„Deranjant” și „provocator”: bikini interziși în autobuzele din Sydney după plângeri privind decența

10:10

92,3% dintre cei 5267 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media sunt de acord cu interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare și doar 7,7% nu susțin o asemenea măsură. G4Media i-a întrebat pe cititori dacă sunt de acord cu interzicerea accesului la rețelele de socializare, cu variante de răspunsuri care […] © G4Media.ro.