albanese, raportorul special al ONU, continuă, pe temea afirmațiilor antisemite / Ministrul de Externe al Cehiei cere ca ea să demisioneze / Albanese susține că discursul i-a fost manipulat în clipul publicat de Al Jazeera # G4Media
Ministerul de Externe al Cehiei transmite că Francesca Albanese, raportorul special al ONU, ar trebui să demisioneze din funcție, în urma scandalului privind declarațiile antisemite pe car acestea le-ar fi formulat în cadrul unul eveniment organizat de Al Jazeera, televiziunea care își are sediul în Qatar. În discursul ei, Albanese ar fi spus că Israelul […] © G4Media.ro.
Fundaţia Prada anunţă primele filme pe care le va finanţa, inclusiv un proiect al regizorului Corneliu Porumboiu # G4Media
Noi filme ale unor cineaşti de renume, printre care Apichatpong Weerasethakul, regizorul filmului „Tropical Malady”, Corneliu Porumboiu din România şi Tatiana Huezo din Mexic, se numără printre primele 14 lungmetraje selectate pentru a beneficia de finanţarea oferită de Fondul pentru Filme al Fundaţiei Prada, informează vineri revista Variety, transmite Agerpres. Fondul pentru Filme al Fundaţiei […] © G4Media.ro.
Tarifele impuse de Donald Trump companiilor străine sunt suportate în proporție de 90% de americani # G4Media
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani, conform unui studiu realizat de Banca Rezervei Federale din SUA (FED). Analiza realizată de principala bancă a SUA infirmă afirmațiile administrației Trump conform cărora tarifele sunt suportate în principal de exportatorii străini și nu de consumatorii americani, potrivit Mediafax. Principalele victime […] © G4Media.ro.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenția Meteorologică locală a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis cod roșu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellón. Cetățenii […] © G4Media.ro.
Secretarul american de Stat Marco Rubio și-a anulat în ultimul moment participarea la o întâlnire cu liderii europeni la Munchen privind Ucraina # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni referitoare la războiul din Ucraina, o mișcare interpretată de capitalele europene ca un semnal privind interesul tot mai scăzut al Washingtonului de a-i implica în eforturile de soluționare a conflictului, transmite Financial Times. Administrația Trump presează tot mai puternic […] © G4Media.ro.
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte: „Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea” # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Conferința anulă de Securitate desfășurată la Munchen, unde participă principalii lideri ai lumii. Aceasta a postat imagini în care apare în compania secretarului american de stat Marco Rubio, dar și în prezența șefului NATO, Mark Rutte. „Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Noi privilegii pentru feudalii care conduc spitalele: Comisia de Sănătate condusă de Adrian Streinu Cercel (PSD) vrea salarii mărite și mai multe concediu pentru șefii spitalelor de stat # G4Media
Comisia de Sănătate din Senat, condusă de fostul director de spital Adrian Streinu Cercel (PSD) a propus ca membrii conducerii spitalelor de stat să primească salarii mai mari și concedii mai lungi, potrivit amendamentelor consultate de G4Media. Streinu Cercel a fost director al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balș din București și este un personaj […] © G4Media.ro.
Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui să-şi definească regulile de coexistenţă cu Rusia # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a „limita riscul escaladării”, relatează Agerpres. „Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile […] © G4Media.ro.
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia, informează Agerpres. Rusia a întreprins în ultimele luni o serie de atacuri masive cu drone şi rachete asupra infrastructurilor […] © G4Media.ro.
Cântăreţul portorican Bad Bunny a urcat în fruntea topurilor muzicale din Germania, la doar câteva zile după spectacolul său memorabil pe care l-a susţinut în pauza galei Super Bowl 2026 și după ce a fost criticat de președintele american Donald Trump, transmite Agerpres. Interpretul de reggaeton şi latin-trap ocupă prima poziţie atât în clasamentul single-urilor, […] © G4Media.ro.
Un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Orientul Mijlociu, a declarat vineri Donald Trump după ce a ameninţat Iranul cu consecinţe „traumatizante” în caz de eşec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează Agerpres. Fiul aflat în exil al ultimului şah al Iranului i-a îndemnat la […] © G4Media.ro.
Prima de carieră didactică pe 2025 nu a fost încă plătită profesorilor, deși fostul ministru anunța plățile pentru ianuarie 2026. MIPE susține că trebuie să fie modificată OUG 58/2023 # G4Media
Profesorii încă nu au primit banii pentru prima didactică aferentă anului 2025. Ca profesorii să poată lua banii, Ordonanța de urgență nr. 58 din 2023 trebuie modificată, potrivit unui răspuns al Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) către liderul sindical Adrian Voica, document consultat de Edupedu.ro. De menționat este că în ultimele două luni nu […] © G4Media.ro.
Grindeanu, reacție la Bolojan: PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat vineri după ce premierul Ilie Bolojan a spus că toate deciziile economice au fost luate de coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și a avertizat că ”PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții”. Grindeanu a spus într-un comunicat […] © G4Media.ro.
